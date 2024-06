Sujet de spé SVT au bac 2024 : les épreuves et les sujets probables

SUJET BAC SVT. L'épreuve de spé SVT se déroulera les 19 et 20 juin dans l'après-midi. À quoi doivent s'attendre les élèves ?

L'échéance du bac se resserre pour des centaines de milliers d'élèves. Pour ceux qui ont ressenti un attrait tout particulier pour les sciences de la vie et de la Terre, l'épreuve de spécialité SVT figure parmi les immanquables. Elle se déroule les 19 et 20 juin prochains entre 14h et 17H30. Les élèves auront donc trois heures trente au maximum pour travailler sur deux rédactions de nature scientifique, qui compteront pour 15 points dans la note finale (l'épreuve pratique compte, elle, pour 5 points). Pour le premier exercice, les élèves vont devoir mobiliser et exposer leurs connaissances alors que dans le second il s'agira davantage de résoudre un problème en adoptant une démarche scientifique.

Les premiers sujets officiels du baccalauréat ont été dévoilés dans les centres étrangers de l'Amérique du Nord, qui eux, ont déjà passé les épreuves du baccalauréat 2024, quels seront les sujets de la série générale en France métropolitaine ? Plusieurs chapitres sont déjà à envisager car ils tombent de manière récurrente mais d'autres pourraient créer la surprise. Alors pour ne pas être pris au dépourvu, mieux vaut réviser l'ensemble du programme. D'autant plus que l'épreuve de spécialité n'est pas à prendre à la légère, car elle comptera pour 16% de la notation finale du baccalauréat.

Les sujets probables pour l'épreuve de SVT cette année

Comme chaque année, certains sujets sont pressentis pour tomber le jour du bac, ces hypothèses sont le plus souvent basées sur le programme de l'année, les sujets passés et les annales. Pour l'épreuve de spécialité SVT 2024, plusieurs thèmes semblent plus probables que d'autres. Voici lesquels :

Génétique et évolution : l'origine du génotype des individus

À la recherche du passé géologique de notre planète : les méthodes de datation

De la plante sauvage à la plante domestiquée : l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, la photosynthèse et la reproduction des plantes

Les climats de la Terre : l'évolution du CO2 au cours du temps et les différentes variations climatiques au cours du temps

Corps humain et santé

Attention tout de même, ces sujets sont surtout envisagés pour le premier exercice de l'épreuve. Le second étant habituellement transversal, il n'est pas envisageable de mettre de côté certains chapitres au programme car au final tous sont susceptibles d'être présents dans les énoncés ou dans les démonstrations nécessaires pour réussir cette épreuve.

Les sujets de SVT à l'étranger en 2024

Linternaute vous propose de découvrir les sujets qui ont été traité cette année par les élèves des centres étrangers situés en Amérique du Nord pour l'épreuve de spécialité SVT comptant pour le bac 2024. S'il s'agit bien des sujets officiels, rien ne certifie qu'ils sont semblables à ce qu'auront à traiter les candidats de métropoles et des autres centres étrangers, ils permettent néanmoins d'avoir une idée de ce qui sera attendu des candidats.

Linternaute vous propose de découvrir le sujet qui a été préparé l'an passé pour les élèves passant l'épreuve de SVT de la première journée, comptant pour le baccalauréat. Il est diffusé avec notre partenaire Studyrama. Tout d'abord, les candidats ont dû "montrer que le réchauffement climatique actuel est en partie lié à l'utilisation par l'être humain de l'énergie solaire du passé", puis "expliquer pourquoi ce nouveau traitement (de la mucoviscidose) n'est prescrit qu'aux patients atteints de mucoviscidose présentant la mutation delF508."

Pour la deuxième journée d'épreuve, la seconde partie de candidats a dû "expliquer comment les molécules organiques contenus dans une graine ont été produites, stockées puis utilisées lors de la germination", puis "montrer quelle variation climatique a affecté la région du lac Salinas au cours des 15 000 dernières années."

En partenariat avec Studyrama, Linternaute vous propose un corrigé de l'épreuve de SVT sur laquelle ont dû travailler les candidats lors de la première et de la seconde journée d'épreuve. Il s'agit d'une proposition de corrigé rédigée par un professeur spécialisé.

Les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la terre seront disponibles le 8 juillet 2024, en même temps que les résultats des autres épreuves.