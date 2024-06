Sujet bac SES 2024 : l'épreuve du jour 1 dévoilée ce mercredi 19 juin

EPREUVES BAC SES 2024 : C'est le premier jour des épreuves de spécialité, pour beaucoup de candidats cela démarre par l'épreuve de sciences économiques et sociales. Le sujet du bac 2024 est dévoilé ce mercredi.

L'essentiel

Les candidats au bac 2024 ayant choisi la spécialité SES se retrouvent soit aujourd'hui soit demain pour l'épreuve écrite, de 14h à 18h.

Le sujet de SES du premier jour de cette session du bac 2024 est disponible aujourd'hui, il est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenariat avec Studyrama.

Un autre sujet sera transmis aux élèves passant l'épreuve le 20 juin, il sera également disponible sur cette page.

Comme chaque année, les élèves des lycées français à l'étranger passent les épreuves du baccalauréat quelques jours avant ceux de la métropole et de l'outre-mer. Selon le pays, les épreuves diffèrent car les lycées français de l'étranger sont classés par groupe. Les sujets donnés aux élèves d'Amérique du Nord et du Groupe 1 ne sont pas identiques à ceux des autres candidats.

Jour 1 :

Jour 2 :

Comme chaque année, quelques semaines avant le début des épreuves, plusieurs sites spécialisés proposent des pronostics quant aux sujets qui tomberont au mois de juin. Cette année n'y fait pas exception. Pour cette édition 2024 du bac, les sujets jugés probables cette année sont : " les sources et les défis de la croissance économique", "la structure de la société française actuelle", "la lutte contre le chômage", "les crises financières et le système financier", "les mutations du travail et de l'emploi" ainsi que "les inégalités et la justice sociale". À l'inverse, plusieurs thèmes semblent moins probables, c'est le cas du "commerce international", de "l'environnement" et de "l'engagement politique dans les sociétés démocratiques".

Le véritable but de ce genre de pronostics est de guider les élèves dans leurs révisions, et de les conditionner avec des énoncés qu'ils pourraient retrouver le jour de l'épreuve. Il y a peu de chances que le sujet de SES corresponde à 100% à ce que proposent ces sites mais certains thèmes sont peut-être plus probables que d'autres.

A priori, les résultats de l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales seront disponibles le 8 juillet 2024, en même temps que les résultats des autres épreuves.