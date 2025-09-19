Roch Hachana 2025 : dates de début et de fin des célébrations du Nouvel an juif

Chaque année, "Shana Tova" ouvre dix jours de recueillement jusqu'à Yom Kippour pour les croyants de confession juive de France et d'ailleurs. Explications.

"Roch Hachana", en hébreux, correspond au Nouvel An juif. La fête de Roch Hachana constitue une période charnière pour la communauté juive. Elle est censée symboliser à la fois la mémoire de la création du monde, mais aussi le début du jugement de l'humanité. Jugement qui exige des hommes une pénitence avant le grand pardon. Rosh Hashana se caractérise donc par de nombreux offices religieux dans les synagogues, où les fidèles sont appelés en nombre au moyen d'une corne de bélier (le chophar).

Quelle est la date de Roch Hachana en 2025 ?

Roch Hachana a lieu cette année lundi 22 septembre, vers 19h30. Les dates des festivités de "Shana Tova" (bonne année) pour la communauté religieuse juive vont du lundi soir au mercredi 24 septembre à la tombée de la nuit, vers 20h30 en France. "Shana Tova" se réfère aux voeux qu'échangent les juifs de l'Hexagone et du monde entier lors de la nouvelle année dans le calendrier hébraïque.

En 2025, il s'agit de la 5786e. A partir de Roch Hachana, au-delà des festivités des deux jours évoquées plus avant, une période de recueillement de 10 jours est observée jusqu'à "Yom Kippour", appelé aussi le "Jour du Pardon".

Roch Hachana, début de 10 jours de pénitence

Comme dans d'autres traditions religieuses, la nouvelle année est l'occasion d'examiner sa conscience et de prendre de bonnes résolutions pour la période qui s'ouvre. En effet, dans la tradition religieuse juive, c'est à ce moment de l'année qu'arrive le jugement de Dieu. C'est pourquoi le jour de Roch Hachana marque le début de dix jours de pénitence, s'achevant à Yom Kippour, au cours de laquelle Dieu se laisse plus facilement trouver.

Les deux jours de festivités sont généralement chômés par les croyants le plus pratiquants, qui partagent des repas riches en famille avant une période plus austère. Le miel, les figues, les dates, les pommes ou encore les courges font partie des aliments rituels de ces repas de fête. Une série de prières très strictes (les Séli'hot) doit aussi être suivie. Une prière (Tachlikh) est notamment très importante lors de ce Nouvel An : elle est prononcée près d'un point d'eau où sont censés, en théorie, nager des poissons. Les juifs doivent selon la tradition y vider leurs poches ou en sortir un mouchoir pour "vider leurs péchés".

Il y a plusieurs manières de se souhaiter une bonne année dans les traditions juives. Avant Roch Hachana, les gens se souhaitent "Ketiva va'hatima tova", c'est-à-dire "Une bonne inscription et un bon sceau [dans le Livre de la Vie]". Le soir de Roch Hachana, en rentrant de la synagogue, il est traditionnel de se souhaiter les uns les autres : "Lechana tova tikatev vete'hatem". Cela signifie : "Puisses-tu être inscrit(e) et scellé(e) pour une bonne année".