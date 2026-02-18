Aïd el-Fitr 2026 : le ramadan prend fin à cette date selon le CFCM, mais la Grande Mosquée ne s'est pas prononcée

Quand le mois du ramadan prend-il fin en France ? La date de l'Aïd 2026 a déjà été communiquée par le CFCM, sans être confirmée par la Grande Mosquée de Paris. Or, une nouvelle divergence est possible.

Le mois de ramadan a officiellement début ce mercredi 18 février et avec lui le jeûne musulman. Les fidèles ont toutefois dû attendre jusqu'à la Nuit du doute qui était organisée à la Grande Mosquée de Paris pour savoir s'ils devaient arrêter de manger et de boire au levé du soleil ou seulement le lendemain. Pour la première fois deux instances religieuses ont avancé deux dates différentes pour le début du ramadan et la Grande Mosquée de Paris, qui s'aligne généralement sur la date annoncée par le Conseil français du culte musulman (CFCM), est allée à l'encontre de ce dernier.

Maintenant que le jeûne du mois sacré a débuté, la question est de savoir quand le mois de ramadan prendra fin. Le CFCM a déjà communiqué une date pour l'Aïd-et-Fitr 2026, la fête qui marque la rupture du jeûne. Selon le communiqué publié par l'instance représentative, le jeudi 19 mars sera le dernier jour de jeûne et l'Aïd-el-Fitr sera célébrée le vendredi 20 mars. Mais ces dates demandent elles aussi à être confirmée par le Grande Mosquée de Paris lors d'une nouvelle Nuit du doute.

La durée du ramadan dépend du calendrier musulman basé sur les cycles lunaires qui durent 29 à 30 jours. La Grande Mosquée de Paris, qui détermine les dates clefs du ramadan en combinant les calculs astronomiques et l'observation de la Lune, va organiser une Nuit du doute au 29e jour du cycle, soit le mercredi 18 février, pour confirmer le changement de mois. Mathématiquement, le ramadan doit prendre fin le 18 ou 19 mars et en fonction l'Aïd-el-Fitr peut avoir lieu le 19 ou le 20 mars.

Le jeûne musulman court du lever du jour jusqu'au coucher du soleil pendant tout un mois, celui du ramadan. Les instances religieuses se calquent ainsi sur les cycles lunaires pour déterminer la date de début du jeûne et celle de l'Aïd el-Fitr, qui met fin au ramadan. Traditionnellement c'est l'observation de la Lune lors d'une "Nuit du doute" organisée au 29e jour du mois en cours qui permet de fixer déterminer le début et la fin du ramadan. Si un croissant de Lune, signe d'un nouveau cycle, est visible alors le nouveau mois débute au lendemain de l'observation, sinon le mois se prolonge un jour de plus. En l'occurrence, si au soir du 29ᵉ jour du mois du ramadan, la lune est observée, alors l'Aïd-el-Fitr est célébrée le lendemain, sinon le surlendemain.

Depuis plusieurs années, le CFCM privilégie une méthode de calcul astronomique pour déterminer à l'avance le début et la fin du ramadan. Cette approche repose sur la visibilité théorique du croissant lunaire, permettant d'établir un calendrier annuel fiable et partagé par de nombreuses fédérations musulmanes.

Pour 2026, les données astronomiques indiquent que la nouvelle lune marquant la fin du mois de jeûne devrait être observable dans la soirée du jeudi 19 mars, ce qui ouvre la voie à une célébration de l'Aïd dès le lendemain. Cette méthode vise à offrir une meilleure prévisibilité aux fidèles, notamment dans un contexte professionnel et scolaire où l'anticipation est essentielle.

Si l'observation de la Lune a longtemps été, en France, opposée aux calculs astronomiques pour déterminer les dates du ramadan de l'Aïd-el-Fitr, un consensus s'est formé depuis plusieurs années entre les deux écoles. Grâce aux mesures astronomiques, la date de fin du ramadan est généralement communiquée dès le début du mois de jeûne, permettant aux croyants de préparer l'Aïd el-Fitr à l'avance. La commission théologique de la Grande Mosquée de Paris, qui se réunit lors de la Nuit du doute, confirme officiellement cette date, mentionnant même les "données scientifiques" dans ses dernières annonces. Mais une divergence n'est toutefois jamais à exclure.

