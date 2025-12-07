Miss France 2026 : Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti grande gagnante ! Voici le classement final

Ce soir sur TF1, c'était l'élection de Miss France 2026. C'est finalement Hinaupoko Devèze qui représentait Tahiti qui a été élue. Pas de surprise puisque les sondages la donnaient gagnante depuis quelques jours. On vous récapitule la soirée ci-dessous.

En direct

01:07 - Les premiers mots de Miss France 2026 FIN DU DIRECT - Hinaupoko Devèze, nouvelle Miss France, a prononcé les premiers mots de son année de règle au micro de Jean-Pierre Foucault : "C'est un cocktail d'émotions, je ne réalise pas que j'ai la couronne de Miss France sur la tête, mais c'est une victoire collective, celle de tout un peuple" avant d'être engloutie sous les assauts affectueux de ses camarades de promotion.

01:01 - Scène de joie et d'amitié juste avant l'annonce finale C'est une finale comme on aurait aimé en voir plus souvent dans Miss France. Avant même l'annonce du résultat final, Miss Tahiti et Miss Nouvelle-Calédonie, manifestement contentes de se retrouver l'une contre l'autre, ont sauté de joie et se sont pris dans les bras, une scène qui fait plaisir.

00:48 - C'est Miss Tahiti, Hinaupoko Devèze, qui devient Miss France 2026 ! La Miss France 2026 vient d'être désignée. Il s'agit de Hinaupoko Devèze, qui était Miss Tahiti. Dans l'ordre ensuite depuis la première dauphine, Miss Nouvelle-Calédonie, Miss Normandie, Miss Guadeloupe, et Miss Roussillon.

00:29 - Qui s'en sort le mieux lors de la question non préparée ? Soumises aux questions non préparées à l'avance, les candidates du top 5 s'en sortent plus ou moins bien. Miss Tahiti et Miss Nouvelle-Calédonie sont particulièrement à l'aise et construites dans leurs réponses tandis que Miss Roussillon se perd complètement. Miss Tahiti par exemple, à la question : "La France est un pays riche de son territoire et de ses valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes à transmettre aux génération futures ?" a répondu "les valeurs de la République, la liberté, nous sommes tous libres de devenir la personne que nous voulons être, l'égalité, nous avons tous le droit à la même éducation et aux mêmes choix, la fraternité car nous sommes tous un peu d'ici et un peu d'ailleurs, comme moi. Et le respect avant tout".



00:20 - Le visage des candidates du top 5 Si vous avez laissé passer les visages du top 5 et que vous n'avez pas accès à une télévision, le comité Miss France a pensé à vous. Voici les Miss encore en lice pour le titre : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

00:10 - Miss France 2025 encore en larmes, elle tacle les gens malveillants Décidément, Angélique Angarni-Filopon est émue ce soir. Elle vient de revenir sur scène pour tirer sa révérence et pleure à chaudes larmes en faisant ses adieux. La Miss France 2025 a remercié les français et espéré "avoir pris un petit bout dans leur coeur". "J'ai eu une vie complètement bouleversée dans le sens positif, je souhaite à la nouvelle Miss France de transmettre des valeurs humaines. Je vous souhaite d'être un peu plus bienveillants avec elle que vous l'avez été avec moi", déclare-t-elle.

00:06 - Ça se rapproche, le top 5 annoncé ! Elles ne sont plus que 5 à pouvoir espérer remporter la couronne de Miss France 2026, avec les outre-mer très représentés dans ce top 5 : Roussillon

Guadeloupe

Tahiti

Normandie

Nouvelle-Calédonie.

00:01 - Les cadeaux offerts à la Miss France et aux candidates Chaque année, la Miss France est couverte de cadeaux : cette année, elle aura un ordinateur portable de Télé-Loisirs, une voiture Toyota Yaris, un vestiaire de robes de soirée... Les candidates recevront aussi quelques cadeaux, une montre Festina, une tablette tactile, une robe de soirée.

06/12/25 - 23:52 - Un nouveau défilé en maillot deux pièces pour le top 12 Pour le top 12, c'est l'heure d'un nouveau tableau où elles se dévoilent en maillot de bain deux pièces. On peut clairement voir les préférées des costumières aux différents maillots. Les trois Miss qui ont hérité notamment des maillots fluo ne doivent pas être ravies. En tout cas, à côté des danseurs professionnels, le manque de rythme de certaines est malheureusement flagrant

06/12/25 - 23:43 - Les candidates ont rencontré la famille de Brigitte Macron Les candidates à Miss France ont rencontré Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de la Première dame, qui leur a présenté le macaron d'Amiens et le travail de la chocolaterie. Leur venue a suscité un vrai enthousiasme avec "près de 200 personnes devant la vitrine" d'après le Parisien.

06/12/25 - 23:38 - Le top 12 se produit dans un nouveau tableau Le top 12 défile avec des tenues rappelant "l'élégance des années 30" avec un rappel de leur identité à chaque fois, hormis pour Miss Tahiti qui a manifestement oublié son nom au micro... On le rappelle, les votes sont désormais ouverts au public !

