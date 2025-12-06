Mais qui sont les candidates "pas très polies" voire "insolentes" pointées par le comité Miss France ? Ce que l'on sait du recadrage

Surprise et consternation : on pensait avoir la quintessence de l'élégance, on se retrouve avec une poignée de malpolies vissées à leurs smartphones...

Vous avez aimé cet article publié le 16 novembre 2025. Nous le republions à l'occasion de l'élection de Miss France 2026.

L'élection de Miss France 2026 se tient ce samedi 6 décembre, au Zénith d'Amiens. Et les préparatifs sont entrés dans leur dernière ligne droite il y a déjà plusieurs semaines. Comme chaque année, les 30 prétendantes à la couronne se sont envolées pour leur voyage de préparation mi-novembre, cette année en Martinique. Au programme : shootings photos, ateliers de coaching, masterclass avec d'anciennes Miss, tests de culture générale et d'éloquence, mais aussi découverte de l'île et moments de convivialité.

Mais le 12 novembre dernier, un article du Parisien a un peu terni l'ambiance idyllique qui entoure chaque année ce voyage des Miss régionales au paradis. Le journal a révélé qu'un recadrage avait dû être fait par le comité Miss France, suite au comportement jugé déplacé de certaines candidates. Frédéric Gilbert, le directeur du concours, a accordé une interview au quotidien pour donner plus de détails, tout en laissant apparaitre son agacement.

"Il y a eu un rappel à l'ordre ferme de l'enjeu et des comportements à avoir", a-t-il expliqué. "J'ai mis un tour de vis. On est au quatrième jour et c'est tôt. Elles apprennent à se connaître, il y a des affinités et il y a eu aussi du laxisme chez certaines sur le respect des règles. Il a fallu remettre un cadre."

Concrètement, le patron du concours Miss France a reproché à certaines prétendantes de ne pas respecter les règles de vie en communauté. "Quand on prend un café, on ne laisse pas traîner son gobelet", a précisé l'ancien producteur artistique, devenu président de la Société Miss France en janvier 2024, avant d'ajouter : "Ce n'est pas aux maquilleurs ou aux coiffeurs de ranger derrière. De même, quand le téléphone sonne pendant une activité ou le HMC (habillage, maquillage, coiffure), on ne décroche pas." Il estime aussi que "les femmes de ménage ne doivent pas trouver des affaires partout dans les chambres".

"Il a fallu rappeler que dans trois semaines, c'est l'élection, il faut se ressaisir", a aussi alerté Frédéric Gilbert. "On ne peut pas élire une Miss France, aussi belle soit elle, si elle ne respecte pas les gens et se comporte mal. On fait comment nous, après, si la Miss France elle se comporte ainsi et ne veut pas faire ses activités car elle en a marre ! Ce n'est pas possible."

Mais qui donc ne sait pas se tenir alors qu'on lui demandera peut-être dans quelques heures de devenir le visage radieux de l'élégance à la française ? Le directeur souffle qu'il a dû faire "au moins" 5 ou 6 retours sur le même petit groupe, sans citer de noms. Mais Frédéric Gilbert l'a également assuré : "chacune se reconnaît dans ce qu'on dit". Les intéressées apprécieront.

"Hier encore, pendant une activité, certaines n'ont pas été très polies, d'autres ont fait preuve d'un peu d'insolence", a-t-il encore déploré dans le Parisien. "Et cela n'est pas possible, on n'est pas leurs domestiques. Elles n'apprécieraient pas qu'on les envoie bouler. Le respect doit être réciproque. On n'est pas leurs potes." Vraiment, mais alors vraiment pas pas content.