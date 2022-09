Prince George : les images de l'arrière-petit-fils de la reine aux funérailles

Le prince George, 9 ans, héritier de la Couronne d'Angleterre, est présent aux funérailles de son arrière-grand-mère. Il a pu prendre conscience du poids historique de la reine.

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 13h04] Ce lundi 19 septembre, le jeune héritier George, fils de William et de Kate Middleton, était bien au premier rang dès le début de la cérémonie publique, à Westminster. Il était accompagné de ses parents, mais aussi de sa petite soeur Charlotte, qui vient de fêter ses 7 ans. Pour les deux enfants, cette journée de funérailles nationales est l'une des plus importantes de leur jeune vie : ils peuvent prendre la mesure du poids de la Couronne et de l'aura de leur arrière-grand-mère. Si George est depuis tout petit habitué aux sévérités du protocole, c'est la première fois qu'il assiste à un événement d'une telle ampleur, sans doute suivi, d'une manière ou d'une autre, par plusieurs centaines de millions de personnes.

Le jeune George a montré une vraie maturité durant les 10 jours de deuil national, montrant qu'il pouvait assister à plusieurs hommages, et faire preuve du sérieux et des précautions nécessaires lorsque l'on est un membre imminent de la famille royale. Il est en cela dans la lignée de ses deux parents, le prince William et la princesse Kate Middleton, qui incarnent parfaitement jusque-là les impératifs, le dévouement et la diligence de la monarchie britannique. Le jeune Louis, qui n'a que 3 ans, n'est pas venu assister aux funérailles, du fait de son très jeune âge.

George, un enfant qui a perdu sa grand-mamie

Lors de la cérémonie rendue dans l'abbaye de Westminster, George et Charlotte ont semblé très émus, très touchés par les chants impressionnants et la peine manifestée par des centaines de personnes autour d'eux. Les deux jeunes enfants ne seront pas présents à la cérémonie d'inhumation ce soir, à la chapelle Saint-Georges. On imagine que leurs parents ont souhaité les préserver d'une journée déjà très éprouvante. George était très apprécié de la reine Elizabeth II : il s'agit du premier enfant du couple royal. La reine avait un oeil bienveillant sur le jeune enfant, comme le rapportent les médias britanniques. La souveraine devait certainement regarder grandir George en sachant qu'il serait un jour sur le trône du Royaume-Uni.