Ramadan 2026 : la date définitivement dévoilée par la Mosquée de Paris, début du jeûne pour des millions de musulmans

RAMADAN 2026. Le début du ramadan, mois de jeûne annuel pour plusieurs millions de musulmans en France, est arrivé. La date officielle est annoncée par la Grande Mosquée de Paris, qui organise sa Nuit du doute ce mardi 17 février 2026.

En direct

15:50 - Le ramadan commence-t-il à la même date dans le monde entier ? Chaque année, il existe un certain décalage de dates entre plusieurs pays sur la période du ramadan : cela s'explique par le fait que la nouvelle Lune ne peut pas être visible partout au même endroit et que les différentes méthodes de détermination ne sont pas employées avec la même rectitude partout. Il n'est pas incongru d'avoir des dates différentes en Asie du sud-est comme en Indonésie, au Maroc ou au Guatemala.

15:43 - Quels aliments éviter pendant le mois de ramadan ? Si les musulmans pratiquants sont invités à respecter le jeûne pendant la journée durant le mois de ramadan, la nuit venue, ils peuvent se nourrir de tout ce qu'ils mangent en temps normal. Toutefois, l'exercice du jeûne étant ce qu'il est, certains aliments ne sont pas conseillés. L'Organisation mondiale de la santé invite ainsi les pratiquants à éviter "les aliments frits et transformés riches en gras ou en sucre". De manière générale, il faut penser à s'hydrater suffisamment pour le reste de la journée, lorsqu'il n'est plus possible de boire ou de s'hydrater en mangeant des fruits et des légumes par exemple. En mangeant trop sucré, et même trop salé la nuit, le risque est aussi d'avoir soif toute la journée.

15:38 - Le jeûne est-il un des cinq piliers de l'islam ? Oui, le jeûne du ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam. Les quatre autres sont : la profession de foi (croyance en un Dieu unique, le prophète Mahomet), la prière, le pèlerinage à la Mecque et l’aumône obligatoire.

Le calendrier des horaires de prière et de rupture de jeûne est déjà fixé, puisqu'il repose sur les heures de levers et de couchers du soleil ainsi que sur la durée totale de l'ensoleillement. L'article ci-dessous permet de le consulter. Lire l'article Calendrier du ramadan 2026 : un mois sacré ponctué de moments clés, tous les horaires des repas et prières

15:30 - Le message de la Grande Mosquée de Paris à l'approche du ramadan A l'approche du ramadan, la Grande Mosquée de Paris a posté un message sur X sur la véritable portée du ramadan. "Ramadhan n’est pas d’abord une affaire d’emplois du temps, de menus équilibrés ou de fatigue anticipée. Ramadhan est une affaire de cœur. Un cœur qui se prépare, s’épure, se rend disponible. Car le corps peut supporter la faim, mais seul un cœur éveillé peut porter la lumière".

15:15 - A quelle heure s'organise la Nuit du doute ? Plus que quelques heures avant que les musulmans soient fixés sur la date exacte de début du ramadan. La Grande Mosquée de Paris va se réunir à partir de 18 heures pour observer le ciel. Suivez l'annonce dans ce live !

15:10 - Une coïncidence rare pourrait se produire cette année Le calendrier réserve une surprise cette année. Le début du ramadan pourrait tomber le même jour que le début du carême chrétien, mercredi 18 février. Cela ne se produit que tous les 30 ans environ. Pour le Carême, les chrétiens sont aussi appelés à jeûner mais seulement ce mercredi et le vendredi saint. Ils peuvent toutefois pendant ces 40 jours se priver d'un mets en particulier ou d'une habitude superflue.

14:52 - Quels horaires pour le jeûne ? Les horaires de jeûne vont dépendre de la date exacte du commencement du mois sacré. Si elle tombe le 18, il faudra s'arrêter de boire et manger aux alentours de 6h16 pour les pratiquants. Ils pourront mettre un terme au jeune, le soir à 18h14. Tandis que si le 19 est le premier jour de ramadan, il commencera à 6h14 et se terminera à 18h16. Une journée de jeûne durera donc environ 12 heures.

14:30 - Peut-on travailler normalement pendant le ramadan ? Oui, le ramadan n’est pas reconnu comme congé officiel en France. Les salariés peuvent toutefois demander des aménagements d’horaires, poser des jours de congé ou télétravailler si l’employeur l’accepte. Le droit du travail ne prévoit pas d’obligation spécifique, mais le dialogue avec l’entreprise est encouragé pour concilier pratique religieuse et activité professionnelle.

