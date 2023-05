Voici par qui les vêtements d'apparat de Charles III ont déjà été portés (en plus de 200 ans)

À moins d'une semaine de l'évènement, les tenues de Charles III et Camilla ont été annoncées. Le couple royal réutilisera des habits portés par Elizabeth II lors de son couronnement en 1953. Les voici en images.

À quelques jours de la cérémonie dans l'abbaye de Westminster, la Couronne britannique continue de dévoiler des informations sur le couronnement de Charles III et de Camilla. Pour les deux, le palais royal a opté pour des habits historiques déjà portés pour les précédents couronnements du royaume.

Charles III portera notamment un "Imperial Mantle" conçu en 1821, en guise de manteau même si la famille royale concède sur son site officiel que cela "ressemble davantage à une robe". Il a été fabriqué en l'honneur de George IV puis porté à son tour par George V, George VI et Elizabeth II. "Le manteau impérial est fait de tissu d'or, de fil d'or, d'argent et de soie, de soie, de franges de lingots d'or et d'un fermoir en or. Le drap d'or est tissé de roses, de chardons, de trèfles, de couronnes, d'aigles et de fleurs de lys" selon la Couronne. Le tailleur John Meyer est le créateur de cet habit historique.

© Victoria Jones/AP/SIPA (publiée le 02/05/2023)

Le roi portera un deuxième manteau avec la "Supertunica" : un vêtement doré à manches longues. Celui-ci a été créé en 1911 pour le couronnement de George V, par Wilkinson and Son, Robe-makers and Tailors. Ces tenues s'inspirent des tenues d'usage au Moyen-Age. Pour fermer ce manteau, le roi sera paré de "The Sword Belt" : une ceinture fabriquée en 1937. Pour son départ de Westminster, le roi portera une tenue en velours et soie violette, créée par Ede pour George VI.

Camilla portera la même robe qu'Elizabeth II avait lors de son propre couronnement en 1953. La tradition monarchique impose que le roi et le reine portent deux tenues lors du couronnement : la "Robe of State", portée lors de l'arrivée à l'abbaye de Westminster et la "Robe of Estate" lors du départ vers le palais de Buckingham. La première est de couleur rouge cramoisi. Des retouches ont été apportées pour épouser la morphologie de Camilla.

© /AP/SIPA (publiée le 02/05/2023)

La deuxième tenue de la reine consort est une création de la Royal School of Needlework, l'école royale de broderie. Ravenscroft et Ede, deux des plus anciens tailleurs de Londres, ont été chargés de la fabriquer. Elle sera également de couleur violet pour être en accord avec la tenue de Charles III. La tenue ne sera dévoilée complètement que lors du couronnement.