Cette émission culte est de retour sur TF1, mais l'heure de diffusion ne plaira pas à tout le monde

Après six ans d'absence, un célèbre programme de télé-réalité fait son grand retour sur les écrans de TF1 en avril, avec une diffusion très déstabilisante.

Après une absence remarquée de six ans, un célèbre programme de télé-réalité va faire son grand retour sur les écrans de TF1 au mois d'avril. L'émission sera animée par un visage connu des téléspectateurs de la première chaîne, Christophe Beaugrand, qui avait déjà animé les trois dernières saisons. Ce programme culte de la fin des années 2000 et du début des années 2010 reprend ses droits le mardi 23 avril, lançant officiellement sa douzième saison. Et TF1 mise fortement sur le sentiment de nostalgie de son public, espérant revivre le succès des éditions précédentes.

Dans un contexte où la chaîne a déjà relancé plusieurs programmes cultes tels que la Star Academy ou encore Plus belle la vie, le retour de Secret Story, puisque c'est de cette émission qu'il s'agit, s'inscrit dans la stratégie de réhabilitation des émissions emblématiques des dix ou vingt dernières années par TF1. Jean-Louis Blot, le président d'Endemol France, producteur de Secret Story, n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de redonner vie à cette marque, soulignant l'importance de montrer que "les gens l'aiment".

Cependant, l'horaire de diffusion de cette nouvelle édition soulève des questions. Prévue pour démarrer le 23 avril en seconde partie de soirée à 23h30, juste après Koh-Lanta, Secret Story n'aura par la suite aucune place en prime time, ni même en deuxième partie de soirée. Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, justifie ce choix en évoquant l'emploi du temps déjà chargé de la chaîne, avec notamment Koh Lanta le mardi, Danse avec les stars le vendredi soir, bientôt suivi de Mask Singer, qui occupent déjà un prime ainsi qu'une seconde partie plus tardive.

Le visuel de Secret Story 2024 dévoilé par TF1 début avril. © TF via PhotoTélé

Pour voir Secret Story à la télévision, il faudra donc être devant son écran chaque jour, du lundi au vendredi, à 17h30. Les éliminations n'auront pas droit à une émission spéciale et seront annoncées lors de la quotidienne du vendredi. L'objectif affiché par TF1 est notamment de toucher un public plus large, disponible en fin d'après-midi. C'est aussi, sans doute, pour cette raison que les producteurs annoncent un programme totalement revisité, plus familial et loin des clashs, du trash et des histoires de couples (voire de sexe) qui faisaient sa réputation jusqu'ici.

Reste que cette horaire pourrait ne pas convenir à tous, particulièrement à un public jeune. Ce dernier aura de quoi se rattraper avec une autre diffusion à 19h05 sur TFX et surtout en se connectant tous les jours à la "maison des secrets" via la plateforme TF1+, entre 10h et 12h, puis entre 20h et 22h. Des sessions de live courtes, bourrées de publicité, qui sont sans doute le véritable atout stratégique du programme pour le groupe.

La production a aussi annoncé une série de nouveautés pour Secret Story, dont la plus notable est sans doute le déménagement de la maison des secrets à Poissy. Cette nouvelle demeure, la plus grande jamais construite pour l'émission, sera pourvue d'une "game area" inspirée de la série "Squid Game"...

Le casting de cette douzième saison, élaboré à partir de 22 000 candidatures et complété par un casting "sauvage", reste pour l'instant un mystère. Le gagnant repartira avec un chèque de 100 000 euros, en plus de sa cagnotte personnelle accumulée au fil de l'aventure.