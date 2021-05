"Bac de français 2021 : comment se dérouleront les épreuves ?"

SUJET BAC FRANCAIS. Les épreuves anticipées de français font partie des rares à être maintenues. Mais pour l'oral comme pour l'écrit le ministère prévoit des aménagements après une étude scolaire perturbée par la crise sanitaire.

[Mis à jour le 6 mai à 17h23] Cette année le bac de français sera de nouveau évalué lors d'une épreuve finale, après la notation sur contrôle continu de la session 2020. Les lycéens de première se prêteront à l'exercice de l'écrit le 17 juin avant de se confronter à l'oral de français entre le 21 juin et le 2 juillet. Les modalités de l'examen n'ont pas changé ou très peu après la réforme du bac portée par Jean-Michel Blanquer, mais le ministre de l'Education a consenti à l'aménagement de l'épreuve compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur l'année scolaire.

Les élèves ont passé leur année à travailler autour de quatre objets d'étude : la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle, la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle, le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle et le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Ils devront plancher sur l'un de ces thèmes lors des épreuves anticipées.

L'épreuve écrite est toujours la première étape du bac de français. Pour la session 2021, les candidats se retrouveront face à leur copie le jeudi 17 juin, entre 14h et 18h. Pour la partie orale, chaque candidat sera convoqué un jour et à une heure précise entre le 21 juin et le 2 juillet pour une heure d'épreuve.

Depuis la réforme du bac, l'écriture d'invention ne fait plus partie des exercices proposés aux élèves lors des l'épreuve écrite de français. A la place les élèves de filières générales ont le choix de composer sur un commentaire de texte ou sur un des trois sujets de dissertation. Pour la session 2021, le ministère autorise le dédoublement des sujets pour s'assurer que chaque lycéen a eu le temps d'étudier au moins un des thèmes au cours de l'année scolaire. Les élèves de premières générales pourront donc choisir parmi deux commentaires de texte et six sujets de dissertation, tous en rapport avec une œuvre littéraire inscrite au programme.

Pour les élèves des parcours technologiques, l'aménagement de l'épreuve prévoit également de doubler les sujets proposés. Les candidats auront le choix entre deux commentaires et deux contractions de textes suivies d'un essai. Quelle que soit la filière du candidat et l'exercice choisi, l'épreuve de français dure quatre heures.

Non, l'oral de français aura bel et bien lieu. Mais là encore le ministère de l'Education fait preuve d'indulgence et réduit la liste des textes a étudier pour préparer l'examen oral, elle passe de vingt à quatorze. Pour donner toutes les chances de réussir aux élèves, l'enseignant juré présélectionnera deux œuvres et laissera le candidat choisir celle qu'il aura vu ou approfondi en classe. Le lycéen disposera ensuite de trente minutes pour préparer l'analyse de son texte et son exposé de douze minutes. Suivra la présentation d'une œuvre choisie par le candidat pendant huit minutes. Selon l'envie du juré l'épreuve pourra se terminer par un entretien de cinq minutes sur le candidat, son projet professionnel ou sa personnalité, cette dernière partie est optionnelle.

Chaque objet d'étude contient trois œuvres obligatoires à lire en intégralité au long de l'année scolaire. Les professeurs sont libres d'ajouter des textes supplémentaires à cette liste. Voici les douze œuvres obligatoires :

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal

Guillaume Apollinaire, Alcools

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Montaigne, Essais, "Des Cannibales", I, 31 ; "Des Coches", III, 6

Jean de La Fontaine, Fables, livres VII à XI

Montesquieu, Lettres persanes

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle

Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves

Stendhal, Le Rouge et le Noir

Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Jean Racine, Phèdre

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro

Samuel Beckett, Oh ! Les Beaux jours

Pour le retour de l'épreuve écrite du bac de français, le sujet "littérature d'idées" est pressenti par certains enseignants. Sur le site Super Bac un professeur de français certifié s'avance : "Je pense que l'actualité peut commander une réaction de la part de l'institution. La littérature d'idées, et en particulier une dissertation sur la liberté d'expression, me semble être une piste très probable."

Si d'habitude les sujets de Pondichéry ou de Washington permettent aux candidats d'orienter leurs révisions, cette année les sujets des centres étrangers ne tomberont qu'en début juin, le 1er pour le bac des candidats de Washington, le 6 pour les lycéens de Pondichéry. Dès leur publication, les sujets seront disponibles en lignes sur les sites spécialisés.

Sujet et corrigé du bac français général

Depuis 2020, l'épreuve écrite du bac français ne fait plus de distinction entre les différentes séries (ES, S et L). Un seul et même sujet est proposé aux candidats issus des filières générales. L'épreuve anticipée de français pour la session 2020 été prévue le mercredi 17 juin 2020 mais n'a pas eu lieu, à la place les lycéens ont été évalués sur la base du contrôle continu. Les sujets initialement prévus ont tout de même étaient publiés avec leur correction. Les corrigés sont consultables ci-dessous.

Voici le corrigé de l'épreuve, transmis par le site sujet de bac :

Sujet et corrigé du bac français technologique

L'épreuve anticipée de bac de français technologique devait avoir lieu le mercredi 17 juin mais a été annulée au profit d'une évaluation en contrôle continu.

Voici le corrigé de l'épreuve transmis par le site sujet de bac :

Lundi 17 juin 2019, premier jour de la dernière session du bac effectuée sur une semaine d'examens en présentiel (et non sur la base du contrôle continu comme en 2020, face à la pandémie de Covid-19), les candidats de la filière professionnelle avaient planché de 9h30 à 12h sur leur épreuve du bac de français, suivis de 14 à 18h par les premières en bac général (S, ES et L) et en bac technologique (STMG etc), qui passaient elles leur épreuve écrite anticipée de français. A trois semaines du résultat du bac, le contenu des sujets avait été officiellement dévoilé par le ministère de l'Education nationale à chaque fois un peu plus d'une heure après le début des épreuves. Via les sites spécialisés Le Figaro Etudiant et Studyrama, les derniers sujets du bac de français sont consultables sur cette page par filière et par bac (général et technologique).

En 2019, les objets d'études du bac de français étaient :

Sujet de français du bac en filière L : "Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours"

Sujet de français du bac en filière ES/S : "Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours"

Sujet de français du bac en filière techno : "Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours"

Le sujet de français du bac L a été dévoilé peu après 15h lundi 17 juin 2019. Il est intégralement consultable ci-dessous depuis sa divulgation officielle par le ministère de l'Education nationale. L'ensemble des sujets mais aussi des corrigés des épreuves anticipées de la dernière édition du bac de français sont par ailleurs accessibles sur Le Figaro Etudiant.



Pour le corrigé en vidéo de l'épreuve de français pour le bac L, rendez-vous sur Studyrama !

Le sujet de français des bac S et ES en 2019 est affiché ici suite à sa publication officielle par le ministère de l'Education nationale. Tous les sujets mais aussi les corrigés des épreuves anticipées de français du dernier bac en date sont sur Le Figaro Etudiant.

Voici le corrigé de l'épreuve de français, transmis par Le Figaro Etudiant pour le bac ES/S

Bac français 2019 : le corr... by on Scribd

Tout comme le sujet de français des bac général (S, ES, L), le sujet de français du bac techno 2019 a été dévoilé peu après 15h lundi 17 juin, et mis en ligne en temps réel sur cette page. L'intégralité des sujets mais aussi des corrigés du dernier bac de français est par ailleurs à retrouver sur Le Figaro Etudiant.

Voici le corrigé de l'épreuve de français des bac techno, transmis par Le Figaro Etudiant