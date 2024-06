Sujet bac Histoire-Géo-GSP 2024 : l'épreuve du premier jour dévoilée ce mercredi 19 juin

Bac HGGSP 2024. C'est le premier jour des épreuves de spécialité, pour beaucoup de candidats cela démarre par l'épreuve d'histoire-géo, géopolitique, sciences politiques. Le sujet de l'épreuve du bac 2024 est dévoilé ce mercredi.

L'essentiel

Les candidats au bac 2024 ayant choisi la spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques (HGGSP) se retrouvent soit aujourd'hui soit demain devant leur copie, de 14h à 18h.

Le sujet de HGGSP du premier jour de cette session du bac 2024 est disponible aujourd'hui, il est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenariat avec Studyrama.

Un autre sujet sera transmis aux élèves passant l'épreuve d'histoire-géo le jeudi 20 juin, il sera également disponible sur cette page.

Le sujet de l'épreuve de spécialité HGGSP au bac 2024 - mercredi 19 juin

Les lycées français de l'étranger ont passé leurs épreuves du baccalauréat 2024, il y a maintenant plusieurs jours. Aux quatre coins du globe, certains élèves ont choisi de poursuivre l'enseignement de spécialité HGGSP en terminale, ils ont donc été évalués dessus au bac. Pour cette édition 2024 de l'enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, il a été demandé aux élèves nord-américains de travailler sur une étude de documents dont le thème portait sur les "enjeux de la valorisation et de la protection du patrimoine vénitien", et de choisir entre deux sujets de dissertation : "La conquête des territoires maritimes et de l'espace : un outil d'affirmation pour les Etats" et "La construction des mémoires : enjeux et acteurs".

Pour les élèves des autres centres étrangers qui ont passé l'épreuve du premier jour, les deux dissertations au choix portaient sur : "Faire la paix depuis le XVIIe siècle : réussites et limites" et "La coopération scientifique depuis la fin du XIXe siècle : acteurs, enjeux, limites". Tandis que le thème de l'étude critique était : "la Chine, puissance maritime, puissance spatiale".

Pour ceux qui ont passé l'épreuve de la seconde journée, le sujet de l'étude critique de document était : "l'environnement, entre exploitation et protection". Les deux thèmes de la partie dissertation étaient quant à eux : "La valorisation et la protection du patrimoine en France : acteurs, enjeux, limites" et "Mers et océans : entre affirmation des puissances et coopérations internationales".

Quels étaient les sujets jugés probables :

Comme chaque année, quelques semaines avant le début des épreuves, plusieurs sites spécialisés proposent des pronostics quant aux sujets qui tomberont au mois de juin. Pour cette édition 2024 du bac, les sujets jugés probables cette année sont :

Affirmations de puissance, rivalités et coopérations ;

La Chine : à la conquête de l'espace, des mers et des océans ;

Formes de conflits et modalités de construction de la paix ;

Le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de paix ;

Exploiter et protéger l'environnement face au changement climatique.

Comme pour l'ensemble des matières du baccalauréat, les résultats de l'épreuve histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques seront connus au moment de la publication de tous les résultats, à savoir le lundi 8 juillet 2024.