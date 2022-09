"Meghan Markle : après les funérailles de la Reine, des adieux à la famille royale ?"

MEGHAN MARKLE. Harry et Meghan Markle ont été accueillis les bras ouverts par le prince William pour les funérailles de la reine. Mais sans Elizabeth II comme figure d'attachement commune, la fratrie pourrait bien s'éloigner pour de bon.

Meghan Markle et le prince Harry ont bénéficié de la bienveillance de circonstance du prince William et de Kate Middleton, pour leur venue à Londres et peuvent compter sur eux pour leur séjour au Royaume-Uni, consacré aux hommages et aux funérailles de la reine Elizabeth II. Ce lundi 19 septembre, Meghan Markle sera comme tous les membres de la famille royale, dans le partage du deuil. Ces dernières semaines, les médias britanniques se sont fait l'écho des efforts des deux couples pour ne pas rompre les liens d'affection. Kate Middleton et Meghan Markle ont effectué des déplacements publics ensemble, elles se sont notamment rendues ensemble au tournoi de Wimbledon cet été.

Mais les convenances ne peuvent pas cacher les dissensions qui perdurent et les cicatrices qui restent profondes. Meghan Markle reste encore blessée par ce qu'elle a vécu comme une exclusion ces dernières années. Et compte bien conserver une liberté de ton, quitte à vexer les membres de la famille royale britannique. L'interview qu'elle a accordée à Oprah Winfrey, pour s'en prendre frontalement au protocole de la Couronne et les quelques sorties médiatiques sont encore des éléments de tension au sein de la famille. Et depuis fin août, la monarchie doit composer avec le podcast qu'elle a lancé, intitulé Archetypes. Un podcast diffusé sur Spotify et qui connaît un grand succès. Et pour cause : à ses auditeurs, elle n'hésite pas à évoquer son conflit passé avec sa belle-famille, son travail de résilience. "Il faut beaucoup d'efforts pour pardonner", a-t-elle même déclaré au sujet des relations difficiles avec la monarchie britannique.

Meghan Markle ne s'est pas rendue au palais de Balmoral, au chevet de la reine, le 8 septembre. Il est probable qu'elle craignait de ne pas être la bienvenue dans l'intimité du premier cercle de la reine, en pleine épreuve. L'ancienne actrice, connue pour son rôle dans la série "Suits", est néanmoins s'associer aux hommages officiels et autres cérémonies qui ont eu lieu la semaine dernière et pour les funérailles de ce lundi 19 septembre. La page d'accueil du site officiel du couple Harry et Meghan, Archewell.com, s'est couverte la semaine passée d'un fond noir, et d'un message "à la douce mémoire de Sa Majesté la Reine Elizabeth II".

Et après les funérailles ? Le prince Harry et Meghan Markle demeurent somme toute en froid avec la famille royale. Ils résident aux Etats-Unis depuis près de deux ans désormais. Mais le couple était de passage en Europe quand la nouvelle a été annoncée, ont rappelé plusieurs médias. Les cérémonies organisées autour de la Reine, qui appréciait Meghan Markle et adorait son petit-fils Harry, avaient la capacité à rassembler toute la famille, au-delà des dissensions. Sa disparition ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre Harry et William, qui auront moins de raison de se réunir. Une personne pourrait en réalité faire en sorte que les cérémonies de funérailles ne sonnent pas comme une forme d'adieux à la famille royale : Charles III. Si le roi manifeste publiquement une volonté de réchauffer les relations entre lui et son fils cadet, alors tout pourrait changer. Samedi 10 septembre, l'apparition du prince Harry et de son épouse aux côtés de William et de Kate a naître l'espoir d'une réconciliation au sein de la famille royale, mais il faudra d'autres marques d'affection pour mettre fin aux tensions.

Une longue brouille avec la famille royale

Depuis janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry sont en effet fâchés avec le reste de la famille royale. Après un mariage provoquant de nombreuses tensions sur fond d'intense battage médiatique, la comédienne américaine et le prince avaient annoncé vouloir devenir des "membres non-actifs" de la famille royale. Meghan et Harry réclamaient également leur indépendance financière et déclaraient vouloir aller s'installer en l'Amérique du Nord.

Ce séisme, savamment alimenté et exploité par la presse à scandales pendant des mois, marquera une rupture. Le prince Harry et Meghan Markle vont résider quelques mois au Canada puis s'installeront à Beverly Hills et enfin à Montecito en Californie. Entre l'Angleterre et les Etats-Unis, les époux se lanceront dans plusieurs projets médiatiques et de fictions, faisant craindre d'autres déballages autour de la famille royale. Des contrats pluriannuels avec les plateforme Netflix (estimé à 100 millions de dollars) et Spotify (25 millions) dans lesquels ils s'engagent à produire des contenus seront notamment évoqués.

En mars 2021, dans le documentaire "Oprah avec Meghan et Harry", le couple révèlera les raisons l'ayant poussé à quitter le Royaume-Uni. Ils dénonceront notamment à mots couverts le racisme des membres de la famille royale, qui se seraient inquiétés de la couleur de peau de leur fils Archie. Meghan Markle racontera par ailleurs avoir été mise de côté par la famille royale alors qu'elle traversait une période de dépression.

