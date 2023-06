Programme TV Roland-Garros : quand voir le match Alcaraz/Djokovic ce 9 juin 2023 ?

ROLAND GARROS PROGRAMME TV 2023. Les demi-finales de Roland-Garros proposent une rencontre attendue entre Alcaraz et Djokovic, avant le match entre Ruud et Zverec. Les horaires et les chaînes.

[Mis à jour le 9 juin 2023 à 06h00] Le choc des titans a lieu aujourd'hui à Roland-Garros. Ce vendredi 9 juin 2023, les demi-finales hommes voient Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s'affronter pour une place en finale, dans un match retransmis sur France 2 et Prime Video dès 14h45. A partir de 17h30, il sera également possible de suivre la seconde demi-finale qui oppose Ruud à Zverev, sur les mêmes chaînes.

Les derniers matchs de Roland-Garros auront lieu sur les chaînes du groupe France Télévisions (France 2, France 3 et France 4) pour les courts Philippe Chatrier, Simonne-Mathieu et Suzanne Lenglen. Prime Video retransmet également les demi-finales et finales simples et doubles, messieurs, dames et mixte. Ci-dessous, découvrez le programme complet du vendredi 9 juin.

Le programme du court Philippe-Chatrier

C. Alcaraz/N. Djokovic (simple messieurs 1/2 finale), pas avant 14h45 sur France 2 et Prime Video.

C. Ruud contre A. Zverev (simple messieurs 1/2 finale) pas avant 17h30 sur France 2 et Prime Video.

Le programme du court Suzanne-Lenglen

S. Bruguera/M.W Wilander contre M. Bahrami/A.Clément (légendes messieurs), sur France TV.

F. Pennetta/M. Chang contre F. Schiavone/H.Leconte (légendes mixte) sir France TV.

Le programme du court Simonne-Mathieu

L. Fernandez/T.Townsend contre C. Gauff/J. Pegula (double dames 1/2 finale), dès 11h sur France TV.

N. Melichar-Martinez/E. Perez contre SW. Hsieh/X. Wang (double dames 1/2 finale) sur sur France TV.

en savoir plus

Rolland Garros est habituellement diffusé sur le petit écran par France Télévision. Pour cette édition 2023 du tournoi de tennis, les différents matchs étaient à suivre sur France 2, France 3 ou France 4. C'est Prime Video qui assure de son côté la diffusion des matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu.

Prime Video, plateforme de streaming d'Amazon, propose de suivre Roland Garros en 2023. Les abonnés peuvent voir les matchs en soirée, ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu, ainsi que les demi-finales et finales. Il est possible de suivre les matchs diffusés sur Prime Video sur ordinateur, décodeurs et lecteurs multimédias, smart TV, tablettes et téléphones mobiles ainsi que certaines consoles de jeux. Notons toutefois que certains supports ne sont pas compatibles avec la diffusion en direct de Prime Video. Contrairement au Pass Ligue 1, il n'y avait pas besoin de souscrire à un autre forfait pour suivre Roland Garros : seul votre abonnement à Amazon Prime Video suffit !

Roland Garros est à suivre pendant une quinzaine de jours. Après les phases de qualifications qui ont débuté le 22 mai 2023, le tournoi a officiellement commencé le 28 mai 2023, avant la finale homme qui conclut traditionnellement le tournoi de tennis : c'est le dimanche 11 juin 2023 que l'on connaîtra le prochain vainqueur homme de Roland-Garros.

Il est toujours difficile de prévoir exactement les horaires de début et de fin de match de Roland Garros. En effet, la météo et l'heure de coucher du soleil peuvent impacter la fin des matchs et modifier l'agenda. Notons toutefois que la diffusion des premiers matchs de chaque journée débute à 11h.