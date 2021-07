"Bac et Brevet 2021 : les résultats du brevet des collèges entièrement connus ce vendredi"

RESULTAT BREVET 2021. Après le bac, le résultat du brevet des collèges sera intégralement connu ce vendredi, avec la publication des résultats dans les dernières académies. Suivez la publication des listes d'admis en direct...

Résultat du bac 2021 L'essentiel Les derniers résultats du brevet des collèges 2021 seront connus ce vendredi 9 juillet 2021. Toute la journée, les académies - une douzaine qui n'ont pas encore dévoilé leur verdict - vont publier les listes de collégiens admis au précieux diplôme. Depuis mercredi, le résultat du brevet a déjà été publié dans la moitié des académies environ, dont celles d'Aix-Marseille, de Paris, de Versailles, ou encore de Créteil. Les résultats du bac ont pour leur part été dévoilés mardi. Les résultats du rattrapage sont ajoutés au compte goutte dans les listes des candidats admis jusqu'à la fin de la semaine. Voici les académies qui ont d'ores et déjà publié le résultat du brevet 2021 ce vendredi 9 juillet : Bordeaux, Dijon, Lyon, Caen et Nice. Pour consulter les résultats du brevet 2021 mais aussi du bac 2021, utilisez les moteurs de recherche ci-dessus en entrant le nom d'un candidat et/ou une ville.

10:35 - Nouvelle vague de résultats dans l'après-midi Les résultats du brevet 2021 sont dévoilés tout au long le la journée. Après une vague de plusieurs académies ce matin, une nouvelle vague devrait intervenir à la mi-journée, suivie d'une dernière vague dans l'après-midi. Pour consulter les horaires attendus académie par académie, suivez ce lien. 10:34 - Le taux de réussite du brevet à Nice Sur les 10 511 verdicts dévoilés, 9 803 ont le brevet des collèges, ce qui permet à l'académie d'enregistrer un taux de réussite provisoire de 93.26% dès le début de la journée. Lors de la session 2021, 95.21% des candidats avaient obtenu le diplôme. 10:12 - Découvrez le résultat du brevet 2021 à Nice Les résultats du DNB sont dévoilés à leur tour dans l'académie de Nice. 9803 candidats sont admis pour le brevet général sur 10 511 prétendants, selon les résultats partiels. 93.26% des collégiens ont donc obtenu le diplôme à ce stade. Ils étaient 95.21% l'année dernière (taux définitif). Pour les mentions, nous en sommes à 73.36% des candidats contre 79.55% l'année dernière. Voir les résultats du brevet 2021 à Nice. 10:08 - Les résultats du brevet 2021 sont tombés à Caen Les résultats du brevet général sont tombés dans l'académie de Caen. Sur 10 891 candidats, 9968 ont obtenu le brevet général selon les premières données fournies par l'académie. Les résultats provisoires donnent un taux de réussite de 91.52% et un taux de mentions de 71.8%. Voir les résultats du brevet à Caen. 09:55 - Quelles académies ont déjà dévoilé le résultat du brevet 2021 ? Le résultat du brevet est publié depuis mercredi. Contrairement au bac pour lequel une date unique est fixée par le ministère de l'Education nationale, chaque académie fixe la date et l'heure de publication des résultats du brevet dans la semaine. Depuis mercredi, de nombreuses académies ont déjà dévoilé leur verdict : Paris, Versailles, Créteil, Aix-Marseille ont déjà dévoilé leurs résultats notamment. 09:36 - C'est en ligne aussi pour l'académie de Lyon ! Le résultat du brevet des collèges est aussi connu d côté de Lyon. L'académie rapporte à ce stade 8841 admis sur 9677 candidats selon les premières données provisoires. C'est 91.36% de réussite contre 94.63% l'année dernière et 78.57% de mentions contre 80.97% l'année passée. Mais les taux de réussite et de mentions vont évidemment évoluer dans les heures qui viennent. Consultes les résultats du brevet dans l'académie de Lyon. 09:33 - Dijon publie à son tour les résultats du brevet 2021 Les résultats du Brevet général sont aussi tombés dans l'académie de Dijon ! Cette fois, 9850 collégiens ont obtenu le brevet général sur 10 715 candidats. Selon les premières données fournies par l'académie, le taux de réussite s'élève à 91.93% (contre 93.84% l'année dernière) et la part de mentions à 71.4% (contre 78.2%). Consultez les résultats du brevet à Dijon. 09:31 - Le résultat du brevet 2021 dévoilé à Bordeaux ! Les résultats du brevet général sont tombés dans l'académie de Bordeaux. Sur 16 481 candidats, 14 518 ont obtenu le brevet général selon les premières données fournies par l'académie. Cela donne un taux de réussite provisoire de 88.09% (contre 93.07% l'année passée dans l'académie). Les taux de mentions est de 73.23% (79.24% l'année dernière). Découvrez les résultats du brevet dans l'académie de Bordeaux. 09:26 - Les résultats du brevet dévoilés ce vendredi C'est la dernière ligne droite ! Les résultats du brevet sont publiés ce vendredi dans les 12 dernières académies qui n'avaient pas encore dévoilé le verdict. Les académies de Bordeaux, Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse sont notamment attendus. Les résultats vont s'échelonner tout au long de la journée et nous vous tiendrons informés de leur publication en direct.

Rappelons que cette année, les résultats du bac ont été calculés sur une très large base de contrôle continu (plus de 80% de la note finale) avec des aménagements à la fois pour l'épreuve de philosophie et pour l'épreuve de grand oral. Les listes des admis sont mises en ligne sur notre site avec l'accord de chaque candidat, mais aucune note n'est dévoilée, les résultats matière par matière demeurent confidentiels. S'il est pratique et bien utile de consulter les résultats du bac 2021 sur Linternaute, n'oubliez-pas qu'il est impératif de vous rendre dans son centre d'examen pour aller chercher le diplôme du baccalauréat, nécessaire pour s'inscrire de manière effective dans une formation post-bac.