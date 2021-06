Contrôle continu au bac 2021 : comment est-il compté dans la note ?

La réforme du baccalauréat prévoyait déjà que 40% de la note finale soit évaluée selon le contrôle continu, grâce aux résultats des épreuves communes et au bulletin scolaire. En raison de la crise sanitaire, cette année le bac sera exceptionnellement noté à 82% par le contrôle continu.

La réforme portée par Jean-Michel Blanquer sur la nouvelle organisation du bac inscrit définitivement le contrôle continu dans la notation de l'examen, à hauteur de 40%. Le ministère indique sur son site internet que l'objectif d'une telle évaluation est de "valoriser la régularité du travail et les progrès des élèves" tout au long de la première et de la terminale. Mais l'introduction de contrôle continu dans le baccalauréat ne signifie pas la fin des épreuves finales, au contraire il ajoute des sessions d'examen tout au long des deux années d'étude avec l'organisation des fameuses "épreuves communes" ou "E3C". La session 2021 du baccalauréat devait inaugurer ce système de notation inédit, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Le premier bac de la réforme sera donc évalué en contrôle continu à 82% au lieu des 40% normalement prévus. Un aménagement pensé pour permettre aux lycéens d'obtenir le diplôme malgré les perturbations qui ont rythmé l'année scolaire.

Il faudra attendre la session 2022 pour organiser la notation en contrôle continu comme imaginée par le ministre de l'Education. Cette année, la crise sanitaire a empêché la tenue des épreuves communes au même titre que les épreuves finales. Les lycéens seront donc notés sur la base de leur moyenne annuelle dans chaque matière. Les épreuves anticipées de français et le grand oral seront les seuls examens entièrement notés sur la prestation écrite ou orale du candidat le jour-J. Pour la philosophie, dernière épreuve maintenue, la meilleure des deux notes entre la moyenne annuelle et l'épreuve finale sera retenue.

Si le contrôle continu représente 40% de la note finale du baccalauréat, il se décompose en deux parties : les notes des bulletins scolaires pour 10% et les résultats aux épreuves communes pour 30%. Ces épreuves communes sont une grande nouveauté de la réforme et permettent d'évaluer la progression des élèves à trois reprises entre la première et la terminale.

Le ministère a mis au point un calendrier des épreuves pour offrir une vue d'ensemble aux lycéens et leur permettre de se préparer aux périodes d'examens successives. La première session des épreuves communes doit avoir lieu au deuxième semestre de l'année de première entre janvier et mi-mars. La deuxième période s'étale d'avril à la mi-juin et l'ultime session s'organise lors de l'année de terminale ente mai et juin, avant les examens finaux. Lors de chaque session entre trois et cinq matières sont évaluées :

Première session : l'histoire-géographie, les deux langues vivantes étudiées par le lycéen et, uniquement pour les candidats en voie technologique, les mathématiques.

Deuxième session : les mêmes matières que lors de la première session ainsi que le troisième enseignement de spécialité non retenu par les élèves pour la classe de terminale et l'enseignement scientifique de la voie générale

Troisième session : l'histoire-géographie, les langues vivantes, l'enseignement scientifique de la voie générale et pour la voie technologique, les mathématiques.

Les épreuves communes si elles sont organisées par chaque établissement, ou par groupes de lycées, doivent respecter une dimension nationale. Les sujets seront donc imaginés et rédigés par "des inspecteurs pédagogiques régionaux et des professeurs sous la conduite de l'inspection générale" avant d'être enregistrés et rendus accessibles via une banque nationale, précise le ministère de l'Education. De nouveaux sujets seront ajoutés régulièrement et certains seront supprimés dès qu'ils auront été utilisés "à un nombre important de reprises". Il appartient au chef d'établissement et à l'équipe pédagogique de choisir parmi les sujets proposés ceux sur lesquels les élèves seront évalués.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La notation dit suivre les mêmes règles que lors des épreuves finales, toutes les copies seront anonymisées et distribuées aux enseignants correcteurs de l'établissement ou de l'académie. Comme pour le bac, les correcteurs ne pourront pas corriger les sujets de leurs propres élèves. Un barème défini et communiqué à chaque correcteur doit garantir l'harmonisation des notes et respecter le principe d'égalité entre les candidats.