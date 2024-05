Koh Lanta 2024 : la date de la grande finale enfin dévoilée, un favori se détache

La finale de Koh Lanta, Les Chasseurs d'Immunité a déjà une date. Un favori semble désormais se détacher parmi les derniers rescapés...

La finale de Koh-Lanta approche à grands pas. Après des semaines d'aventure intense aux Philippines, l'édition Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité touche à sa fin. Démarrée le 14 février dernier avec 22 candidats, la compétition a vu son lot de stratégies, d'exploits sur les épreuves et de rebondissements. Les téléspectateurs attendent maintenant avec impatience de connaître le nom du grand gagnant qui repartira avec les 100 000 euros promis au vainqueur.

Suite à l'élimination de Sébastien lors du dernier épisode, il ne reste plus que cinq aventuriers en lice : Meïssa, Amri, Julie, Pauline et Léa. Ces derniers devront encore batailler pour arriver jusqu'à la finale, avec l'épreuve d'orientation ce mardi 28 mai. Comme le veut la tradition, les trois qualifiés pour la finale seront en effet les plus prompts lors de l'épreuve d'orientation, où les aventuriers devront trouver le plus rapidement possible un poignard situé dans la jungle.

Une date pour la finale

Et parmi les prétendants sérieux à la victoire, on retrouve Meïssa qui a impressionné par ses performances sur les dernières épreuves, remportant notamment trois victoires individuelles d'affilée. Il est le seul à avoir déjà validé son ticket pour la mythique épreuve des poteaux et fait désormais figure de favori. Julie, Pauline et Léa ont aussi réalisé un beau parcours, se montrant solides dans les épreuves et parvenant à tirer leur épingle du jeu au niveau stratégique.

Bien que diminué dans les derniers épisodes de Koh-Lanta, Amri peut encore tirer son épingle du jeu, lui qui a noué une solide alliance avec Meïssa depuis la réunification. Ensemble, ils ont réussi à éliminer plusieurs adversaires de taille comme Aurélien ou encore Sébastien. Le charpentier des Pyrénées avait pourtant eu droit à une seconde chance en réintégrant le jeu après son élimination. Mais cela n'a pas suffi, il a été une nouvelle fois trahi par Amri lors du dernier conseil.

La finale de Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité sera diffusée le mardi 4 juin, à 21h10, sur TF1. Le gagnant des poteaux aura le privilège de choisir lui-même son adversaire pour l'ultime vote, qui sera révélé à Paris, devant le jury final composé des anciens aventuriers éliminés.