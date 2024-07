Marie-Florence Candassamy : qui est la nouvelle reine de l'escrime française ?

Nouvelle star de l'escrime en France, Marie-Florence Candassamy rêve de la médaille d'or à l'épée cet été lors des JO de Paris 2024. Biographie, palmarès, Laura Flessel, découvrez qui est l'escrimeuse française.

Marie-Florence Candassamy est née le 26 février 1991 à Paris (Île-de-France). La jeune Marie-Florence débute l’escrime à sept ans, au sein du Paris Université Club. Un choix inédit pour une jeune fille, dont sont responsables les parents. « Mes parents voulaient que je pratique une activité sportive. Ils ont décidé à ma place, et c’était un très bon choix ! » Il faut dire qu’elle montre rapidement des aptitudes dans cette discipline, même si c’est la seule de sa famille à pratiquer l’escrime. Si elle débute au fleuret, Marie-Florence Candassamy passe rapidement à l’épée, poussée par son maître d’armes, où elle brille grâce à son gabarit (elle mesure aujourd’hui 1m85) et à sa vitesse. Preuve de sa précocité, elle n’est âgée que de 13 ans lorsqu’elle participe à ses premières compétitions internationales chez les jeunes.

Accompagnée par son père, Marie-Florence Candassamy fait le tour du globe et poursuit sa progression. L’escrimeuse française commence à glaner ses premières médailles sur le plan national et international à partir de 2014, avec une médaille d'argent en individuel aux championnats d'Europe à Strasbourg. Sélectionnée pour participer à ses premiers Jeux Olympiques à Rio de Janeiro en 2016, elle termine à la 9e place en individuel. Pas une déception pour la Parisienne, pour qui « se qualifier pour les Jeux, c’était déjà exceptionnel. » Après avoir passé un cap, et avec peut-être un temps de retard par rapport aux attentes, Marie-Florence Candassamy commence à collectionner les médailles au niveau international, que ce soit aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde.

La consécration intervient en 2023, avec la médaille d’or obtenue aux Mondiaux de Milan, succédant à Maureen Nisima, championne du monde en 2010. Un nouveau statut confirmé par une place de numéro une mondiale dans la foulée. Désormais candidate au podium olympique lors des JO de Paris, Marie-Florence Candassamy devra gérer la pression d’un tel événement à domicile, puisqu’elle réside toujours dans Paris intra-muros.

Quel est le palmarès de Marie-Florence Candassamy ?

Le plus beau titre gagné par Marie-Florence Candassamy est incontestablement celui obtenu aux championnats du monde, en 2023. Auparavant, en individuel, elle avait « seulement » gagné l’argent aux championnats d’Europe 2014 et 2019. Elle a été sacrée championne de France en 2018 et compte quatre médailles de bronze sur le plan national en individuel (2014, 2016, 2019 et 2022). Par équipes, Candassamy a remporté trois médailles d’or aux championnats d’Europe (2018, 2022 et 2023) et une médaille d’argent (2016). Elle ne compte aucune médaille olympique.

Marie-Florence Candassamy peut-elle être sacrée championne olympique ?

Marie-Florence Candassamy peut-elle succéder à Laura Flessel, première et unique championne olympique française au sabre en 1996 à Atlanta ? Depuis son titre mondial acquis en 2023, la Française est forcément candidate au Graal, après une année 2023 réussie en Coupe du monde (4 podiums sur 8 étapes). Son maître d’armes, Hervé Faget, pense que ce titre peut l’aider dans cette quête. « Elle faisait toujours deuxième ou troisième, c'était la Poulidor de l’épée, a-t-il confié à La Croix. On lui a dit qu'il fallait gagner une fois, elle a choisi la bonne compétition, les Championnats du monde. J'espère pour elle --et pour nous-- que ça va lui permettre de se décoincer et de voir d'autres titres derrière. » L’or aux Jeux ? « Bien sûr qu'elle y pense, a confié le maître d’armes. Mais il faut que ce soit inconscient, ne pas trop mettre en avant l'échéance pour ne pas ajouter du stress. »