"Sujet Bac NSI Numérique et sciences informatique 2024 : épreuves et sujets probables"

SUJET NSI BAC 2024. A quelques jours de l'épreuve de spécialité NSI, voici un avant goûts des sujets et de ce qu'il faudra faire lors de cette édition 2024 du baccalauréat.

Il ne reste que quelques jours aux élèves de terminale pour boucler leurs dernières révisions avant de se présenter aux épreuves du baccalauréat. Parmi tous ces étudiants, certains ont choisi comme enseignement de spécialité le numérique et les sciences informatiques et doivent se préparer à une épreuve écrite et une épreuve pratique.

L'épreuve écrite se déroulera les 19 et 20 juin 2024, entre 14h00 et 17H30 en France métropolitaine. Une partie des candidats devra se présenter le mercredi et l'autre partie le jeudi et bien entendu les sujets des épreuves seront différents. Chaque élève quelle que soit la date de son passage aura 3h30 pour réaliser trois exercices imposés qu'il découvrira au moment de l'épreuve et qui porteront tous sur des thématiques étudiées en cours. Cette épreuve écrite, qui comptera pour 12 points de la note finale, est un passage non négligeable en termes de barème et de points à engranger.

Sujets de NSI 2024 dans les centres étrangers

Les centres étrangers de l'Amérique du Nord sont pour le moment les seuls à avoir passé les épreuves du bac, partout ailleurs elles devraient avoir lieu au cours de la première quinzaine de juin, quelques jours avant la métropole. Pour la session 2024 du baccalauréat, les étudiants d'Amérique du Nord ont dû se pencher sur 3 exercices portant sur les différents thèmes étudiés depuis le début de l'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques. S'il ne s'agit évidemment pas des sujets qui tomberont dans les autres centres d'examens le jour du bac, ils n'en sont pas moins de solides outils pour les révisions en vue des 19 et 20 juin prochains.

Sujet du bac 2024 NSI en Amérique du Nord, jour 1 :

Sujet du bac 2024 NSI en Amérique du Nord, jour 2 :

En 2023, les candidats du bac numérique et sciences informatiques avaient eu 3h30 pour traiter trois exercices. Une première partie d'élèves inscrits à cette spécialité était passée le lundi 20 mars et avait dû travailler sur 3 des notions vue au programme : "bases de données relationnelles et langage SQL", "réseaux" et "programmation orientée objet en Python et algorithmique". Quant aux terminales qui passaient le jour suivant, mardi 21 mars, leurs exercices portaient sur : "protocoles réseau", "bases de données relationnelles et langage SQL" et "arbres binaires, files et programmation orientée objet".

Sujet du lundi 20 mars :

Sujet du mardi 21 mars :

Avec notre partenaire Studyrama, nous vous proposons de retrouver les corrigés des épreuves de NSI du baccalauréat de l'an dernier. Ces corrigés sont des propositions de corrigés réalisés pour Studyrama par des professeurs spécialisés.

Corrigé du lundi 20 mars :

Corrigé du mardi 21 mars :

Depuis 2023, les élèves qui ont choisi l'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques ne peuvent plus choisir parmi cinq exercices possibles. Dorénavant, ils doivent tous plancher sur trois exercices imposés qui portent sur des thématiques différentes étudiées au cours de l'enseignement. Ces thématiques sont au nombre de six mais seulement cinq d'entre elles peuvent tomber le jour de l'épreuve.

En outre, le ministère de l'Education nationale a classé les sujets de chaque matière entre les chapitres susceptibles d'être évalués cette année, et ceux qui ne sont pas évaluables à l'épreuve de spécialité, de quoi faciliter les révisions. Parmi ces thèmes vous pourrez retrouver dans vos exercices :

Structures de données

Bases de données

Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux

Langages et programmation

Algorithmique

Cinq rubriques divisées en 2 à 4 chapitres

Rubrique Structures de données

Structures de données, interface et implémentation

Vocabulaire de la programmation objet : classes, attributs, méthodes, objets

Listes, piles, files : structures linéaires. Dictionnaires, index et clé

Arbres : structures hiérarchiques. Arbres binaires : nœuds, racines, feuilles, sous-arbres gauches, sous-arbres droits

Rubrique Bases de données

Modèle relationnel : relation, attribut, domaine, clef primaire, clef étrangère, schéma relationnel

Base de données relationnelle

Langage SQL : requêtes d'interrogation et de mise à jour d'une base de données

Rubrique Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux

Gestion des processus et des ressources par un système d'exploitation

Protocoles de routage

Rubrique Langages et programmation

Récursivité

Modularité

Mise au point des programmes. Gestion des bugs.

Rubrique Algorithmique

Algorithmes sur les arbres binaires et sur les arbres binaires de recherche

Méthode "diviser pour régner"

L'épreuve de spécialité de NSI se décompose en deux parties. La première est écrite et la seconde est pratique. Pour l'écrit, qui compte pour 12 points sur 20 dans l'évaluation de la matière, le candidat doit réaliser les trois exercices qui lui sont imposés. Il a 3h30 pour répondre à ces trois exercices, sachant que chacun d'eux vaut 4 points. Pour la partie pratique, qui peut rapporter jusqu'à 8 points sur vingt, il s'agit de résoudre deux exercices sur ordinateur en une heure de temps impartie.

Pour le contenu de l'épreuve, l'un des deux exercices porte obligatoirement sur les entrées prépondérantes des programmes. Dans tous les cas, cette épreuve évalue les compétences techniques des candidats sur les sujets étudiés au cours de l'année.

A priori, les résultats de l'épreuve de spécialité Numérique et sciences informatiques seront disponibles le 8 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves.