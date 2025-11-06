Fête des lumières de Lyon 2025 : le TOP 5 des œuvres à ne pas manquer

La Fête des Lumières transforme Lyon en une gigantesque toile scintillante. Pour vous guider dans ce parcours féerique, nous avons sélectionné les 5 lieux les plus emblématiques de l'édition 2025.

En décembre, la magie opère à Lyon durant 4 soirées gratuites et ouvertes à tout public : des installations lumineuses et féeriques à ciel ouvert sont réparties dans les rues et les places, mais aussi dans les monuments ou sur les quais de la Saône. La Fête des Lumières de Lyon attire chaque année des millions de visiteurs et l'édition 2025 s'annonce particulièrement riche, mêlant prouesses technologiques (drones, mappings 3D) et installations contemplatives.

Parmi les 23 œuvres qui vont illuminer Lyon pendant La Fête des Lumières, 5 d'entre elles seront à ne manquer sous aucun prétexte. Voici notre sélection des œuvres que les visiteurs devront absolument découvrir :

L'Éveil des Lumières au Parc de la Tête d'Or : grosse nouveauté de l'édition 2025, il s'agit d'un immense ballet de 500 drones survolant le lac du parc, chorégraphié par le collectif lyonnais Allumee. Un spectacle céleste mêlant poésie et technologie qui s'annonce impressionnant !

: grosse nouveauté de l'édition 2025, il s'agit d'un immense ballet de 500 drones survolant le lac du parc, chorégraphié par le collectif lyonnais Allumee. Un spectacle céleste mêlant poésie et technologie qui s'annonce impressionnant ! Lumina à la Cathédrale Saint-Jean : un mapping vidéo projeté sur la façade et porté par des tonalités d'orgue, réalisé par l'artiste hongrois László Zsolt Bordos, va transformer le monument en un tableau vivant de lumières et d'ombres, révélant une dimension puissamment chargée du temps et de l'Histoire. Lumina © Bordos / Fête des Lumières de Lyon

: un mapping vidéo projeté sur la façade et porté par des tonalités d'orgue, réalisé par l'artiste hongrois László Zsolt Bordos, va transformer le monument en un tableau vivant de lumières et d'ombres, révélant une dimension puissamment chargée du temps et de l'Histoire. Le lundi c'est raviolis ! sur la Place des Terreaux : une création décalée rendant hommage à la gastronomie lyonnaise avec des spécialités locales mais aussi des saveurs d'ailleurs défilant sur les façades du musée des Beaux-Arts et de l'hôtel de Ville. 7 tableaux colorés et dansants sont proposés pour 7 menus, un pour chaque jour de la semaine, par le collectif espagnol Tigrelab.

: une création décalée rendant hommage à la gastronomie lyonnaise avec des spécialités locales mais aussi des saveurs d'ailleurs défilant sur les façades du musée des Beaux-Arts et de l'hôtel de Ville. 7 tableaux colorés et dansants sont proposés pour 7 menus, un pour chaque jour de la semaine, par le collectif espagnol Tigrelab. Stranger lights - la dernière aventure à Lyon sur la Place Sathonay : plongez dans l'univers mystérieux et rétro de la série Stranger Things sur la place qui s'ouvre comme un portail entre les mondes, avec des objets-signatures de la série culte. Ambiance immersive et upside down garanties par le collectif Stranger Crew. Stranger lights sur la Place Sathonay. © Fête des lumières de Lyon 2025

: plongez dans l'univers mystérieux et rétro de la série Stranger Things sur la place qui s'ouvre comme un portail entre les mondes, avec des objets-signatures de la série culte. Ambiance immersive et upside down garanties par le collectif Stranger Crew. Les Malles Persanes sur les Quais de Saône : une œuvre poétique et sensible signée de l'artiste Thierry Pierras, qui met en scène des projections dessinées à la main avant d'être numérisées, qui racontent la vie et les rêves des voyageurs. Parfaite pour une pause contemplative.

La Fête des Lumières dure traditionnellement quatre jours. L'édition 2025 de la Fête des Lumières se déroule du vendredi 5 au lundi 8 décembre 2025 de 19 heures à 23 heures, excepté le dimanche de 18 heures à 22 heures.

Les Malles Persanes sur les quais de Saône. © Fête des lumières de Lyon 2025

Quels transports emprunter à la Fête des Lumières de Lyon ?

Lyon se trouve à seulement 2 heures de Paris en TGV. Privilégiez ce moyen de transport pour vous rendre à la Fête des Lumières ! Simple et rapide, vous éviterez de vous confronter aux embouteillages aux abords de la ville. Si vous souhaitez absolument venir en voiture, abandonnez l'idée de circuler en centre-ville puisqu'il sera interdit de stationner de 12h à minuit dans les rues principales de l'événement. Des parkings sont installés aux abords de Lyon.

Pour se rendre à La Fête des Lumières de Lyon, il est conseillé de se garer dans les 23 parkings-relais situés à l'extérieur du périmètre de sécurité, et ouverts jusqu'à 1h du matin ou 3 heures du matin pour certains parcs relais en correspondance avec les lignes de métro tous les vendredis et samedis. Le centre-ville de Lyon est abordable à pieds. Privilégiez la marche pour découvrir les animations spectaculaires.

Nous ne saurions trop vous conseiller de vous procurer un ticket TCL en Fête, spécialement conçu pour l'occasion par le réseau des Transports en Commun Lyonnais. Pour 3, 70 euros le ticket, il vous est possible de circuler librement toute la journée. De plus, le dimanche 8 décembre 2024, les TCL sont gratuits à partir de 16h et jusqu'à la fin du service.

Quelle est l'origine de la Fête des Lumières de Lyon ?

Instaurée en 1989, la Fête des Lumières a une ampleur européenne et rassemble plus de trois millions de visiteurs à Lyon. Demandez aux Lyonnais, la plupart se sentent dépassés par l'ampleur prise par leur Fête des Lumières qui trouve ses origines au XVIIe siècle. En 1643, Lyon touchée par la peste se place sous la protection de la Vierge Marie et lui rend hommage chaque 8 septembre. En 1852, la représentation de la Vierge Marie de la chapelle située sur la Fourvière est installée et la date de sa célébration déplacée au 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Le jour de l'inauguration, un orage s'abat sur Lyon mettant en péril les célébrations prévues. Finalement, la pluie cesse et les Lyonnais ravis, déposent des bougies à leurs fenêtres. C'est cette tradition qui perdurera pendant des siècles. Encore aujourd'hui, en vous promenant dans la ville, vous constaterez que des bougies illuminent les façades lyonnaises. En 1989, la municipalité, sous le sponsoring d'EDF, ajoute à cette célébration traditionnelle des animations lumineuses éphémères. La Fête des Lumières telle qu'on la connaît est lancée...