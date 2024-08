Grande parade olympique : voici où et quand les champions seront célébrés

Une grande fête est prévue à la fin des JO pour célébrer tous les athlètes français.

La France va pouvoir célébrer ses champions ! A l'image des festivités organisées lorsque l'équipe de France de football a été sacrée championne du monde de football en 1998 et 2018, les supporters de la délégation française vont pouvoir jouer les prolongations et communier avec tous les athlètes tricolores ayant concouru aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. L'information, dévoilée par RMC, a été confirmée par Le Parisien. Les premiers contours de cette grande fête populaire ont déjà été dévoilés.

Célébrer "tous ceux qui ont contribué au succès des JO"

Tandis que les Jeux olympiques arrivent à leur fin, les Jeux paralympiques vont permettre aux Français de vibrer pendant une quinzaine supplémentaire du 28 août au 8 septembre. Mais le comité d'organisation des JO, tout comme Emmanuel Macron lui-même, ont souhaité pouvoir faire durer le plaisir et le moment de concorde nationale autour des performances de la délégation hexagonale.

Ainsi, comme pour l'équipe de France de football, une grande parade aura lieu sur les Champs-Elysées, à Paris, samedi 14 septembre. L'occasion de célébrer touts ceux qui ont participé, ceux qui ont été médaillés, mais aussi toutes le petites mains puisque les organisateurs souhaitent aussi mettre en avant "ceux qui auront contribué au succès des Jeux Olympiques", ajoute RMC. L'heure de la grande fête n'est pas encore connue, ni même le déroulé exact des célébrations. Mais nul doute que "la plus belle avenue du monde" devrait, comme en 1998 et 2018, être pleine à craquer. Avec l'espoir de voir le défilé des champions durer plus longtemps qu'il y a six ans...