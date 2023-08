Evgueni Prigojine : Wagner confirme la mort du chef de la milice

PRIGOJINE WAGNER. Le groupe paramilitaire Wagner a confirmé la mort d'Evgueni Prigojine dans le crash d'un avion en Russie, ce mercredi 23 août.

[Mis à jour le 23 août 2023 à 22h29] Quelques heures après le crash d'un avion transportant dix personnes qui devait rallier Moscou à Saint-Pétersbourg, le groupe paramilitaire Wagner a confirmé la mort de son chef, ce mercredi 23 août, dans un message publié sur Telegram : "Le chef du groupe Wagner, héros de la Russie, véritable patriote de sa patrie, Evgueni Prigojine, est décédé des suites des actions de traîtres à la Russie". Dmitri Outkine, co-fondateur de Wagner, est également mort.

En fin d'après-midi, les agences russes avaient annoncé le crash de l'appareil, et que les trois membres d'équipage et les sept passagers étaient morts. Des images diffusées sur les réseaux sociaux avaient montré un avion en chute libre. Le ministère russe des Situations d'urgence a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "violations de sécurité du transport aérien".

Officiellement en exil au Bélarus après sa rébellion, Evgueni Prigojine était apparu dans une vidéo non datée, ce lundi, dans laquelle on pouvait le voir dans un paysage désertique, habillée en tenue de camouflage.

Deux mois après une rébellion avortée contre le régime de Moscou, la mort d'Evgueni Prigojine laisse planer le doute quant à une vengeance de Vladimir Poutine. Selon Joe Biden, "pas grand-chose ne se passe en Russie sans que Poutine ne soit pour quelque chose". De son côté, un conseiller de la présidence ukrainienne a affirmé que cet acte était un signal de Poutine aux élites russes."

Qui est Evgueni Prigojine, l'homme qui a cru faire vaciller Vladimir Poutine ? Ancien délinquant, condamné à douze ans de prison pour "brigandage" et "escroquerie" dans les années 1980, il devient rapidement un proche de Vladimir Poutine après sa libération. Il obtient son surnom de "cuisinier de Poutine" pour avoir anciennement travaillé dans la restauration et pour être l'homme des basses œuvres du président russe. Il rencontre Vladimir Poutine en 2001, quand ce dernier aurait choisi son restaurant à Saint-Pétersbourg pour sa rencontre avec le président français Jacques Chirac. Dès lors, les deux hommes sont désifgnés comme proches et Prigojine, devenu oligarque influent, se transforme à petit en homme de l'ombre qui effectuera les tâches les plus honteuses du Kremlin.

De star médiatique à "putschiste" ?

Il est aujourd'hui connu pour être à la tête du groupe Wagner qu'il aurait créé en 2014. S'il a longtemps préféré rester dans l'ombre, Prigojine revendique toutes ses actions depuis le début l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, et est devenu très actif sur Telegram où Wagner diffuse sa propagande sans arrêt. La secrète armée privée est ainsi vite devenue officielle et son chef a inauguré l'ouverture d'un bureau à Saint-Pétersbourg, quelques mois après le début du conflit.

Cette nouvelle visibilité médiatique, conjuguée aux difficultés de l'armée russe sur le front ukrainien, pourrait être le signe de sa volonté d'éloignement de Vladimir Poutine. "Tant qu'il est simplement perçu comme un exécutant de Vladimir Poutine, le sort de ce dernier sera aussi le sien", expliquait avant le 24 juin Jeff Hawn, spécialiste des questions sécuritaires en Russie et consultant extérieur pour un centre américain de recherche en géopolitique, à France 24. Une défaite de Poutine en Ukraine lui serait donc associée et ses récents conflits avec l'état-major russe, jusqu'à l'escalade du 24 juin, étaient aussi des signes d'une prise de distance certaine alors que certains le voyaient comme un possible homme fort d'une future Russie sans Poutine.