Également nommé "Aïd el-Seghir", "petite fête" en français, l'Aïd el-Fitr signifie "fête de la rupture". Fête du pardon et de la paix, celle-ci peut durer jusqu'à trois jours. La tradition veut qu'à cette occasion, le pratiquant s'acquitte de la zakat (l'aumône destinée aux plus démunis), qui représente le don de quatre fois le contenu de deux mains réunies de nourriture. Six jours de jeûne supplémentaires peuvent être traditionnellement pratiqués après la "fête de la rupture" qu'est l'Aïd el-Fitr : "les six jours de chawwal", du nom du mois qui suit celui de ramadan dans le calendrier "hégirien" (nom du calendrier musulman).

Mais attention, la célébration de l'Aïd el-Fitr n'est pas "juste" un moyen de marquer la fin du jeûne du mois de ramadan. Elle symbolise également, pour les communautés musulmanes du monde entier, un grand moment de partage, de paix et de joie. Concrètement, la fête de l'Aïd el-Fitr est ainsi l'occasion, habituellement, de rassemblements à la mosquée suivis de grands repas en famille, cadeaux, visites aux proches...

Cette année, "l'aumône obligatoire", Zakat El Fitr, due par chaque famille musulmane "est fixée à 9 euros par personne", indique le CFCM, qui précise : "Ce montant, calculé conformément aux règles religieuses, prend en compte les moyens du donateur ainsi que les besoins du bénéficiaire. Toutefois, il existe des divergences légitimes sur l'évaluation du montant de cette aumône, généralement comprise entre 7 et 12 euros. Chaque fidèle peut s'acquitter de la somme préconisée par son autorité religieuse de référence".

Ce que les musulmans ne doivent pas oublier le jour de l'Aïd el-Fitr 2026

S'assurer que la Zakat al-Fitr a été versée avant la prière de l'Aïd

Porter des tenues festives et propres pour la prière et les célébrations

Se rendre à la mosquée ou au lieu de prière pour accomplir la prière de l'Aïd tôt le matin

Échanger des vœux avec les proches, les amis et les voisins en disant "Aïd Moubarak"

Offrir des cadeaux aux enfants et aux proches, symbolisant le partage et la générosité

Rendre visite aux membres de la famille et aux amis pour partager des moments de joie

Partager des repas festifs avec la famille et les invités, incluant des plats traditionnels

Participer aux activités récréatives prévues pour la journée, comme les jeux et les spectacles

Demander pardon et se réconcilier avec les proches et les amis, renforçant les liens sociaux

Accueillir chaleureusement les invités et les visiteurs, offrant des boissons et des collations

Lors des festivités, les musulmans s'échangent aussi mutuellement le vœu d'"Aïd Moubarak", "bonne fête de l'Aïd" en français. Enfin, l'Aïd el-Fitr est aussi appelée "fête sucrée". Elle fait donc la part belle aux desserts, une fois la prière du matin accomplie. Ftour, zlabia, cornes de gazelles ou encore chebakia, sans oublier les dattes fourrées à la pâte d'amande... Toutes ces denrées seront dégustées pour cette célébration.

Célébrée dans le monde entier, l'Aïd el-Fitr transcende les frontières culturelles et nationales. Que ce soit en France, au Maroc, aux Philippines ou aux États-Unis, les musulmans partagent les mêmes valeurs de générosité, de gratitude et de solidarité. Les festivités peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'esprit de l'Aïd reste le même : un moment de joie, de partage et de renouveau. En Indonésie, les rues sont animées par des parades et des feux d'artifice. En Turquie, les familles se réunissent autour de repas traditionnels comme le baklava et le kebab. En Afrique, les festivités incluent des danses et des chants traditionnels.