14:20 - Le ramadan, un temps fort aussi dans les commerces A l'approche du ramadan, la grande distribution a accéléré sur le halal. Une augmentation de la consommation de ces produits est attendue. Selon les chiffres 2025 du cabinet Circana, les produits halal représentent pendant l'année 6,6 % des ventes de volailles, charcuterie, surgelés et traiteur contre 26 % pendant le ramadan.

14:10 - Des pauses dans les matchs pour le ramadan ? La Premier League anglaise a annoncé de nouveau instaurer des pauses de match pendant le mois de Ramadan afin de permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne après le coucher du soleil. Les rencontres qui ont lieu en soirée pourront donc faire l'objet d'une courte interruption à un moment comme un coup franc ou une touche. Cela ne sera pas autorisé par la LFP en France.

13:45 - Les jeunes effectuent de plus en plus le jeûne pendant le ramadan Selon un sondage de l'IFOP, 83% des pratiquants jeûnent désormais chez les 18-24 ans contre 64% en 2019. Les jeunes musulmans pratiquent plus le jeûne que leurs ainés : 61% chez les plus de 50 ans. Sur les réseaux sociaux, les contenus en rapport avec le ramadan se multiplient.

13:36 - Pourquoi la date de la "Nuit la plus importante" est-elle un mystère ? Considérée dans l'islam comme "meilleure que mille mois", la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr) commémore la révélation du Coran. Pourtant, sa date exacte n'est pas fixée. La tradition indique qu'elle se trouve dans les dix dernières nuits du mois, spécifiquement les nuits impaires (21, 23, 25, 27 ou 29). Pourquoi ce flou ? Pour encourager l'effort spirituel constant plutôt que de se focaliser sur une seule soirée "magique". La 27ème nuit est la plus souvent célébrée par convention, mais théologiquement, le mystère reste entier. En 2026, cette quête spirituelle culminera autour du 15 mars. C'est un moment de ferveur nocturne intense où les mosquées restent ouvertes jusqu'à l'aube.

12:45 - A partir de quel âge le ramadan devient-il "obligatoire" ? Pour les musulmans, le ramadan devient obligatoire "à partir du moment où on a atteint la puberté", a expliqué l'islamologue (chercheur spécialiste de l'étude de l'islam) Rachid Benzine à Franceinfo. "Mais lorsque les gens sont malades, en mauvaise santé ou s’il y a un risque, il est conseillé de ne pas faire le ramadan", a-t-il rappelé.

12:36 - Pourquoi la date du Ramadan avance-t-elle de 11 jours chaque année ? Le calendrier hégirien (islamique) est strictement lunaire, basé sur les cycles de la Lune, tandis que le calendrier grégorien est solaire. Une année lunaire dure environ 354 jours, soit 11 jours de moins que l'année solaire (365 jours). Conséquence directe : le mois de Ramadan "glisse" à travers les saisons. En 2026, nous sommes en février ; dans une quinzaine d'années, il tombera en plein été. Ce décalage permet à chaque musulman, au cours de sa vie, de connaître le jeûne à différentes périodes de l'année, alternant entre des journées très courtes et fraîches en hiver et des journées longues et caniculaires en été. C'est une forme d'équité géographique et temporelle sur le long terme pour les croyants du monde entier.

12:07 - Déjà des annonces de dates à l'étranger A Oman, Singapour et en Turquie, l'annonce de la date du ramadan a déjà été fixée par les autorités. Suite à des calculs astronomiques, ils ont arrêté le jeudi 19 février, estimant que la lune ne pourrait être observée ce mardi. En Tunisie et en Algérie, une observation du croissant lunaire aura lieu ce soir afin de confirmer la date tout comme cela va être le cas en France.

12:00 - Le jeûne est-il obligatoire pour tous les musulmans ? Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam et peut donc être considéré comme une obligation divine pour les pratiquants.Toutefois tous les musulmans ne sont pas concernés par le jeûne du ramadan. Les personnes n'ayant pas passé la puberté n'y sont pas soumis, même s'il est recommandé d'habituer progressivement les enfants au jeûne. Les femmes enceintes ou venant d'accoucher, les personnes âgées ou faibles, les voyageurs sur une longue distance et les soldats ont également le droit de ne pas respecter le jeûne. Les femmes en période de menstruation peuvent aussi manger librement pendant le ramadan, mais doivent, elles, rattraper en théorie les jours de jeûne manqués avant le prochain ramadan.

