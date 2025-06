Sujet de maths au brevet 2025 : ce qu'il faut absolument réviser

L'épreuve de mathématiques du brevet 2025 aura lieu le 26 juin à 14h30. Quels sujets sont les plus probables cette année ?

L'examen du brevet 2025 arrive bientôt. Les quatre épreuves se dérouleront sur deux jours, les 26 au 27 juin. L'épreuve de mathématiques est prévue l'après-midi du premier jour, de 14h30 à 16h30. Une session de rattrapage aura lieu les lundi 8 et mardi 9 septembre 2025.

Les collégiens de France métropolitaine disposeront de deux heures pour réaliser l'examen qui compte plusieurs parties selon les différents axes de la matière : géométrie, arithmétique et informatique. Les élèves devront résoudre plusieurs exercices, entre six et dix, pour obtenir le maximum de points sur les 100 points que peut rapporter l'épreuve.

Pour bien se préparer, il est essentiel de revoir toutes les connaissances acquises en mathématiques au collège. Cela inclut les bases du calcul numérique (addition, soustraction, division, multiplication), ainsi que le calcul littéral, notamment le développement, la factorisation et la résolution d'équations du premier degré. La géométrie joue également un rôle important, avec la maîtrise des théorèmes de Pythagore et de Thalès, ainsi que quelques notions de trigonométrie. Il est également important de revoir les grandeurs et mesures, pour savoir effectuer des agrandissements ou des réductions, ainsi que lire et interpréter des tableaux de conversion. Par ailleurs, il faut maîtriser la gestion des données, connaître le vocabulaire lié aux statistiques et savoir calculer des probabilités simples.

Même si toutes les notions du programme peuvent tomber, certains chapitres reviennent très régulièrement dans les sujets du brevet. Parmi les sujets jugés "très probables" par Nomad Education, les nombres et les calculs sont incontournables. Il faut maîtriser la manipulation des puissances, l'addition et la multiplication de fractions, tout en respectant scrupuleusement les priorités opératoires. Les problèmes de proportionnalité sont presque systématiques, qu'il s'agisse de calculs de pourcentages, d'échelles ou de conversions d'unités.

Chaque année, on retrouve au moins un exercice portant sur le développement, la factorisation ou la réduction d'une expression littérale. Les équations du premier degré sont également très fréquentes. En géométrie, les théorèmes de Pythagore et de Thalès sont souvent sollicités : les élèves peuvent être amenés à les utiliser pour démontrer une égalité, calculer une longueur ou prouver qu'un triangle est rectangle.

Parmi les sujets probables, les statistiques et probabilités sont régulièrement abordées. Savoir lire un tableau, calculer une moyenne, une médiane, un pourcentage ou une probabilité simple est indispensable. Les calculs d'aires et de volumes peuvent aussi être demandés, généralement sur des figures classiques telles que le cube, le pavé droit, le cylindre ou le prisme. Les fonctions et la lecture graphique peuvent également être au programme, mais il s'agit surtout d'interpréter un graphique ou de compléter un tableau, et non de manipuler des fonctions complexes. Enfin, les questions sur les coordonnées et le repérage portent souvent sur le repérage dans un plan, le calcul de distances ou la détermination des coordonnées de points.

À l'inverse, parmi les sujets très peu probables, on retrouve les notions complexes souvent abordées rapidement en fin d'année, comme les suites de figures, les transformations complexes ou les démonstrations. De plus, les notions mathématiques liées à la programmation ou aux algorithmes restent peu présentes au brevet, même si elles peuvent parfois apparaître sous forme de questions bonus ou de documents à interpréter.

Annale de mathématiques au brevet professionnel : sujet et corrigé