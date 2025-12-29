C'est le nouveau Saint-Tropez en bien moins cher : cette ville en Méditerranée va séduire les connaisseurs

Au cœur de la Méditerranée, une pépite a émergé ces dernières années, rivalisant avec le prestige de Saint-Tropez tout en offrant des tarifs beaucoup plus doux.

Et si c'était le bon plan de 2026 ? Confronté à l'absence des touristes russes depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions internationales qui ont suivi, mais aussi à la proximité de la Grèce très tendance pour les voyages d'été, une destination pourrait bien s'imposer comme la belle affaire de l'année.

Ses eaux turquoise, ses plages de sable fin et son soleil quasi-garanti en font une belle alternative... Car, non, vous n'êtes pas sur la Côte d'Azur mais dans une cité balnéaire en plein essor, prête à détrôner Saint-Tropez dans le cœur des voyageurs épris de Méditerranée. Le secret de cette destination ? Allier tout le glamour et le chic de "Saint-Trop' " à des prix défiant toute concurrence, même durant la haute saison.

Avec des températures flirtant avec les 20°C dès mars et une météo des plus clémentes d'avril à octobre, cette ville cumule les atouts pour vivre la dolce vita sans se ruiner. Terrasses animées, hôtels avec accès direct à une mer cristalline, marinas modernes où mouillent des yachts luxueux... Vous voilà plongé dans l'effervescence d'un Saint-Tropez version turque. Oui, cette alternative encore méconnue par beaucoup de Français mais ô combien séduisante, c'est Bodrum !

Joyau de la côte égéenne de Turquie, Bodrum ne cesse de gagner en popularité auprès des voyageurs en quête d'un Saint-Tropez plus accessible. Son secret ? Un mélange de soleil, de patrimoine historique et de paysage typique de l'est de la Méditerranée. Le tout sans se ruiner...

A Bodrum, il est ainsi possible en quelques heures de partir à la découverte du fascinant musée d'archéologie sous-marine, d'explorer les vestiges du légendaire mausolée d'Halicarnasse, l'une des sept merveilles du monde antique, ou de s'attarder devant les imposantes ruines de son théâtre antique. Autant de trésors à portée de main, loin des foules de la Côte d'Azur.

Côté papilles, vous ne serez pas en reste. Laissez-vous tenter par un assortiment de mezzes traditionnels, découvrez les délices de la cuisine égéenne, le tout en profitant d'une vue imprenable sur la mer, un verre de raki, cet alcool anisé emblématique de la région.

Pour rejoindre ce petit paradis, rien de plus simple depuis Paris. De nombreux vols directs, à partir de seulement 200 euros en basse saison, vous déposeront à Bodrum en à peine 3h30. De quoi vivre un été inoubliable sous le soleil de Turquie, sans se ruiner. Soyez à l'affût, Bodrum risque bien de devenir cette année le point de chute préféré des connaisseurs et des adeptes de vacances au soleil à petit prix.