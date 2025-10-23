Changement d'heure : le passage à l'heure d'hiver 2025 arrive ! Voici la date et les explications complètes

Quelle est la date du changement d'heure ? Et à quelle heure exactement bascule-t-on sur l'heure d'hiver ? Voici toutes les infos !

Fin du changement d'heure Le changement d'heure est de nouveau de retour ! C’est le dernier week-end d’octobre, celui où l’on "gagne" une heure de sommeil… et où l’on remet les pendules à l’heure d’hiver. Ce week-end, qui est le dernier du mois d'octobre 2025, on change et ce dimanche va donc durer 25 heures au lieu de 24. Le passage à l'heure d'hiver permet d'adapter notre emploi du temps aux jours plus courts de l'automne et de l'hiver. En ramenant une partie de l'activité en phase avec la lumière naturelle, il répond à une logique de saisonnalité. Beaucoup y voient un compromis entre confort et efficacité : se lever avec plus de clarté, même si la nuit tombe plus tôt en fin de journée. Cette habitude, bien ancrée depuis plusieurs décennies, suscite toujours des interrogations : quand a lieu exactement le changement ? Faut-il avancer ou reculer les aiguilles ? Quelles en sont les conséquences sur la vie quotidienne et la santé ? Voici toutes les réponses pratiques pour aborder ce passage en douceur. Quelle est la date du passage à l'heure d'hiver 2025 ? Le passage à l'heure d'hiver intervient chaque année dans la nuit du dernier samedi au dernier dimanche d'octobre. Cette année, le changement d'heure se fait dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. À 3 heures du matin, il faudra reculer les aiguilles d'une heure : il sera alors 2 heures. Autrement dit, nous gagnons une heure de sommeil, mais les soirées deviendront plus rapidement sombres. Tout pour ne pas rater le changement d'heure : dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025

Heure : à 3h du matin.

En octobre : la France va reculer d'une heure. A 3h, il sera en fait 2h. la France va reculer d'une heure. A 3h, il sera en fait 2h.

Mémo : "En octobre, on recule" (heure d'hiver), "en mars, on avance" (heure d'été). Vérifier manuellement vos montres, réveils et certains équipements électroniques. Un point souvent oublié : l'heure d'hiver correspond en réalité à l'heure légale de référence. C'est l'heure d'été qui constitue l'ajustement temporaire. En France métropolitaine, l'heure d'hiver est calée sur le fuseau UTC+1 (heure d'Europe centrale). En été, on ajoute une heure supplémentaire (UTC+2). Ainsi, lors du retour à l'heure d'hiver, nous nous rapprochons de notre fuseau naturel. Questions / Réponses

