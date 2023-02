"Koh Lanta : Célia première éliminée du Feu Sacré"

KOH LANTA 2023. Il faut bien un premier éliminé dans chaque saison de Koh Lanta. Cette année, c'est tombé sur Célia qui a du mal à se remettre de cette élimination si rapide.

10:50 - "Je ne digérerai jamais cette défaite" explique Célia L'élimination est toujours difficile pour les candidats de Koh Lanta. A plus forte raison quand on est le premier éliminé de la saison. C'est le cas de Célia qui a toujours beaucoup de mal à se faire à cette défaite. "Ca a été terrible pour moi. Ca l'est toujours. Cette défaite, je ne la digérerai pas, jusqu'à ma mort, je crois" annonce-t-elle dans les colonnes du Parisien.

10:30 - "Ca m'a détruite", Célia en veut-elle toujours à Tania ? Dans les colonnes de Télé Loisirs, Céla explique avoir mal vécu son élimination au moment de son annonce par Denis Brogniart au conseil. Elle en a notamment beaucoup voulu à Tania qui, selon elle, "a eu peur de sortir". "J'aurais préféré qu'elle me le dise avant le conseil [...] Tu ne prends pas la main de quelqu'un avant de lui planter un coup de couteau dans le dos. Je ne lui en veux plus mais à ce moment-là, oui, ça m'a détruite." Elle se veut cependant rassurante quant à leur relation : "Tout va bien entre nous. On s'est expliquées depuis."

10:13 - Pourquoi Célia a-t-elle été éliminée par les autres candidats ? Bien qu'elle s'était préparée sportivement pendant des années, Célia n'a pas survécu à la première émission de Koh Lanta : Le Feu Sacré. La faute à un caractère "pas assez affirmé" et une personnalité "pas assez investie" a-t-on jugé, durement, chez ses coéquipiers. Le jeu est parfois injuste ! On rappelle en effet que Célia a postulé à Koh Lanta pendant 14 ans. On comprend bien que son élimination au bout de trois jours d'aventures soit rageante pour elle !

21/02/23 - 23:42 - Et le premier candidat éliminé est… FIN DU DIRECT - À l'issue de ce premier épisode de Koh Lanta : Le Feu Sacré ce mardi 21 février, les aventuriers ont procédé à l'élimination d'un premier participant. Et ce n'est non pas un, mais une participante qui a été désignée. Célia, 49 ans, a été éliminée. Prochain rendez-vous mardi, à 21h10 sur TF1 !

21/02/23 - 23:20 - La terrible agression vécue par Quentin Charpentier de Moselle, Quentin, 26 ans, n'a pas eu un parcours facile avant de se lancer dans Koh Lanta. Il y a quelques années, il a en effet été victime d'un terrible accident de moto, pour lequel il est resté deux semaines dans le coma. Mais ce n'est pas tout. En 2020, Quentin a été victime d'une agression. "Pendant que je déposais ma fille chez sa nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre, détaille-t-il dans son portrait. Je suis un survivant." Pour lui, sa participation à Koh Lanta est une manière de prouver à sa fille "qu'on peut se relever de tout."

21/02/23 - 23:11 - Anne-Sophie, Youtubeuse sportive à la conquête de Koh Lanta A 39 ans, Anne-Sophie se lance un nouveau défi avec Koh Lanta : Le Feu Sacré. Employée de supermarché puis coach sportive, elle donne des cours de renforcement musculaire et de zumba. C'est d'ailleurs cette activité qui l'a menée sur Youtube et sur Facebook où elle publie des tutos sur cette discipline. Sportive, elle est également amateure de triathlon, sport qui combien vélo, course à pied et natation. Elle concourt aujourd'hui à Koh Lanta en donnant en ayant en tête son père, victime d'un accident. "Mon papa, je suis ses jambes, il est mon carburant. Et quand je pense à lui, ça me donne la rage. Koh Lanta, c'est aussi pour mon papa et je veux qu'il soit fier de moi."