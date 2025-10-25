Changement d'heure : voilà l'heure d'hiver 2025, tout ce qu'il faut savoir pour être prêt

C'est bientôt le moment du changement d'heure. Va-t-on dormir une heure de plus ou une heure de moins ? On répond à toutes vos questions sur le passage à l'heure d'hiver dans ce live.

Sommaire Changement d'heure d'hiver 2025

Date du changement d'heure

Passage à l'heure d'hiver

Fin du changement d'heure L'ESSENTIEL Ça y est, c'est presque le moment du changement d'heure. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre, il sera temps de passer à l'heure d'hiver 2025. Au réveil - ou à 3 heures du matin pour les nocturnes -, il faudra reculer les aiguilles de sa montre d'une heure.

Dimanche, la journée durera 25 heures au lieu de 24. Ceux qui auront oublié, et simplement mis un réveil sur leur téléphone, auront la surprise de découvrir qu'ils auront dormi une heure de plus.

Pourquoi passe-t-on d'une heure d'été à une heure d'hiver ? Cette mesure a pour objectif d'adapter l'emploi du temps aux jours plus courts de l'année. Instaurée en France en 1976, c'était un moyen de réaliser des économies d'énergie.

Quel sera notre fuseau horaire pour les six prochains mois ? L'heure d'hiver est calée sur le UTC+1 (heure d'Europe centrale), soit en réalité l'heure légale de référence. En été, on ajoute une heure (UTC+2).

Changer d'heure est-il encore pertinent aujourd'hui, avec l'usage d'éclairage à basse consommation ? Si l'habitude est bien ancrée, certains souhaitent qu'elle cesse, notamment le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Il a déclaré lundi 20 octobre sur le réseau X que "changer d'heure deux fois par an n'a plus de sens". Un débat déjà lancé au niveau européen en 2018, et qui a de nouveau été discuté ce jeudi 23 octobre à la Commission européenne. Questions / Réponses