En savoir plus

Née le 4 août 1981 , Meghan Markle a grandi auprès d'un père, directeur de la photographie, et de sa mère, professeur de yoga, à Los Angeles. Très jeune, elle apprend à donner de son temps pour servir la cause des personnes démunies ou en souffrance. Après avoir reçu son double diplôme de relations internationales et de théâtre, elle s'engage dans une carrière d'actrice. Jusqu'en 2010, elle ne décroche que des rôles mineurs. Sa carrière prend un nouveau tournant grâce à la série "Suits", dans laquelle elle incarne Rachel Zane , une auxiliaire juridique talentueuse. Elle gagne très bien sa vie puis fait la rencontre en 2016 du prince Harry, par l'intermédiaire d'une amie commune. Ils s'engagent dans une relation et annoncent leur fiançailles le 27 novembre 2017.

Le 19 mai 2018, le mariage de Meghan et Harry est célébré devant presque 2 milliards de téléspectateurs. Meghan Markle est par la suite très régulièrement prise pour cible par les tabloïds et chaînes de télévision anglaises. Ces attaques la poussent à avoir des pensées suicidaires alors qu'elle est enceinte de son premier enfant. En 2020, Harry et Meghan décident de quitter leurs fonctions officielles au sein de la famille royale et partent vivre aux Etats-Unis. Ils élèvent leurs deux enfants, Archie (2019) et Lilibeth (2021) dans la plus grande discrétion à Montecito en Californie.

Jeunesse de Meghan Markle

Rachel Meghan Markle naît le 4 août 1981 à Los Angeles, ville dans laquelle elle grandit. Ses parents sont américains, sa mère, Doria Loyce Ragland, est afro-américaine et son père, Thomas Wayne Markle, est d'origine allemande, anglaise et irlandaise. Elle est liée par son père à des demi-frère et sœur plus âgés issus du premier mariage de son père. La jeune Meghan passe une partie de son enfance sur les plateaux auprès de son père qui est directeur de la photographie pour la télévision et le cinéma. Ses parents divorcent lorsqu'elle a 7 ans. Elle étudie dans des établissements privés et ses parents la sensibilisent à des personnes moins privilégiées qu'elle à travers des actions caritatives. Elle est admise à l'université Northwestern de Chicago de laquelle elle est diplômée d'une double licence en théâtre et relations internationales. Meghan Markle parle couramment espagnol et maîtrise le français. En 2004, elle fait le choix de se consacrer une carrière au cinéma.

Sa carrière d'actrice

Meghan Markle fait sa première apparition en 2002 dans un feuilleton télévisé en tant que simple figurante. Durant quelques mois, elle participe en tant que mannequin à l'émission américaine "Deal or No Deal". Elle apparaît ensuite dans divers séries américaines comme "FBI : Portés disparus", "Les Experts : Manhattan" et "The League". Elle apparaît également dans divers films et téléfilms entre 2005 et 2009. Durant près de dix ans, elle interprète seulement des rôles mineurs. Sa carrière prend un tournant en 2010 lorsque son compagnon, le producteur Trevor Engelson, lui obtient un rôle au casting du film "Remember me", au côté du célèbre acteur Robert Pattinson. Un an plus tard, elle décroche un rôle principal dans la série "Suits". Elle incarne durant sept saisons Rachel Zane , une auxiliaire juridique talentueuse, qui la fait connaître du grand public. Parallèlement, elle apparaît dans divers films et téléfilms à plus gros budget.

Meghan et Harry, leur mariage

Le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés par l'entremise d'une amie commune en 2016. Ils officialisent leur relation aux Invictus Games plus tard puis annoncent leurs fiançailles le 27 novembre 2017. Au même moment, elle décide d'interrompre sa carrière d'actrice et quitter la série "Suits" à l'issue de la septième saison. Elle clos son compte Instagram cumulant plus de 1,9 million abonnés ainsi que son blog, "The Tig", qu'elle animait depuis 2014. En vue du mariage, Meghan Markle est baptisée et confirmée dans la foi anglicane. Quelques heures avant la cérémonie, la reine octroie à Harry et Meghan les titres de Duc et Duchesse de Sussex. Le 19 mai 2018, ils sont acclamés par 100 000 visiteurs dans la ville de Windsor et leur mariage est scruté par près de 2 milliards de téléspectateurs. Malgré le succès populaire de la cérémonie, Meghan Markle devient rapidement la cible favorite des tabloïds anglais. Leurs attaques régulières portent gravement atteinte à la santé mentale de Meghan, particulièrement lorsqu'elle est enceinte de son premier enfant.

Leurs enfants : Archie et Lilibeth

En octobre 2018, quelques mois après leur mariage, Harry et Meghan annoncent qu'ils attendent leur premier enfant. Leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor voit le jour le 6 mai 2019 à Londres. Deux jours plus tard, il est présenté aux médias internationaux dans la galerie Saint-Georges du château de Windsor avant d'être introduit à ses arrière grands-parents. Après avoir quitté la famille royale en 2020, le couple annonce lors de l'émission animée par Oprah Winfrey que leur deuxième enfant à naître est une fille. Lilibet (communément appelée "Lili") Diana Mountbatten-Windsor naît le 4 juin 2021 à Santa Barbara. Très attachés à leur vie privée, Meghan et Harry divulguent peu d'images et d'informations sur leurs enfants.