Miss France 2026 : la liste des demi-finalistes déjà établie, suivez notre direct

Miss France 2026 est élue ce samedi, lors de la grande cérémonie annuelle organisée au Zénith d'Amiens et retransmise sur TF1. Mais 12 prétendantes au titre sont déjà été sélectionnées dans le plus grand secret.

Dernières mises à jour

14:19 - Un service de sécurité et un sas entre les miss et le public Chaque Miss est désormais accompagnée en permanence d'un agent de sécurité lors de ses apparitions publiques. Ce dernier a pour consigne d'intervenir au moindre geste déplacé. Le service d'ordre a été doublé pour filtrer l'accès aux candidates. Lors des événements en public, les prétendantes à la couronne disposent maintenant d'un espace privé, à l'abri des regards, où elles peuvent se reposer et se changer. Elles rejoignent la foule uniquement pour leurs passages officiels, sous escorte et à distance du public.

14:15 - Des mesures radicales pour protéger les candidates à Miss France Face aux révélations récentes sur des agressions sexuelles subies par d'anciennes Miss, Frédéric Gilbert, le président de la société Miss France, a annoncé un renforcement drastique de la sécurité et de la protection des candidates. Des dispositions inédites ont été prises pour leur éviter tout contact non désiré. Fini l'époque où le public pouvait enlacer ou embrasser les reines de beauté lors de leurs déplacements. Comme l'a rapporté Le Parisien, il est désormais strictement interdit de les toucher, même avec leur consentement. Les miss restent à bonne distance, derrière un cordon de sécurité, pour les séances photos et de dédicaces.

14:11 - Des révélations sur les coulisses de Miss France ont secoué l'institution La parution en septembre du livre "Miss France, du rêve à la réalité" d'Hubert Guérin a un peu ébranlé le concours avant la fête de ce samedi. D'anciennes miss régionales, une soixantaine, y témoignent de façon anonyme de violences sexuelles, dépression et harcèlement provoqués par la célèbre élection. La société Miss France attend des confirmations, mais assure que les équipes régionales se sont "féminisées" et que "toute forme de violence sexuelle, d’abus, ou de harcèlement est inacceptable et condamnable". Le communiqué apporte également son soutien aux victimes "si ces faits sont avérés" et rappelle que le concours Miss France "célèbre les femmes, dans le respect, la dignité et la bienveillance".

14:06 - Miss France, un "morceau du patrimoine" qui réalise des records d'audience Qualifiée de "patrimoine de France" par TF1, le concours Miss France reste un phénomène intergénérationnel. L'an passé, il avait réuni 7,6 millions de téléspectateurs avec un pic à 8,4 millions en direct, réalisant 45% de part d'audience, avec des records sur les moins de 15 ans, les femmes de moins de 50 ans et les 25-50 ans.

14:01 - Miss France, un concours qui pèse dans l'économie locale Au-delà du show télévisé, Miss France reste un événement aux poids et aux retombées économiques importantes pour la ville et la région hôte. Concernant le coût de l'organisation, la communication est souvent opaque, mais selon les années les villes hôtes ont dû débourser entre 300 000 et 450 000 euros pour le concours, somme en partie récupérée par la coûteuse billetterie, de l'ordre de 80 à 90 euros la place. Ce sont malgré tout souvent quelques dizaines de milliers d'euros de déficits qui sont enregistrés, mais attention : les retombées indirectes avec les réservations d'hôtels et de restaurants pendant le week-end et le coup de pub pour la ville ne sont pas pris en compte.

13:56 - L'intelligence artificielle a prédit la gagnante et le classement de Miss France 2026 Le cabinet de conseil Avisia utilise l'IA depuis quelques années pour prédire le classement de Miss France et fait parler de lui pour viser juste ou presque à chaque édition. En analysant la popularité sur les réseaux sociaux, des données régionales et l'historique des votes, les algorithmes placent Miss Nord-Pas-de-Calais Lola Lacheré en tête avec 67% de chance de victoire, devant Miss Tahiti Hinaupoko Deveze à 59% et Naomi Torrent, Miss Guadeloupe, à 52%.

13:51 - Après un top-12 prédéterminé, un top-5 établi en direct du concours Miss France Les 12 rescapées de ce concours Miss France 2026 poursuivront la compétition en direct cette fois. Elles devront encore convaincre le jury et le public, sur leur seule prestation le soir de l'élection, pour espérer intégrer le top-5. Car seules cinq finalistes accéderont à l'ultime épreuve : le fameux discours de miss en direct, avant l'élection de Miss France et de ses dauphines. Car au cas où vous ne seriez pas au courant, une seule sera sacrée Miss France 2026 à l'issue de la cérémonie.

