Valérie Pécresse : vie privée, famille, petits secrets ... Des confessions sur M6

Valérie Pécresse se livre dans "Une ambition intime" sur M6

Chronique de campagne du 7 novembre. 20h50. Ce dimanche, Valérie Pécresse se dévoile. Non pas sur ses projets pour la France, mais sur ses origines, son parcours, ce qu'elle a traversé, entre victoires et défaites, réussites et déceptions. Le portrait de la présidente de la région Île-de-France sera dressé par Karine Le Marchand dans l'émission "Une ambition intime", diffusée sur M6 à partir de 21h05. Le concept avait été lancé en 2016 et, tour à tour, les prétendants à l'Elysée s'étaient prêtés à l'exercice. Marine Le Pen avait alors été la seule femme à passer devant les caméras. Cinq ans plus tard, Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle via le congrès LR, se dévoilera donc, tandis que ses enfants... ainsi que Nicolas Sarkozy témoigneront eux aussi. L'occasion, entre autres, de découvrir la passion pour le fromage de l'ancienne ministre et épouse de Jérôme Pécresse, un homme d'affaires ex-vice-président d'Alstom et actuellement PDG de la branche énergies renouvelables de General Electrics.