11:36 - Le télescope est-il une "triche" pour fixer la date du ramadan lors de la nuit du doute ? Le débat fait rage chez les juristes : la vision doit-elle être "naturelle" ou peut-elle être "assistée" ? Pour la majorité des savants modernes, utiliser un télescope ou des jumelles est parfaitement licite (halal). C'est considéré comme une extension de l'œil, au même titre que des lunettes de vue. Cependant, certains puristes insistent sur le fait que si le croissant n'est pas visible à l'œil nu, le mois ne peut commencer, car le rite doit rester accessible à l'homme du commun. En 2026, l'imagerie infrarouge permet même de voir le croissant en plein jour, mais cette technique est encore loin de faire l'unanimité religieuse.

11:15 - Deux dates annoncées, le flou persiste Alors que la Grande Mosquée de Paris va annoncer le soir la date exacte du début du ramadan, le Conseil français du culte musulman (CFCM) est catégorique : le premier jour du ramadan sera fixé au jeudi 19 février. "Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13:01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026", peut-on lire dans un communiqué. Le Conseil théologique musulman de France s'appuie lui aussi sur la méthode astronomique, mais en fait une lecture différente. Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant serait possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris : le ramadan débutera donc selon cette instance dès demain. Toute l'explication ci-dessous. Lire l'article Pourquoi le début du ramadan 2026 est entouré d'incertitude

11:05 - L'annonce de la Mosquée de Paris arrive ce soir Les yeux seront tournés vers la Grande Mosquée de Paris ce mardi 17 février à partir de 18 heures lors de la Nuit du doute. "La commission religieuse prendra en compte les observations de la nouvelle lune ainsi que les résultats des calculs astronomiques", a précisé un communiqué de la Grande Mosquée de Paris. Si ce soir la lune est observable dans le ciel à l'oeil nu, le jeûne débutera dès mercredi, sinon ce sera jeudi.

10:36 - Pourquoi les Turcs ont-ils toujours une date fixe du début du ramadan ? La Turquie, via le Diyanet (présidence des affaires religieuses), a adopté depuis des décennies le calcul astronomique pur pour fixer son calendrier des années à l'avance. Ils ne pratiquent pas la Nuit du Doute. Leur critère est simple : si la conjonction se produit et que le croissant est théoriquement visible quelque part sur Terre, le mois commence. Cela permet une organisation millimétrée de la vie civile. C'est le modèle de la "modernité prévisible" qui s'oppose au modèle de la "spiritualité de l'instant" pratiqué par les pays voisins.

09:36 - Ça existe vraiment le "Ramadan Jetlag" ? Oui. Le plus grand défi du mois n'est souvent pas la faim, mais la dette de sommeil. Entre le Suhoor (repas avant l'aube) et les prières nocturnes (Tarawih), le cycle circadien est totalement fragmenté. Les spécialistes du sommeil observent une baisse de la vigilance en début d'après-midi, un Ramadan Jetlag. La stratégie journalistique conseillée ? La "Power Nap" (sieste flash) de 20 minutes, devenue l'alliée indispensable des travailleurs. En 2026, avec la généralisation du télétravail hybride, beaucoup adaptent leurs horaires pour décaler leur début de journée. L'enjeu est de limiter l'exposition à la lumière bleue des écrans durant la nuit pour ne pas bloquer la mélatonine, déjà mise à mal par les repas tardifs.

08:36 - Quels sont les temps forts à ne pas manquer durant le ramadan ? Au-delà de l'aspect alimentaire, le ramadan est jalonné de moments d'une grande intensité spirituelle. Le plus important est sans doute Lailat al-Qadr (la Nuit du Destin), qui se situe généralement dans les dix derniers jours du mois. C'est une nuit de prières intenses où, pour les croyants, la ferveur est à son comble. La fin du mois est marquée par la Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire versée aux plus démunis avant la prière de l'Aïd, permettant ainsi à toute la communauté de "célébrer dignement". En 2026, cette solidarité prendra une résonance particulière avec le froid hivernal, accentuant les maraudes et les repas solidaires. Le mois se clôture par l'Aïd al-Fitr, une journée de pardon et de réjouissances qui, en 2026, coïncidera presque exactement avec l'équinoxe de printemps, symbolisant un renouveau tant spirituel que naturel.

07:56 - Mais pourquoi la "Nouvelle Lune" des calendriers ne suffit pas pour la date du ramadan ? En astronomie, la "Nouvelle Lune" est l'instant précis de la conjonction : la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. À cet instant, elle est totalement invisible. Pour le Ramadan, ce qui compte, c'est le Hilal (le premier croissant). Il faut généralement attendre entre 12 et 24 heures après la conjonction pour que la lune s'éloigne suffisamment du soleil et devienne discernable à l'œil nu après le coucher de l'astre diurne. C'est ce laps de temps, appelé "l'âge de la lune", qui crée souvent le décalage d'un jour entre les calculs théoriques (basés sur la conjonction) et l'observation traditionnelle (basée sur le croissant visible).