Comment le changement d’heure affecte-t-il les enfants ? Le changement d’heure peut être perturbant pour les enfants, car leur horloge biologique est souvent plus rigide que celle des adultes. Lors du passage à l’heure d’hiver, ils peuvent éprouver des difficultés à s’endormir plus tôt ou à se lever le matin, ce qui peut affecter leur humeur et leur concentration à l’école. Les parents peuvent atténuer ces effets en ajustant progressivement l’heure du coucher et en maintenant une routine stable autour des repas et des activités pour aider les enfants à s’adapter plus facilement à la nouvelle heure. Quelles sont les alternatives au changement d’heure pour économiser l’énergie ? Aujourd’hui, de nombreuses alternatives au changement d’heure existent pour réaliser des économies d’énergie. L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, par exemple, permet de réduire la consommation d’électricité, notamment grâce à une meilleure isolation thermique, des systèmes de chauffage plus performants et l’utilisation d’éclairages LED. Les panneaux solaires et autres sources d’énergie renouvelable permettent également de diminuer la dépendance à l’électricité provenant des réseaux traditionnels. Enfin, la domotique et les systèmes intelligents qui ajustent automatiquement la consommation d’énergie en fonction de la présence des habitants et de la luminosité extérieure sont de plus en plus populaires, offrant des économies substantielles sans nécessiter un changement d’heure. Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à s’adapter au changement d’heure ? Certaines personnes ont plus de mal à s’adapter au changement d’heure en raison de la sensibilité de leur horloge biologique. Les personnes âgées, les enfants, ou celles souffrant de troubles du sommeil peuvent être plus affectées par le décalage horaire, car leur horloge interne est moins flexible. De plus, les individus ayant un rythme de vie rigide ou un emploi du temps très régulier peuvent ressentir plus fortement les effets du changement d’heure, notamment en termes de fatigue, d’irritabilité, ou de troubles du sommeil. L’ajustement peut prendre plusieurs jours, voire une semaine, avant que le corps ne retrouve un équilibre. Les agriculteurs sont-ils impactés par le changement d’heure ? Le changement d’heure a historiquement été controversé chez les agriculteurs. Bien que cela puisse sembler paradoxal, l’idée de bénéficier de plus de lumière n’est pas toujours un avantage pour eux. Le rythme des cultures et des animaux ne suit pas une horloge humaine mais le cycle naturel du jour et de la nuit. Par exemple, les animaux d’élevage, comme les vaches laitières, n’ajustent pas facilement leur cycle de traite à un changement d’heure. Les agriculteurs doivent donc adapter leurs horaires pour éviter de perturber ces routines biologiques. Avec l’heure d’hiver, les journées de travail commencent souvent dans l’obscurité, ce qui complique certaines tâches matinales. Le changement d’heure a-t-il un impact sur les horloges publiques ? Les horloges publiques, comme celles des gares, des monuments ou des clochers d’églises, doivent également être ajustées lors du changement d’heure. Ce processus, autrefois manuel, est aujourd’hui souvent automatisé grâce à des systèmes électroniques qui synchronisent les horloges avec un serveur de temps universel. Cependant, certaines horloges anciennes nécessitent toujours un ajustement manuel, ce qui peut demander du temps et des efforts, surtout pour les horloges situées en hauteur ou dans des endroits difficiles d’accès. Les villes doivent donc mobiliser des équipes techniques pour assurer le bon fonctionnement de ces horloges après le changement d’heure. Quel est l’impact environnemental du changement d’heure aujourd’hui ? Lorsque le changement d’heure a été instauré en 1976, l’objectif principal était de réaliser des économies d’énergie en réduisant l’éclairage artificiel. Cependant, avec les avancées technologiques, notamment l’usage de l’éclairage LED plus économe, l’impact environnemental du changement d’heure s’est considérablement réduit. De plus, l’électricité utilisée pour l’éclairage représente une part bien plus faible de la consommation globale aujourd’hui par rapport à il y a quelques décennies. Par ailleurs, avec l'augmentation de l'usage des appareils électroniques et des systèmes de chauffage ou de climatisation, les économies d’énergie réalisées grâce au changement d’heure sont devenues quasi insignifiantes. Certaines études estiment même que l’impact est désormais nul, voire négatif dans certains cas. Comment fonctionne le changement d’heure dans les DOM-TOM ? Les départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM) français, situés principalement dans les régions tropicales et équatoriales, ne pratiquent pas le changement d’heure. En effet, ces zones ne connaissent pas de grandes variations saisonnières de luminosité comme en métropole. Les journées y sont relativement constantes tout au long de l’année, ce qui rend le changement d’heure inutile. Par exemple, en Martinique ou en Réunion, la durée du jour reste pratiquement stable, ce qui permet de maintenir une heure fixe tout au long de l’année. Existe-t-il des applications pour suivre le changement d’heure ? Il existe plusieurs applications et outils en ligne qui aident à gérer le changement d’heure, que ce soit pour les smartphones ou les ordinateurs. Ces applications peuvent rappeler à l’utilisateur quand le changement aura lieu et ajuster automatiquement les horloges. Certaines applications spécialisées permettent aussi de suivre l’évolution des heures de lever et de coucher du soleil en fonction de votre localisation. De plus, ces outils peuvent fournir des conseils pour faciliter l’adaptation au nouveau rythme, comme ajuster progressivement les heures de sommeil ou planifier des activités en fonction de la lumière naturelle. Le changement d’heure peut-il affecter la productivité au travail ? Le changement d’heure, notamment lors du passage à l’heure d’hiver, peut temporairement altérer la productivité au travail. Certains employés peuvent ressentir de la fatigue ou des difficultés de concentration pendant quelques jours, le temps que leur horloge biologique s’ajuste à la nouvelle routine. Cependant, l’heure d’hiver offre aussi l’avantage de permettre une meilleure synchronisation avec la lumière du jour le matin, ce qui peut améliorer la vigilance dès le début de la journée. De plus, des études ont montré que la qualité du sommeil pouvait s'améliorer légèrement avec l'heure d'hiver, car elle est plus proche de l'heure solaire naturelle. Comment le changement d’heure est-il perçu dans les pays tropicaux ? Dans les pays proches de l’équateur, où la durée du jour varie peu tout au long de l’année, le changement d’heure n’a jamais été une pratique courante. En effet, dans ces régions, le soleil se lève et se couche à des heures relativement stables tout au long de l’année, rendant inutile l’ajustement de l’heure. Par exemple, des pays comme le Brésil, qui pratiquaient autrefois le changement d’heure dans certaines régions, ont abandonné cette pratique en 2019 en raison de son impact limité sur la consommation d’énergie et des perturbations qu’elle causait. Les habitants de ces régions bénéficient d’une luminosité plus régulière tout au long de l’année, ce qui rend les ajustements saisonniers moins pertinents. Avec l'heure d'été permanente, pourquoi nous passerions davantage la matinée "dans le noir" ? Si à l'avenir la France adoptait définitivement l'heure d'été, le jour serait donc plus long, ce qui semble satisfaire un bon nombre de Français. Mais, fait non négligeable dans ce scénario, le soleil se lèverait bien plus tard. En décembre, par exemple, le jour pourrait se lever aux alentours de 9h30 ! Peut-on laisser son portable en mode avion la nuit du changement d'heure ? Pas de panique, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres de votre téléphone. Vous pouvez même le laisser en mode avion si vous le souhaitez, car il n'y a pas besoin d'une connexion internet pour la mise à jour de l'heure de votre téléphone. Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2025 dimanche 30 mars 2025 dimanche 26 octobre 2025 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Non, le changement d'heure d'hiver 2025 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.

Lundi 20 octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d’heure dès 2026. « Changer l’heure deux fois par an n’a plus de sens », a-t-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L’Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l’échelle de l’Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d’autres capitales, dont Paris. Si la proposition espagnole aboutit, le dernier changement d’heure pourrait avoir lieu en 2026, 2027 ou 2028 ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l’heure d’été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l’heure d’hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n’est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver !

Et ailleurs dans le monde ?

Le changement d'heure n'est pas appliqué de manière universelle. Environ 60 pays dans le monde utilisent encore ce système, mais la majorité ne pratique pas d'ajustement saisonnier. Aux États-Unis et au Canada, l'heure d'été et l'heure d'hiver subsistent, mais certains États américains, comme l'Arizona ou Hawaï, y échappent. En Amérique latine, seuls quelques pays, comme le Chili ou le Paraguay, conservent ce mécanisme. En Asie et en Afrique, il est très rarement appliqué. La Chine, par exemple, l'a abandonné en 1991.

Cette diversité crée parfois des situations surprenantes pour les voyageurs ou les professionnels travaillant à l'international, car les décalages horaires peuvent varier non seulement selon les fuseaux, mais aussi selon les saisons.