Règles, épreuves... Qu'est ce que le pentathlon moderne ?

À partir du jeudi 8 août se déroulent les épreuves de pentathlon moderne au château de Versailles. Un sport historique des Jeux, mais aux règles difficiles.

Le pentathlon moderne est à la fois l'une des épreuves les plus anciennes et les plus méconnues du programme olympique. Institué dès les Jeux d'Athènes en 1896 à l'initiative de Pierre de Coubertin, il a pour but de faire concourir les athlètes dans des disciplines très différentes, à la différence du décathlon chez les hommes et de l'heptathlon qui se concentrent sur les épreuves d'athlétisme.

Le pentathlon était déjà présent dans les jeux antiques, mais avec d'autres disciplines. Alors que les Grecs avaient choisi le lancer de disque, le lancer du javelot, le saut en longueur, la course et la lutte, Pierre de Coubertin a décidé pour cette nouvelle moulure du pentathlon l'escrime, la natation, l'équitation et une épreuve combinée de course à pied de 3200m avec quatre passages sur un pas de tir de pistolet-laser.

En escrime, deux pentathlètes s'affrontent à l'épée en une touche vainqueur. L'épreuve d'équitation consiste quant à elle en un série de saut d'obstacle sur un parcours comportant 10 difficultés. La principale difficulté de cette épreuve est en fait le tirage au sort des chevaux participants entre les athlètes 20 minutes avant le début de l'épreuve. Ce mode de désignation a notamment donné lieu à des scènes controversées lors des Jeux précédents, avec des concurrents perdus sur des chevaux qu'il ne connaissaient pas. Certains avaient ainsi été disqualifiés pour maltraitance.

Pour la Natation, les athlètes sont classés en fonction de leur temps réalisé sur un 200 mètres nage libre. Enfin, les pentathlètes s'élancent pour la dernière épreuve du combiné course et tir avec une seconde d'écart par point au classement après les trois premières disciplines. Ils effectuent une course de 3200m avec quatre arrêts pour un tir au pistolet-laser sur cinq cibles, et le premier à franchir la ligne s'impose.

La compétition débute aux Jeux olympiques le jeudi 8 août avec une première épreuve de classement d'escrime, avant des demi finales le 9 août pour les hommes et le 10 pour les femmes. Les finales auront respectivement lieu les 10 et 11 août. Lors de chaque tour, la totalité des épreuves sont réalisées.

Pour ces Jeux de Paris 2024, la France arrive avec de belles chances de médaille, autant chez les hommes que chez les femmes. Valentin Prades et Elodie Clouvel viennent en effet avec de grandes ambitions pour la compétition qui se déroulera au château de Versailles.