13:46 - Seules deux personnes savent quelles candidates sont écartées Seuls Frédéric Gilbert et Maître Simonin, l’indéboulonnable huissier de Miss France, détiennent la précieuse présélection des 12 demi-finalistes. Ce n'est que très tard, à 23h30 samedi soir, que leurs noms seront dévoilés lors de l'annonce par Jean-Pierre Foucault du premier tableau et que les 18 malheureuses connaîtront leur sort, au moment où les téléspectateurs ignorants découvriront eux aussi le résultat de ce premier cut.

13:40 - 18 malheureuses recalées sans le savoir du concours Miss France Les 18 candidates recalées du concours Miss France 2026 sont donc déjà connues en coulisses. Enfin 16 recalées plus exactement, puisque ce sont en réalité 14 miss qui ont été présélectionnées, deux réservistes devant être dans la short-list en cas de désistement de dernière minute. Le résultat est le même : 18 candidates ont déjà perdu leurs chances de participer réellement au concours Miss France, et vont défiler samedi sur la scène du Zénith d'Amiens, sourire aux lèvres, sans rien connaître de leur malheur. On a de la peine pour elles...

13:35 - Un vote pour s'assurer que Miss France 2026 soit une bonne ambassadrice nationale Le jury de présélection de Miss France met environ 4 heures à rencontrer toutes les candidates, avant un vote à bulletin secret. Si les jurés, "installés derrière des tables séparées d’un mètre cinquante" confie le Parisien, peuvent échanger, leur choix dépend de leur âme et conscience. En cas d’égalité, un deuxième vote est organisé entre les candidates au coude-à-coude. L'objectif : que les experts de Miss France déterminent si les jeunes femmes devant eux peuvent devenir de bonnes ambassadrices nationales, en jugeant aussi de leur évolution sur un mois.

13:28 - Un entretien court et sans question piège pour les candidates à Miss France Ce "grand oral" de Miss France, organisé par ordre alphabétique, est finalement court et sans question piège. Il s'agit pour les miss de se livrer sincèrement sur ce qu'elles attendent du concours. Après ce moment de réflexion, certaines candidates décident même parfois d'abandonner, selon le directeur. C'est aussi l’occasion pour d'autres de se rattraper en cas de mauvaise note au test de culture générale. Un passage crucial en somme, qui scellera leur destin.

13:22 - Comment est faite la présélection avant le concours Miss France ? La sélection des 12 demi-finalistes passe par plusieurs étapes. Après la diffusion de la courte vidéo censée la présenter, chaque candidate passe devant les jurés pour un court défilé puis un entretien de 5 minutes environs, pour "discuter" et pas "réciter". Au programme : présenter ses engagements, démontrer son aisance, son éloquence, sa répartie, mais aussi mettre sa motivation à l'épreuve. "C’est vraiment le moment où l’on doit arriver à connaître le mieux possible les candidates, leurs motivations, de poser des questions et de voir aussi comment elles réagissent", résume Frédéric Gilbert au Parisien.

13:17 - Qui a décidé des 12 candidates sélectionnées à Miss France ? Le jury de présélection, présidé par Frédéric Gilbert, directeur du concours, s'est réuni à huis clos pour sélectionner les 12 demi-finalistes dans le plus grand secret. Mais Le Parisien, qui a interrogé le patron de Miss France, rapporte que le jury 2025 était composé de deux anciennes élues, Marine Lorphelin et Eve Gilles, de Stéphane Jarny, directeur artistique de l'émission, mais aussi de Fabien Provost, fils de Franck Provost, coiffeur officiel de Miss France. "Un cadre de TF1, un représentant de la ville d’Amiens, qui accueille le concours cette année, et deux membres de la société Miss France complètent le casting", écrit le journal.

13:13 - Une terrible épreuve dès mercredi dernier pour les miss Désormais de retour en France et installées à Amiens pour la dernière ligne droite avant l'élection, au milieu des préparatifs et des répétitions, les candidates à Miss France 2026 sont passées par une épreuve plus terrible encore : ce mercredi, 18 candidates ont été purement et simplement écartées du concours. Comme chaque année, l'élection est en effet passée par un premier écrémage en amont de la cérémonie lors d'une présélection drastique.

13:08 - Le concours a réellement commencé en Martinique Et c'est en Martinique, terre d'origine d'Angélique Angarni-Filopon, qu'a été donné le coup d'envoi de ce concours Miss France 2026, lors d'un voyage de préparation aussi féérique qu'exigeant. A quelques jours de l'élection de Miss France, les 30 candidates ont en effet suivi un programme bien rempli. Défilés, shootings photo (dont l'incontournable séance en maillots de bain), ateliers de formation et "master class", mais aussi test de culture générale, oraux, etc. Il a déjà fallu marquer des points devant les organisateurs, montrer sa capacité à vivre en communauté avec ses concurrentes, faire preuve d'aisance, démontrer son élocution et bien évidemment mettre en avant son physique et faire preuve d'élégance en toutes circonstances...