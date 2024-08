Pourquoi les plongeurs prennent-ils immédiatement une douche après leur saut ?

C'est une habitude qu'ont les plongeurs après leur saut. Ces derniers prennent une douche immédiatement après. Découvrez pourquoi.

Le plongeon est une épreuve olympique depuis 1904 désormais. La première compétition de cette discipline a été crée en 1901 lorsque les Suédois s'étaient déplacés en Grande-Bretagne pour faire une démonstration de ce sport alors méconnu. Cette année à l'occasion des JO de Paris 2024, la discipline se divise en deux branches : le tremplin à trois mètres et la plateforme de haut vol disposé à dix mètres de hauteur. À trois mètres, le tremplin permet de rebondir et de prendre donc un peu plus d'envol contrairement à dix mètres où il n'y a pas de moyen de se propulser autrement qu'avec les pieds ou les mains. Depuis 2000 la discipline peut également se pratiquer en synchronisé avec deux athlètes.

Pour attribuer les médailles, des juges ont le dernier mot sur les notes attribuées aux athlètes. Trois critères sont ainsi scrutés de près : l'esthétisme du saut, la complexité de ce dernier mais également la qualité de l'entrée de l'eau. Lorsque le saut est synchronisé, les deux athlètes sont bien évidemment jugés sur la capacité à être bien coordonnés entre eux. Alors que les États-Unis ont été, pendant longtemps, les maitres de la compétition, la Chine inverse désormais la tendance.

Ce qui marque souvent après les belles figures tentées lors du plongeon, c'est la vitesse à laquelle les athlètes se dirigent directement vers les douches. La raison est très importante. Les plongeurs ont besoin de l'eau chaude pour garder les muscles relâchés et éviter donc les crampes. Le changement de température entre l'eau froide du bassin et l'eau chaude de la douche ne font pas toujours bon ménage mais sont primordiales pour éviter les blessures.

Mais ce n'est pas le seul rituel des plongeurs olympiques. Effectivement, ces derniers se retrouvent parfois dans des bains à remous et l'utilité est presque identique. En effet, elle est destinée aux étirements. Les muscles sont alors relâchés et permettent aux athlètes de se relancer vers le tremplin avec moins de risque de blessures. C'est comparable donc à des cyclistes qui se mettraient sur le vélo juste après la course ou encore des coureurs qui continueraient de s'étirer ou de se décrasser juste après l'épreuve. À l'occasion des JO de Paris, le plongeon aura une place importante puisqu'il lancera la moisson des médailles dès le premier jour de compétition le 27 juillet. Pour assister à cette épreuve impressionnante, il faudra se rendre à la Défense Arena.