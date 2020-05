Bac de français et de sciences 2020 : quelles modalités et dates de résultats ?

Le passage et le résultat des épreuves anticipées du bac de français et de sciences est largement impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Notes, oral de français, calendrier des résultats par académies... On fait le point !

L'oral du bac de français 2020 sera-t-il passé en contrôle continu, comme les autres épreuves du bac de français et de sciences et du bac en général ? La décision a été prise par le gouvernement, et annoncée par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer jeudi 28 mai, dans le cadre de la conférence de presse sur la Phase 2 du déconfinement en France. L'oral du bac de Français 2020 est annulé, et remplacé par du contrôle continu sur les deux premiers trimestres de l'année.

Cette épreuve anticipée clé du bac de français 2020 devait initialement avoir lieu la semaine . Jusqu'à l'annonce ci-dessus, quand l'hypothèse d'une épreuve en présentiel était encore de mise, Jean-Michel Blanquer avait tout de même encouragé les élèves à "travailler les textes de français qu'ils [avaient] à présenter" (une liste d'au moins 15 textes pour les élèves en voie générale ; 12 textes en voie technologique, à valider par le professeur).

Quant à l'épreuve écrite de français, le ministère de l'Education l'a annoncé le 3 avril dernier, elle sera évaluée en contrôle continu, et "sa note sera la moyenne des notes obtenues par l'élève tout au long de l'année dans cette discipline, hors notes obtenues lors de la période de confinement". Le nombre de textes présentés par le candidat a par ailleurs été allégé, avec une liste de 15 textes en voie générale et 12 textes en voie technologique.

Et l'épreuve anticipée de sciences ? Le communiqué du ministère de l'Education du 3 avril précise que "l'épreuve d'enseignement scientifique est validée par les notes obtenues durant toute l'année par le candidat dans cette discipline, à l'exception des notes obtenues pendant le confinement". En savoir plus sur les épreuves d'E3C.

Quand faut-il s'attendre à connaître ses notes du bac de français et de sciences, pour les candidats au baccalauréat 2020 ? Lors de la précédente édition de l'examen, les notes des épreuves anticipées du bac ont commencé à être transmises aux élèves concernés lundi 8 juillet, par les services du ministère de l'Education. Ce sont plus précisément les rectorats qui fournissent, académie par académie et au fil de la semaine, les résultats de ces premières épreuves du bac aux Premières. On fait le point sur le calendrier des résultats selon les académies, dont les dates sont chaque année décidées par les académies elles-mêmes.

En 2019, la diffusion des notes des épreuves au bac du français et de sciences s'est étalée du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet. Sachez que les académies envoient un courrier au domicile de chaque candidat pour leur communiquer leurs notes. Ces résultats permettent aux candidats au baccalauréat 2020 de déterminer les "points d'avance" ou de "retard" qu'ils auront récoltés pour l'année prochaine. Ces notes seront en effet prises en compte dans la moyenne totale des notes de l'examen. En pratique, un bon résultat peut donc être considéré comme des "points d'avance" sur les épreuves de terminale ; tandis qu'avec une moyenne inférieure à 10/20 on parle de "points de retard".

Voici pour information les horaires des résultats du bac de français et de sciences de l'an dernier selon les académies.