Hanouka 2025 : jusqu'à quelle date dure la fête juive ?

Hanouka 2025 commencera le dimanche 14 décembre et se terminera le lundi 22 décembre. Une semaine de festivité pour la communauté juive qui célèbre "la fête des lumières".

Hanouka est une période importante pour les juifs. Pendant huit jours, du dimanche 14 au lundi 22 décembre, ils célèbreront ce qui est aussi appelé " la fête des lumières ". Les familles vont se réunir chaque soir devant la "hanoukia" ou "menorah", ce chandelier à neuf branches. Celle du milieu, la "shamash", porte la flamme qui allumera les huit autres branches, en commémoration du " miracle des lumières.

Pour l'occasion, Linternaute.com revient sur les origines et la portée de cette fête profondément ancrée dans l'histoire du judaïsme. Hanouka célèbre un épisode marquant du IIe siècle avant J.-C., la reconsécration du Temple de Jérusalem après sa profanation. Ce dossier explore les raisons pour lesquelles Hanouka n'a pas de date fixe dans le calendrier grégorien et met en lumière son importance pour les juifs pratiquants.

Grâce aux explications ci-dessous, plongez dans le récit du "miracle des lumières", découvrez les rituels associés, comme l'allumage de la hanoukia, et apprenez-en davantage sur les prières, les vœux traditionnels et l'expression "Joyeux Hanouka".

Hanouka se déroule sur une période de huit jours. Dans le calendrier hébraïque, elle commence le 25 du mois de Kislev et se termine le 2 du mois de Tebeth. Ces dates coïncident généralement avec une semaine du mois de décembre dans le calendrier grégorien, souvent autour de la Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre.

Cette période, proche du début de l'hiver, revêt une symbolique particulière. Selon Claude Vigée, poète français d'origine juive et israélienne, Hanouka peut être perçue comme l'"Avent d'Israël", un moment de lumière et d'espérance au cœur des jours les plus sombres de l'année.

L'une des traditions phares de cette fête est l'allumage progressif des bougies. La cérémonie débute la veille du 25 Kislev, avec l'allumage de la première bougie. Chaque soir suivant, une nouvelle bougie est allumée à l'aide du "shamash", la flamme centrale du chandelier. À la fin des huit jours, toutes les branches de la hanoukia brillent, illustrant le miracle des lumières et la force de la résilience spirituelle.

Hanouka, une fête avant tout familiale. © SUPERSTOCK / SUPERSTOCK / SIPA

En 2025, Hanouka a lieu du dimanche 14 décembre au lundi 22 décembre 2025. La célébration a donc lieu plusieurs mois après Yom Kippour, ou Jour du Grand Pardon, considérée par les croyants comme la "plus sainte des fêtes juives".

Symboliques, le fait d'allumer progressivement le chandelier traditionnel ou de confectionner des plats à l'huile (les "latkès", galettes de pommes de terre ; et autres beignets) pour Hanouka commémorent le "miracle de la fiole d'huile". Pour les croyants du judaïsme, ce miracle a eu lieu il y a 23 siècles de cela, après la ré-inauguration du temple d'Israël par les Juifs. Ces derniers viennent alors de le récupérer, suite à une victoire inespérée sur les troupes gréco-syriennes d'Antiochus Epiphane, qui cherchait à les soumettre. Dans le récit judaïque, grâce à une petite fiole dénichée tant bien que mal loin du temple, un chandelier éclaire le lieu de culte pendant huit jours, contre un normalement.

Quels rituels sont au programme de la liturgie juive ? La parenthèse d'Hanouka est faite de bénédictions et de chants, de mets frits à l'huile, mais encore et surtout, du fameux chandelier juif traditionnel. Baptisé "hanoukia", connu aussi sous le nom de "menorah" cet objet à neuf branches possède une résonance toute particulière. Chaque soir de cette huitaine de la "fête des lumières juives", les croyants du judaïsme allument une des branches. Ils illuminent plus précisément la première, la chamach, à la veille du premier jour entier de Hanouka, soit le 13 décembre au soir cette année. En enflammant chaque jour un peu plus leur ménorah grace à la chamach, les pratiquants de la Torah commémorent "le miracle des lumières".

Pendant Hanouka, la liturgie habituelle ne donne pas lieu à un office de prière supplémentaire : sans caractère saint et non chômée, à part en Israël, cette fête n'est en effet liée à aucun rituel de prière indiqué dans la Bible. On dit qu'elle est rabbinique et non pas biblique. Mais plusieurs lectures s'additionnent toutefois à la liturgie ordinaire, variables au fil du temps, pour signaler qu'Hanouka a lieu. À la synagogue, on se met donc à réciter des prières toutes particulières comme Al Hanissim, bénédiction intégrée à la Amida, la prière des offices du matin, mais aussi à la Birkat Hamazon, prière juive d'après-repas ; le Hallel, lu tous les jours en intégralité, à valeur de louange et remerciement et employé pour les fêtes juives joyeuses ; ou encore la lecture de passages bien précis de la Torah, à l'image de celui sur les sacrifices concédés au moment de l'inauguration du Temple. Ce dernier venait alors d'être rendu aux Juifs après qu'ils ont regagné leur indépendance sur les Grecs, au IIe siècle avant Jésus-Christ.

Des beignets traditionnels de Hanouka. © Chameleons Eye Rex Fe / REX / SIPA

Comment souhaite-t-on Hanouka ? Vous pouvez dire "Hag Hanouka sameah" ou "Hag sameah" tout court, qui signifie "Bonne fête" ou encore "Hanouka samear" ("Bon Hanouka"). Et si vous souhaitez aller plus loin, offrir une ménorah à votre ami(e) ou petit(e) ami(e) célébrant Hanouka, ce chandelier traditionnel peu cher, et les bougies qui vont avec. Faire des beignets, agrémentés de thé à la menthe, constitue également une attention de choix au moment de la Fête des Lumières. Mais pas de panique : à chaque "édition" de ces festivités, vous disposez de huit jours pour faire une surprise de Hanouka au(x) proche(s) éventuellement concerné(es)...

Une ménorah (chandelier) de Hanouka illuminée sur la Pariser Platz de Berlin, près de la Porte de Brandebourg. © Markus Schreiber/AP/SIPA

Les célébrations de la fête juive de Hanouka des années à venir auront lieu à des dates bien différentes les unes des autres. En 2025 : du dimanche 14 au lundi 22 décembre ; en 2026 : du vendredi 4 au samedi 12 décembre ; en 2027 : du vendredi 24 décembre 2027 au samedi 1er janvier 2028.