"Parcoursup 2023 : ce qu'il faut savoir sur ses voeux avant... et après l'envoi"

Jusqu'à ce jeudi 6 avril minuit, les voeux formulés en mars peuvent être complétés. Voici ce qu'il faut avoir en tête à ce stade de Parcoursup 2023.

C'est une nouvelle phase qui s'ouvre dès ce vendredi 7 avril 2023 : celle de l'attente, de la patience et - il faut bien le dire - du stress qui monte, jusqu'au 1er juin. A cette date, les étudiants et lycéens pourront retourner sur la plateforme Parcoursup pour découvrir la réponse des responsables de formations à leurs voeux.

Jusqu'à ce jeudi 6 avril 2023, minuit, il est encore temps de finaliser ses dossiers, pour chaque formation. Attention aux détails ! Les élèves doivent finir de renseigner leur profil (état civil, contacts des représentants légaux, informations bourses, activité sportive ou artistique, etc.). Vérifiez bien tout ce qui est demandé, une pièce justificative manquante pourrait avoir des conséquences regrettables.

Les lycéens concernés doivent également exprimer leur motivation pour leurs projets de formation, élément essentiel de la procédure qui permet au candidat de se démarquer. Ces lettres argumentées (1 500 caractères maximum) ont pour but d'expliquer en quoi la formation intéresse le candidat, quels sont ses atouts et comment cette formation s'inscrit dans son projet personnel ou professionnel.

Après avoir fait jusqu'à 10 vœux, avec la possibilité de sous-vœux, ils doivent en effet chacun être motivés, avec tout un dossier à remplir selon les établissements. Il est donc préférable de bien choisir les formations visées, à l'aide d'un projet professionnel précis.

Chacun des vœux Parcoursup doit être argumenté par la rédaction d'un "projet de formation motivé", sorte de lettre de motivation. L'objectif : expliquer en quelques lignes ce qui motive le candidat dans cette formation. "C'est une expression personnelle qui est attendue de vous et pas une rédaction théorique", précise Parcoursup. Il s'agit ainsi de motiver ses vœux de façon personnalisée, et ainsi de se démarquer des autres en mettant en avant ses atouts. Concrètement, en 1 500 caractères maximum, le candidat explique pourquoi il choisit de retenir cette formation dans sa liste de vœux, quelles sont ses qualités et compétences à lui, et en quoi la formation s'articule bien avec son parcours passé - expériences professionnelles et personnelles - et avec ses projets futurs.

Bon à savoir : si un lycéen ou un étudiant en réorientation est en situation de handicap ou atteint par un trouble de santé invalidant, il peut renseigner dans son dossier Parcoursup une fiche de liaison. Il est possible d'y préciser ses besoins pour la rentrée. Non-obligatoire, cette fiche n'est pas transmise aux formations pour l'examen du dossier.

► Parcoursup propose un tuto vidéo pour aider à rédiger sa lettre de motivation

La nouvelle rubrique "Comprendre les critères d'analyse des candidatures" a vu le jour sur le site Parcoursup.fr pour l'édition 2023. Elle détaille les critères d'accès sur lesquels se basent les formations, autrement dit, les critères à partir desquels les formations acceptent ou non un dossier de candidat. Comme le précise Jérôme Teillard, chargé de mission Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, "Ce n'est pas un algorithme qui examine les candidatures, ce sont les enseignants".

20 décembre 2022 : phase d'information , Parcoursup ouvre ses pages web à la consultation. Vous pouvez consulter les formations disponibles en 2023, et vous renseigner sur les attendus et les conditions d'admission. C'est également le moment de peaufiner votre projet d'orientation avec vos professeurs principaux et/ou des conseillers d'orientation.

: , Parcoursup ouvre ses pages web à la consultation. Vous pouvez consulter les formations disponibles en 2023, et vous renseigner sur les attendus et les conditions d'admission. C'est également le moment de peaufiner votre projet d'orientation avec vos professeurs principaux et/ou des conseillers d'orientation. Du 18 janvier au 9 mars 2023 : c'est la phase d'inscription sur Parcoursup, avec ouverture du dossier et formulation des vœux. Vous devez compléter les différentes rubriques du dossier (CV, lettres de motivation, activités et centres d'intérêts). Votre mission principale par ailleurs : exprimer vos vœux (après le 29 mars, ce n'est plus possible). Vous pouvez formuler 10 vœux et 20 sous-vœux maximum. Ce délai de deux mois vous laisse tout de même du temps pour explorer les formations et affiner vos choix. Dans le cadre de la procédure Parcoursup, il n'est pas nécessaire de hiérarchiser ses vœux, mais il faut les justifier un à un en rédigeant une lettre de motivation pour chacun.

