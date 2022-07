"Bac 2022 : les résultats publiés, avez-vous décroché le bac ? Toutes les listes des admis"

RESULTATS BAC 2022. En quelques clics, il est possible de consulter les listes des admis au bac 2022, académie par académie. Les résultats du bac 2022 sont à retrouver, également, par nom de candidat.

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 11h54] Fin de l'attente pour les candidats au bac 2022 (et pour leurs parents) : tous les résultats du baccalauréat 2022 sont désormais disponibles : toutes les académies ont mis en ligne les résultats des élèves de terminale ayant passé le bac. Les listes des lauréats au bac, par académies, par ville et par nom de candidats sont très facilement accessibles depuis cette page.

Le plus simple est de rentrer directement un nom de candidat dans notre moteur de recherche ci-dessus, en filtrant par académie : en quelques clics, les résultats du bac apparaissent. Il est aussi possible de consulter les résultats du bac par ville ou par académie plus bas sur cette page. En arrivant sur la page consacrée aux résultats d'un lauréat, un joli diplôme virtuel apparaît, avec la mention décrochée. De quoi partager cet instant important pour tous ceux qui ont décroché le bac 2022. Pour avoir le bac, il suffit d'avoir une note égale ou supérieure à 10/20. Les candidats qui ont obtenu entre 8 et 9,99/20 peuvent passer les épreuves du rattrapage du bac.

Des résultats au bac 2022 moins bons que l'an passé

Cette édition 2022 du baccalauréat a été très singulière : pour la première fois depuis l'instauration de la réforme du bac, en 2019, les épreuves de la filière générale ont été passées comme prévu, en intégralité, avec les spécialités, le grand oral et l'épreuve traditionnelle de philosophie. L'ensemble des résultats du bac 2022 seront à ce titre examinés avec attention : après deux années de clémence et de bienveillance en pleine crise sanitaire, les correcteurs sont revenus cette année à des standards d'avant pandémie pour la notation. L'an dernier, près de 95% des candidats avaient obtenu le bac (91,4% avant les épreuves de rattrapage)

Selon nos premières statistiques sur les résultats, encore partielles, le taux de réussite au bac 2022 est estimé autour de 85% avant les oraux de rattrapage (92% pour le bac général, 84% pour le bac technologique et 80% pour le bac pro). Les candidats sont près de 64% à avoir obtenu une mention au baccalauréat 2022.

Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a fait savoir ce matin, en marge d'un déplacement dans un lycée de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne ce mardi 5 juillet, que les premières tendances indiquent une baisse par rapport aux années précédentes. Le ministre a souligné que "c'est la première année réelle de la réforme du bac qui n'est pas entravée par la crise sanitaire", ajoutant comme commentaire : "Ça déjoue ceux qui disaient que le contrôle continu allait donner des résultats extraordinaires. Le nouveau bac reste un examen important".

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.

Les résultats du bac général comme ceux du bac technologique sont consultables ce 5 juillet 2022 en centre d'affichage ou sur le site officiel resultat.siec.education.fr. Tous les résultats du bac 2022 sont aussi disponibles sur Linternaute grâce à notre moteur de recherche et à notre carte dédiés.

Chaque année, les résultats de l'examen du Bac Pro sont consultables dans le centre d'affichage indiqué par la convocation des élèves concernés, sur laquelle est également indiquée la date de publication des résultats. Ils ont aussi la possibilité de connaître gratuitement leurs résultats via internet sur resultat.siec.education.fr. Mais il leur faut de toute façon se rendre dans le centre de délibérations affichant les résultats pour récupérer le relevé de notes, à conserver. Les candidats au bac pro peuvent aussi avoir à aller chercher ce relevé de notes dans leur établissement de formation, si leur chef d'établissement le précise.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont parfois donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Il reçoivent également leur relevé de notes par courrier quelques jours plus tard. Pour plus d'informations sur le bac de français cette année, retrouvez sur Linternaute.com notre page spéciale consacrée au bac de français.

Les services du ministère de l'Education nationale sont divisés en académie et les rectorats ont donné les résultats du bac de manière un peu décalée. Voici les horaires de la publication des résultats du bac 2022.

Académie Date de publication Heure de publication Aix-Marseille mardi 5 juillet 2022 8h Amiens mardi 5 juillet 2022

10h Orléans-Tours mardi 5 juillet 2022 8h30 Besançon mardi 5 juillet 2022 10h Bordeaux mardi 5 juillet 2022 10h Clermont-Ferrand mardi 5 juillet 2022 9h Corse mardi 5 juillet 2022 10h Créteil mardi 5 juillet 2022 10h Dijon mardi 5 juillet 2022 9h Grenoble mardi 5 juillet 2022 9h Guadeloupe - - Guyane - - Martinique mardi 5 juillet 2022

12h Réunion - - Lille mardi 5 juillet 2022 10h Limoges mardi 5 juillet 2022 9h Lyon mardi 5 juillet 2022 10h Mayotte - - Montpellier mardi 5 juillet 2022 10h Nancy-Metz mardi 5 juillet 2022 10h Nantes mardi 5 juillet 2022 9h Nice mardi 5 juillet 2022 10h Normandie - Caen - Rouen mardi 5 juillet 2022 10h Paris mardi 5 juillet 2022 10h Poitiers mardi 5 juillet 2022 9h Reims mardi 5 juillet 2022 8h30 Rennes mardi 5 juillet 2022 9h Strasbourg mardi 5 juillet 2022 10h Toulouse mardi 5 juillet 2022 10h Versailles mardi 5 juillet 2022 10h

Les résultats du bac du second groupe (suite aux oraux de rattrapage) ne sont pas communiqués en un bloc à une date précise. Ils seront dévoilés "au fil de l'eau pendant la session de rattrapage, qui aura lieu du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022. Ils sont le plus souvent disponibles l'après-midi du jour même du passage des oraux.