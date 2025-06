Sujet d'histoire-géo au brevet 2025 : les épreuves probables et la nouveauté à connaître

L'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique aura lieu le vendredi 27 juin 2025. Voici les sujets probables et la nouveauté à ne pas louper pour cette session 2025.

Le brevet 2025 approche à grands pas. Et cette année, une nouveauté fait son apparition pour l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. En effet, à partir de cette nouvelle session de juin 2025, des notes distinctes seront attribuées pour l'histoire-géographie d'un côté et l'enseignement moral et civique d'un autre côté.

Cependant, les trois matières (l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique) restent regroupées au sein d'une même épreuve écrite de deux heures. Par ailleurs, une nouvelle mention distinguera les élèves obtenant au moins 18 sur 20 : très bien avec félicitations du jury (pour toutes les matières).

Pour rappel, l'examen d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique peut rapporter jusqu'à 50 points lors du brevet des collèges, elle est donc importante. Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. On peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : 480, 560 et 640 points, d'assez bien à très bien.

Pour cette édition 2025, nous te conseillons de ne faire aucune impasse lors de tes révisions pour l'épreuve d'histoire-géo et d'EMC au brevet 2025, comme chaque année. Toutefois, et d'après le site Digischool, plusieurs sujets "très probables" ont de grandes chances de tomber. Il s'agit notamment de la décolonisation et la naissance du tiers monde, la Ve République, la fin de la guerre froide et du monde bipolaire (1962-1991), les aires urbaines : une nouvelle génération d'une France mondialisée, les espaces productifs et leurs évolutions, l'organisation du territoire français, le principe de laïcité, la lutte contre les discriminations, et enfin, citoyen français et citoyens européen.

Pour cette session 2025, l'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique aura lieu le vendredi 27 juin 2025, de 9 heures à 11 heures. L'épreuve de rattrapages se déroulera le 8 ou 9 septembre 2025.

Par la suite, lors des résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.

L'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique du DNB dure 2 heures et se découpe en trois exercices différents. Elle est notée sur 50 points (contre 100 points pour les mathématiques, et 100 points pour le français) : 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie, 10 points pour l'EMC.

Le premier exercice est une étude de document qui peut porter sur l'histoire ou la géographie. Les candidats doivent répondre à 5 questions, notamment relever le sujet du document, son contexte, sa date et son auteur. Il y a aussi trois questions dont il faut aller chercher les réponses dans le document distribué, en complétant avec ses connaissances.

Rappelons que si les notes d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique seront dissociées - c'est une nouveauté en 2025 - le format de l'épreuve ne change pas. Les 3 matières (l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique) restent "regroupées au sein d'une même épreuve écrite de 2 heures", assure la Direction de l'information légale et administrative sur le site officiel Service-public.fr.