: c'est la sur Parcoursup, avec ouverture du dossier et formulation des vœux. Vous devez compléter les différentes rubriques du dossier (CV, lettres de motivation, activités et centres d'intérêts). Votre mission principale par ailleurs : exprimer vos vœux (après le 29 mars, ce n'est plus possible). Vous pouvez formuler 10 vœux et 20 sous-vœux maximum. Ce délai de deux mois vous laisse tout de même du temps pour explorer les formations et affiner vos choix. Dans le cadre de la procédure Parcoursup, il n'est pas nécessaire de hiérarchiser ses vœux, mais il faut les justifier un à un en rédigeant une lettre de motivation pour chacun. Jusqu'au 6 avril 2023 : confirmation des vœux et finalisation du dossier. Ces quelques jours de "bonus" ont pour objectif la validation définitive des vœux, mais aussi la vérification de vos candidatures et leur finalisation, via l'apport de l'ensemble des pièces justificatives demandées, ainsi que par une dernière touche à vos lettres de motivation !

Du 1er juin au 13 juillet 2023 : phase d'admission principale , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente. Afin de diminuer le stress des candidats, la procédure principale (phase d'admission) se termine par ailleurs mi-juillet au lieu de début septembre auparavant.

: , avec réponse des établissements aux candidats Parcoursup. Vous commencerez alors à savoir si les formations que vous visez ont retenu votre candidature, l'ont rejetée ou vous ont mis sur liste d'attente. Afin de diminuer le stress des candidats, la procédure principale (phase d'admission) se termine par ailleurs mi-juillet au lieu de début septembre auparavant. Du 15 juin au 12 septembre 2023 : phase d'admission complémentaire , avec saisie de nouveaux vœux et propositions d'admission. Cette phase est dédiée à ceux qui n'ont reçu que des réponses négatives ou insatisfaisantes, ou qui ont raté le coche de leur inscription. Au cours de cette "session de la deuxième chance", les candidats peuvent postuler au sein des formations disposant encore de places, avec les mêmes règles du jeu que lors de la procédure précédente, mais en version accélérée.

: , avec saisie de nouveaux vœux et propositions d'admission. Cette phase est dédiée à ceux qui n'ont reçu que des réponses négatives ou insatisfaisantes, ou qui ont raté le coche de leur inscription. Au cours de cette "session de la deuxième chance", les candidats peuvent postuler au sein des formations disposant encore de places, avec les mêmes règles du jeu que lors de la procédure précédente, mais en version accélérée. A partir du 1er juillet 2023 : possibilité pour les candidats Parcoursup de solliciter depuis leur dossier un accompagnement personnalisé de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie.

Il est possible de formuler jusqu'à 10 vœux au total, mais aussi des sous-voeux en fonction des formations. Les candidats qui visent des formations en apprentissage disposent de 10 voeux supplémentaires pour ces mêmes formations en apprentissage. Environ 7 500 formations d'apprentis sont disponibles et pour beaucoup d'entre elles, on peut formuler ses voeux pendant toute la procédure Parcoursup, sans date limite. Pour les lycéens, chaque voeu formulé fait l'objet d'une fiche Avenir, qui va comprendre les appréciations de ses professeurs et l'avis du chef d'établissement suite au 2e conseil de classe. Elles sont envoyées aux universités visées.

Autre atout du site : si un candidat recherche une formation spécifique, le moteur de recherche lui propose aussi des formations similaires pouvant potentiellement l'intéresser. Dans leur liste de maximum 10 voeux, sans ordre de préférence et sans obligation d'ajouter une filière non-sélective, les candidats Parcoursup doivent exposer leur motivation pour chacun des voeux inscrits. Ils ont pour cela de mi-janvier à mi-mars.

Les lycéens ont la possibilité de postuler hors académie : "quelques places [sont] réservées dans les filières non sélectives d'une université pour les candidats venant d'une autre académie", précise l'AFP. Si l'élève choisit de limiter ses candidatures à des filières sélectives ou à des facs se situant hors de son académie, il risque de rester sans proposition et reçoit une série de messages de la plateforme Parcoursup pour l'en informer.