Pourquoi le changement d'heure d'hiver ne rime pas forcément avec "une heure de sommeil" en plus ? D'après une étude réalisée par Withings, un fabricant d'objets connectés, et publiée par Le Parisien, le changement d'heure ne favoriserait pas, contrairement à ce que l'on croit, l'augmentation du temps de sommeil... En d'autres termes, le leitmotiv "on va gagner une heure de sommeil en plus" ne s'appliquerait pas vraiment dans les faits. Car si la journée de dimanche aura bien 25 heures, ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui dort 8 heures en temps normal dormira 9 heures ! Selon l'étude, les Français ne dormiraient en moyenne qu'un quart d'heure de plus lors des week-ends de passage à l'heure d'hiver. "Cela montre que le corps reste calé sur l’heure d’été. On n’a pas réellement besoin de cette heure de sommeil en plus, donc on se réveille", expliquait alors Audrey Rampazzo, responsable marketing France de Withings. Quel impact a le changement d’heure sur les commerces ? Le changement d’heure peut avoir un effet sur les commerces, notamment les petits magasins et les centres commerciaux. Avec l’heure d’hiver, les journées plus courtes signifient que la plupart des gens terminent leur journée de travail dans l’obscurité, ce qui peut décourager les sorties après le travail et réduire la fréquentation des commerces en soirée. À l’inverse, l’heure d’été, avec ses journées plus longues, encourage les gens à rester dehors plus tard et à profiter des activités de loisirs ou du shopping après le travail. Cela peut avoir un impact positif sur les ventes et la fréquentation, notamment dans les zones commerçantes animées en fin de journée. Quel rôle joue la météo dans la perception du changement d’heure ? La météo peut fortement influencer la perception du changement d’heure. Par exemple, une transition vers l’heure d’hiver accompagnée de jours gris et pluvieux peut renforcer le sentiment de manque de lumière et affecter l’humeur. En revanche, une météo clémente et ensoleillée pendant les premières semaines de l’heure d’hiver peut atténuer le choc de la réduction des heures de jour. De même, le passage à l’heure d’été coïncide souvent avec l’arrivée des beaux jours, ce qui est perçu positivement par la plupart des gens, car cela marque le début d’une période de lumière plus abondante et de températures plus clémentes. Comment l’heure influence-t-elle notre digestion et nos repas ? L’heure à laquelle nous mangeons est directement liée à notre horloge biologique, qui régule les cycles de faim et de digestion. Le changement d’heure peut temporairement perturber ces rythmes, surtout si vous ne modifiez pas vos heures de repas en conséquence. Par exemple, passer à l’heure d’hiver peut décaler l’heure du déjeuner ou du dîner, ce qui peut affecter la digestion et la sensation de satiété. Il est recommandé d’adapter progressivement vos heures de repas lors du changement d’heure pour éviter de trop perturber votre métabolisme et de limiter les inconforts gastriques. Les animaux domestiques comprennent-ils le décalage ? Pas du tout. Les chats réclament leur repas à l’heure solaire, pas à l’heure légale. Les chiens, eux, s’adaptent en quelques jours. Leur routine (promenade, repas, câlins) agit comme un guide temporel plus stable que nos horloges humaines. Comment font les compagnies aériennes pour gérer le changement d'heure ? Elles planifient tout en heure UTC (temps universel coordonné). Le changement d’heure n’a donc aucun effet sur les vols internationaux. Seuls les passagers doivent s’adapter : un vol Paris–New York peut durer “7 heures” sur le billet, mais “8 heures” sur la montre. Y a-t-il des pays proches qui ne changent pas d’heure ? Oui, comme l’Islande, qui reste à la même heure toute l’année malgré une grande amplitude de jour/nuit. Le Maroc suspend le changement pendant le Ramadan, pour éviter les décalages d’horaires de jeûne. Chacun adapte donc la règle à ses rythmes culturels. Quelles astuces pour mieux s’adapter au changement d’heure ? Pour mieux s’adapter au changement d’heure, il est conseillé de se préparer à l’avance en ajustant progressivement son horaire de sommeil, par exemple en allant se coucher 15 à 30 minutes plus tôt ou plus tard les jours précédant le changement. L’exposition à la lumière naturelle dès le matin aide également à réajuster l’horloge biologique. Il est également important de maintenir une alimentation équilibrée et d’éviter les excitants comme la caféine en fin de journée pour favoriser un bon sommeil. Enfin, pratiquer des activités relaxantes avant de se coucher, comme la lecture ou la méditation, peut faciliter la transition. Les trains circulent-ils normalement pendant le changement d’heure ? La SNCF ajuste ses horaires : les trains en circulation à 3 h sont immobilisés une heure en gare pour repartir à l’heure légale. Les systèmes informatiques gèrent le décalage, mais il fut un temps où les chefs de gare devaient tout recalculer à la main ! Les horloges biologiques des plantes sont-elles touchées par le changement d'heure ? Indirectement. Les plantes suivent la lumière naturelle, pas nos horloges. Mais comme l’humain change ses horaires d’arrosage ou d’éclairage (en serre, par exemple), elles subissent elles aussi le décalage de nos routines. Pourquoi dit-on "on dort une heure de plus" à l’heure d’hiver ? Parce qu’à 3 heures du matin, l’horloge recule à 2 heures. On "gagne" donc une heure dans la nuit. À l’inverse, au printemps, on "perd" une heure. Ce petit bonus d’octobre reste populaire : rares sont ceux qui se plaignent d’avoir une heure de sommeil en rab ! Comment le changement d’heure affecte-t-il les enfants ? Le changement d'heure peut être perturbant pour les enfants, car leur horloge biologique est souvent plus rigide que celle des adultes. Lors du passage à l'heure d'hiver, ils peuvent éprouver des difficultés à s'endormir plus tôt ou à se lever le matin, ce qui peut affecter leur humeur et leur concentration à l'école. Les parents peuvent atténuer ces effets en ajustant progressivement l'heure du coucher et en maintenant une routine stable autour des repas et des activités pour aider les enfants à s'adapter plus facilement à la nouvelle heure.

Tout pour ne pas rater le changement d'heure

: dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025

Heure : à 3h du matin.

En octobre : la France va reculer d'une heure. A 3h, il sera en fait 2h. la France va reculer d'une heure. A 3h, il sera en fait 2h.

Mémo : "En octobre, on recule" (heure d'hiver), "en mars, on avance" (heure d'été). Vérifier manuellement vos montres, réveils et certains équipements électroniques.

Les dates du changement d'heure en France

Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2025 dimanche 30 mars 2025 dimanche 26 octobre 2025 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Non, le changement d'heure d'hiver 2025 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.

Lundi 20 octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d’heure dès 2026. « Changer l’heure deux fois par an n’a plus de sens », a-t-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L’Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l’échelle de l’Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d’autres capitales, dont Paris. Si la proposition espagnole aboutit, le dernier changement d’heure pourrait avoir lieu en 2026, 2027 ou 2028 ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l’heure d’été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l’heure d’hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n’est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver !

Et ailleurs dans le monde ?

Le changement d'heure n'est pas appliqué de manière universelle. Environ 60 pays dans le monde utilisent encore ce système, mais la majorité ne pratique pas d'ajustement saisonnier. Aux États-Unis et au Canada, l'heure d'été et l'heure d'hiver subsistent, mais certains États américains, comme l'Arizona ou Hawaï, y échappent. En Amérique latine, seuls quelques pays, comme le Chili ou le Paraguay, conservent ce mécanisme. En Asie et en Afrique, il est très rarement appliqué. La Chine, par exemple, l'a abandonné en 1991.

Cette diversité crée parfois des situations surprenantes pour les voyageurs ou les professionnels travaillant à l'international, car les décalages horaires peuvent varier non seulement selon les fuseaux, mais aussi selon les saisons.