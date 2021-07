"DIRECT. Bac 2021 : tous les résultats par académie et les taux de réussite"

BAC 2021. Encore un bon cru ! Les résultats du bac sont (presque) tous tombés et les listes des admis accessibles. Consultez sans attendre le résultat du bac 2021 et découvrez les chiffres importants avant même les épreuves de rattrapage.

Bac 2021 : cherchez un résultat

Résultat du bac par académie

Résultat du bac par ville L'essentiel Pour consulter les résultats du bac 2021, utilisez le moteur de recherche ci-dessus en entrant le nom d'un candidat et une ville.

Toutes les académies de France métropolitaine ont mis en ligne les résultats du bac 2021.

Les résultats du bac en Guadeloupe et en Martinique sont encore attendus.

Selon les données du ministère de l'Education nationale, le taux de réussite au bac 2021, avant les épreuves de rattrapage du bac, est déjà de plus de 89%, avec quelques académies star : 95% dans l'académie de Nancy-Metz, 95% à Rennes, 94,5% à Strasbourg, 94% dans l'académie de Limoges, 93% en Corse. 64% des lauréats ont décroché une mention au bac.

Le taux de réussite national s'élève à 95% pour les candidats au bac général, 89% pour les bac techno et 82% pour les bac pro.

Retrouvez par ailleurs ci-dessous les dernières actualités et statistiques sur les résultats du bac 2021.