Enfin, le candidat a une possibilité supplémentaire dans sa besace : celle de formuler des "voeux multiples" (au sein de leur 1 à 10 voeux), qui sont eux limités à 20 sous-voeux au maximum. Ex : une licence d'informatique demandée pour l'ensemble des universités de l'académie, et qui ne compte que pour un seul voeu, avec plus de chances pour l'élève d'obtenir la formation se trouvant dans la filière de son choix.

Bon à savoir : pour les IFSI, les instituts en audioprothèse, orthophonie et orthoptie, la limite est de cinq vœux par type de formation.

► Le numéro vert Parcoursup : 088 400 070, du lundi au vendredi de 10h à 16h

Pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait acté leur choix, les fiches formation délivrent de précieuses informations pour chaque formation :

le contenu de la formation

les frais de scolarité

les dates des journées portes ouvertes

le pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat en 2022

le taux d'accès en 2022

Le nombre de places disponibles cette année et le nombre de vœux formulés en 2022

le rythme d'envoi des propositions d'admission en 2022 ;

les taux d'insertion professionnelle pour la majorité des BTS et des mentions complémentaires

Le taux de passage en 2ème année et le taux de réussite

Les fiches de formation sont également enrichies d'une nouvelle rubrique, "Connaitre les critères d'analyse des candidatures". Celle-ci présente de manière claire les critères que vont utiliser les formations pour analyser et accepter les candidatures. Il est également précisé dans les fiches qui va analyser les dossiers : professeurs, responsables des admissions... Grâce à tous ces éléments, le candidat a la possibilité de comparer les critères les plus importants entre deux formations et jauger ses chances de succès, mais aussi avoir davantage à l'esprit les arguments prioritaires à intégrer dans sa lettre de motivation Parcoursup. On trouve aussi dans les fiches des conseils de la part des formations elles-mêmes portant sur les parcours conseillés au lycée et la façon de renseigner son dossier de candidature. De quoi mieux anticiper la phase d'admission, qui démarre le jeudi 1er juin.

S'ils sont acceptés en attente de place, les élèves peuvent suivre au jour le jour leur progression dans la liste d'attente et évaluer la probabilité d'être admis dans une formation. Vous ne pouvez accepter qu'une seule proposition d'admission à la fois. Il est possible d'accepter une proposition d'admission (afin de ne pas se retrouver sans rien) et de maintenir le ou les vœux "en attente" qui vous intéressent en parallèle.

ll s'agit bien d'un oui, l'élève qui a fait ce choix est accepté dans la formation choisie. Mais l'élève accepte alors de suivre une remise à niveau ou des cours adapté à son profil, à partir de la rentrée.

Pourtonsup est une plateforme lancée par l'association des lycéens pour aider les candidats désorientés à naviguer dans Parcoursup. Elle propose de donner son avis sur Parcoursup, trouver son orientation et enfin, échanger avec des étudiants.

Lancée le 1er février 2023, Mon Master est la nouvelle plateforme nationale en ligne pour trouver son master. Une fois leur licence en poche, de nombreux étudiants se retrouvent en effet sur le carreau en France. A l'été 2022, quelque 7000 étudiants avaient ainsi saisi leur rectorat, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur, car ils n'avaient pu accéder au débouché souhaité en master. Sorte de guichet unique, "Mon Master" fonctionne comme une interface d'aiguillage pour fluidifier les propositions, redistribuer les places laissées vacantes et inscrire plus tôt les étudiants.

Le site permet trois fonctionnalités clés pour accéder à un master après sa licence :

consulter l'intégralité des diplômes nationaux de master proposés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités

déposer ses candidatures pour l'accès en première année de master

être accompagné par les services rectoraux dans le cas où l'on a reçu aucune réponse positive à ses candidatures

A partir de la mi-juin, des propositions d'admission arrivent chez les postulants retenus. Ceux-ci peuvent alors accepter ou non les propositions, mais ce n'est possible que pour deux masters à la fois. A partir de la mi-juillet démarre une phase de redistribution des places vacantes en fonction des désistements.

Comment faire de nouveaux choix ? Via l'outil "Evalue tes chances dans une filière", fruit de notre partenariat exclusif avec une équipe de professeurs désireux d'aider les élèves, vous avez la possibilité de visualiser vos probabilités d'intégrer une formation en fonction de votre profil ! Dans l'interface ci-dessous, créée par Supeasy, vous indiquez votre bac et votre niveau, puis cochez les filières que vous visez.

Il est possible d'indiquer plusieurs filières cumulées. Cela vous permet de comparer vos chances d'admission en quelques clics, et même de les moduler en faisant varier la moyenne obtenue au bac.