06/12/25 - 23:32 - Le discours, sujet à moqueries C'est au tour de Miss Normandie de subir quelques moqueries pour sa présentation Sous l'effet du stress sans doute, elle a laissé passer plusieurs secondes de silence après avoir dit "Je m'appelle Victoire". Les internautes s'en donnent à coeur joie "pour le moment c’est très aléatoire", "« Je m’appelle victoire » puis blanc",

06/12/25 - 23:30 - L'IA s'est trompée, sa favorite Miss Nord-Pas de Calais déjà éliminée ! Toujours très proche ces dernières années du résultat final, le Data Lab d'Avisia était allé le plus loin dans l'analyse, en utilisant un algorithme dédié au concours Miss France. Historique du concours, notoriété des candidates sur les réseaux sociaux, population de chaque région susceptible d'influencer le vote du public, tout avait été calculé. Mais patatras ! Sa favorite Miss Nord Pas de Calais, Lola Lacheré, est déjà éliminée et ne figure même pas dans le top 12 ! En revanche, Miss Tahiti Hinaupoko Deveze et Miss Guadeloupe Naomi Torrent qui arrivaient 2e et 3e des pronostics de l'IA sont toujours en lice comme Miss Île-de-France Mareva Michel et Miss Roussillon Déborah Adelin-Chabal qui arrivaient en 4e et 5e place des prévisions.

06/12/25 - 23:17 - Le top 12 est connu ! Le top 12, en réalité déjà sélectionné depuis quelques jours est maintenant connu. La présélection a eu lieu sur plusieurs critères, la culture générale, l'élégance, la photogénie, le sens de la camaraderie, le sens sportif... Nous mettons à jour les noms au fur et à mesure, les Miss qui se sont qualifiées sont pour l'instant : Normandie

Côte d'Azur

Limousin

Champagne-Ardenne

Roussillon

Nouvelle-Calédonie

Guadeloupe

Île-de-France

Picardie

Languedoc

Tahiti

Auvergne

06/12/25 - 22:38 - Les costumes régionaux moqués en ligne Les internautes ne se remettent pas des costumes régionaux dont certains ne "respectent pas du tout les miss", "Tu te fais élire miss de ta région pour finir déguiser en huître ou en table"

06/12/25 - 22:36 - Les costumes régionaux pas toujours flatteurs Comme chaque année, les costumes régionaux sont l'occasion de voir des merveilles mais aussi celle de voir des choix plus discutables. Parlons ainsi de Miss Limousin revêtue d'une assiette en porcelaine et coiffée de... cuillères ou de Miss Corse en petit chaperon bleu. Miss Nord-Pas-de-Calais en justaucorps rayé et à paillettes ou Miss Aquitaine en huître ne sont pas mieux loties.

06/12/25 - 22:13 - La première chute de la soirée ! Et voilà, la première chute de la soirée a eu lieu ! C'est Miss Midi-Pyrénées qui a glissé en tentant un demi-tour après son défilé en bout de podium. Elle s'est heureusement rattrapée très rapidement et a pu poursuivre la chorégraphie mais cela joue forcément dans le vote du jury...

06/12/25 - 22:11 - Jean-Pierre Foucault en capitaine de croisière, fausse bonne idée Parfois, il vaut mieux garder ses idées originales dans sa tête... C'était peut-être le cas avec Jean-Pierre Foucault déguisé en capitaine de croisière en début de troisième portrait des candidates. Par contre, il est intéressant de noter que ce dernier groupe de candidates contient pas mal de favorites des sondages !

06/12/25 - 21:53 - Le choix des musiques moqué en ligne Les critiques sur les musiques se poursuivent avec l'arrivée du générique de Star Wars lors d'un tableau voulu futuriste. Cela n'a pas l'air de convaincre les téléspectateurs : "Stars wars maintenant mais à l’aide quoi", "star wars maintenant, on aura tout vu", "Je ne savais pas qu'on pouvait danser sur le thème Star Wars "

06/12/25 - 21:37 - La bourde de la production dès le premier tableau Alors que le thème voyage est exploré dans un premier tableau sur le Japon, les internautes sont déjà scandalisés par le choix des musiques. En effet, il semblerait que ce soient, au moins pour le début du tableau, des chants coréens qui aient été diffusés en accompagnement...

06/12/25 - 21:30 - Les 30 candidates fin prêtes et en tenue de soirée ! Alors qu'elles viennent de faire un premier tableau, les candidates sont ultra motivées et en très grande forme comme on le voit sur cette vidéo postée par le comité Miss France sur Instagram : Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss France Officiel (@missfranceoff)

06/12/25 - 21:21 - Miss France 2025 déjà en larmes à l'entrée sur scène À son entrée sur la scène, la Miss France en titre, Angélique Angarni-Filopon est apparue en larmes, très émue de porter la couronne de sa successeure. Elle l'avait annoncé dans une interview à Paris Match : "Je me suis préparée petit à petit, à ce moment et à l’après. Mais samedi soir, il y aura des larmes."

06/12/25 - 21:12 - C'est parti pour l'élection Miss France 2026 ! Les 30 candidates et l'indéboulonnable Jean-Pierre Foucault viennent de s'élancer sur la scène du Zénith d'Amiens pour cette élection Miss France 2026. Qui pour succéder à Angélique Angarni-Filopon ? On vous raconte tout de la soirée, même ce qui ne se voit pas à l'écran !

06/12/25 - 20:54 - Une marraine mise en place auprès de la Miss France 2026 On revient sur l'une des nouveautés de cette année. À la suite du cyberharcèlement subi par Angélique Angarni-Filopon, un dispositif de marrainage a été mis en place.

Chaque nouvelle Miss France sera désormais accompagnée d'une ancienne gagnante qui l'aidera à gérer notamment la notoriété, les interviews et les réseaux sociaux. La marraine sera également en lien avec l'équipe juridique afin de leur signaler les propos injurieux, pour les faire retirer et porter éventuellement plainte. Des rencontres régulières auront lieu entre la Miss France et sa marraine, dont la première va être Camille Cerf, Miss France 2015.