12:22 - Quel taux de mention provisoire dans l'académie de Nice ? Dans l'académie de Nice, sur les 7674 candidats à se savoir bacheliers, 64,68% ont obtenu leur examen avec une mention. L'année dernière ils étaient 67,66% à en avoir décroché une, mais les résultats de la session 2021 ne sont pas tous encore tombés et le taux pourrait encore grimper. 12:15 - Quel est le taux de réussite pour le bac pro en France ? Selon des chiffres encore partiels, la moyenne nationale pour le taux de réussite du bac professionnel en France est de 82,47%. Rappelons que pour le bac techno ce taux est de 89,64% alors qu'il est de 95,22% pour le bac général. 12:07 - A Nancy-Metz, les résultats du bac 2021 viennent d'être dévoilés Ca y est ! Les premiers résultats du bac pour l'académie de Nancy-Metz sont enfin en ligne sur notre site Internet. Découvrez dans le détail (par nom de candidat et par ville) le résultat du bac à Nancy-Metz. 12:00 - Le taux de réussite pour le bac pro à Poitiers Le taux de réussite pour le bac professionnel dans l'académie de Poitiers est tombé et il est de 84,81% selon les résultats communiqués pour cette édition 2021. 11:52 - Combien de bacheliers ont obtenu une mention dans l'académie de Bordeaux ? Dans l'académie de Bordeaux sur les 14121 nouveaux bacheliers fraichement diplômés, 64,92% ont obtenu une mention. Beaucoup de candidats attendent encore de pouvoir consulter leur résultat et le taux de mention obtenue lors de la session 2021 dans l'académie pourrait augmenter. 11:44 - Quel taux de réussite pour le bac pro dans l'académie d'Aix-Marseille ? Le taux de réussite pour le bac professionnel dans l'académie d'Aix-Marseille est également tombé et il est de 80,27% selon les résultats communiqués. Un chiffre dans la moyenne basse des autres académies puisque la moyenne nationale est de 82,47%. 11:34 - Le taux de mention passera-t-il au-dessus des 60% à Lyon ? D'après les chiffres provisoire, pour le moment, ils sont 59,9% des candidats au baccalauréat à avoir obtenu une mention dans l'académie de Lyon parmi les 6636 nouveaux bacheliers déjà connus. Tous les résultats ne sont pas encore tombés, les taux peuvent donc encore évoluer. 11:31 - 88,19% de réussite pour le bac pro à Clermont-Ferrand Selon les résultats communiqués par l'académie, le taux de réussite pour le bac pro à Clermont-Ferrand est de 88,19%. Il s'agit de la deuxième meilleure académie, juste derrière Grenoble qui est toujours la seule à 100%. 11:27 - A combien s'élève le taux de mention dans l'académie de Rennes ? Tous les résultats n'ont pas encore été publiés dans l'académie des Rennes, mais une grande partie est déjà consultable avec 28174 résultats connus, parmi lesquels on trouve 26643 candidats diplômés du baccalauréat 2021. Le taux de réussite passe à 94,57%, légèrement en-dessous du taux de l'année dernière, mais les derniers résultats peuvent faire la différence. L'académie compte aussi 71,62% de mentions parmi les nouveaux bacheliers. 11:20 - 86,88% de réussite pour le bac pro à Caen Selon les résultats du bac pro dans l'académie de Caen, le taux de réussite est de 86,88% pour l'édition 2021. Pour le moment, il s'agit de la 4e meilleure académie. 11:14 - Quel est le taux le réussite provisoire au bac 2021 à Toulouse ? Les premiers résultats du bac viennent de tomber dans l'académie de Toulouse et 13881 candidats sont pour le moment admis à l'examen sur les 15209 résultats déjà consultables. Le ratio reste plutôt bon avec provisoirement 91,27% de réussite. 11:10 - Le résultat du bac général 2021 à Toulouse est tombé Le résultat du baccalauréat 2021 à Toulouse est tombé en ce qui concerne la filière générale. Toulouse fait partie des plus grandes académies de l'Hexagone. Cette année, plus de 25 000 candidats se sont inscrits pour décrocher le précieux sésame. Voir les résultats du bac 2021 dans l'académie de Toulouse. 11:10 - 85,71% de réussite pour le bac pro en Corse Le taux de réussite pour le bac professionnel en Corse est tombé et il est de 85,71% selon les résultats communiqués par l'académie. Une moyenne haute par rapport aux autres académies. 11:09 - Premiers résultats en Corse, quel taux de réussite provisoire ? En Corse, le taux de réussite s'élève pour le moment à 93,02% avec 2291 candidats admis à l'examen du bac sur les 2463 résultats déjà publiés. Lors de la session 2020, le taux de réussite dans l'académie de Corse était le plus élevé avec 97,9%, l'enjeu est grand cette année pour tenter de l'égaliser. 11:04 - Quel taux de réussite provisoire pour le bac 2021 à Grenoble ? Dans l'académie de Grenoble, sur les 2656 résultats délivrés en premier, 2413 sont des avis favorables et permettent aux candidats d'être admis au baccalauréat, soit 90.85% de réussite sur les chiffres provisoires. L'année dernière, le taux définitif plafonnait à 95.73%. Qu'en sera-t-il pour la session 2020 ? 11:02 - Un taux de mentions provisoire légèrement inférieur aux taux de 2020 pour l'académie de Bordeaux L'académie de Bordeaux affiche des résultats partiels au bac 2021 permettant d'établir un taux de mentions provisoire au bac de cette année à 64,91%, contre 66,18% en 2020. Ce taux s'appuie sur les résultats des trois filières confondues (générale, technologique et professionnelle). 11:00 - 100% de réussite pour le bac pro à Grenoble C'est pour le moment la seule académie ayant ce résultat pour le bac pro 2021 ! Selon les chiffres communiqués, le taux de réussite pour l'académie de Grenoble est en effet de 100%. 10:57 - Que donne le taux de réussite sur les premiers résultats publiés à Amiens ? L'académie d'Amiens a publié une partie des résultats de ses candidats au baccalauréat, la suite des verdicts tombent progressivement. Selon les chiffres provisoires, 9754 candidats ont au accès à leur résultat et parmi eux 8574 ont obtenu le précieux diplôme, soit un taux de réussite de 87.9%. 10:52 - A Nice, quel est le taux de réussite provisoire ? Les premiers résultats au bac 2021 ont été publie dans l'académie de Nice, pour le moment 8683 candidats peuvent avoir accès à leur résultat et parmi eux 7674 sont officiellement bacheliers. Les chiffres, provisoires, font grimper le taux de réussite à 88.38 %. 10:50 - Le taux de réussite pour le bac pro à Nice Le taux de réussite pour le bac professionnel dans l'académie de Nice est tombé et il est de 82,32% pour cette édition 2021 selon les résultats communiqués par l'académie. LIRE PLUS

Les listes des admis au bac 2021 sont disponibles dans chaque académie. Si le moteur de recherche ne vous convient pas et que vous préférez les cartes, nous avons pensé à vous : cliquez sur l'académie de votre choix pour accéder en un instant au résultat du bac dans ladite académie.

Rappelons que cette année, les résultats du bac ont été calculés sur une très large base de contrôle continu (plus de 80% de la note finale) avec des aménagements à la fois pour l'épreuve de philosophie et pour l'épreuve de grand oral. Les listes des admis sont mises en ligne sur notre site avec l'accord de chaque candidat, mais aucune note n'est dévoilée, les résultats matière par matière demeurent confidentiels. S'il est pratique et bien utile de consulter les résultats du bac 2021 sur Linternaute, n'oubliez-pas qu'il est impératif de vous rendre dans son centre d'examen pour aller chercher le diplôme du baccalauréat, nécessaire pour s'inscrire de manière effective dans une formation post-bac.