Black Friday TV : déjà des bons plans télés, notre sélection de vraies promos

TELE. Des rabais, des promos, des réductions en veux-tu en voilà... Le Black Friday 2020 n'a lieu en France que le 4 décembre, mais les géants de la vente en ligne proposent déjà des dizaines d'offres spectaculaires. Linternaute.com fait le tri et vous livre sa sélection des véritables bons plans.

[Mis à jour le 28 novembre à 09h15] Les télévisions figurent chaque année parmi les produits stars du Black Friday. Et cette année, difficile de croire que cette grande opération de rabais à go-go n'a pas commencé, tant les offres promotionnelles sont nombreuses sur les grands écrans plats qui rivalisent de technologies. Il faut dire que si le Black Friday 2020 ne commence que le 4 décembre en France, en réalité, il a déjà commencé le 27 novembre en Europe et au-delà pour toutes les marques de TV qui vendent leurs articles à travers le monde. Samsung, Philips, LG, Sony, Xiaomi... Les géants du secteur ont mis en place un grand plan de réduction et il est déjà répercuté chez les géants de la vente en ligne. Il est donc déjà possible de trouver des rabais très importants sur les TV, quelle que soit la gamme de télévisions que l'on recherche : petit ou immense écran, qualité 4K, écran intégrant la 3D... Les propositions des sites spécialisées sont diverses et variées.

Les meilleurs bons plans permettent d'économiser parfois plus de 1000 euros sur des télévisions de très haut de gamme. Mais des rabais sont aussi effectués sur des TV d'entrée de gamme, avec très souvent des promotions de l'ordre de -10% à -30% sur des produits entre 150 et 300 euros. Voici notre sélection, actualisée régulièrement durant cette grande période de promotions du Black Friday :

TV Xiaomi Mi 4S 65" 4K Smart TV Gris métal 684,99 € 534,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

TV LED LCD 58 pouces 4K UHD TOS5055862330654 Cdiscount 499,00 € 399,99 € Voir

La Redoute 634,19 € Voir

TV LED 70A7100F La Redoute 649,00 € Voir

Boulanger 999,00 € 649,00 € Voir

Amazon 892,99 € Voir

LG 55NANO866NA.AEU. Fnac 884,99 € 684,99 € Voir

Cdiscount 943,99 € Voir

Amazon 1099,99 € Voir

TV OLED Sony Bravia KD77AG9 Android TV Fnac 5984,00 € 3984,00 € Voir

Boulanger 7490,00 € 3990,00 € Voir

TV QLED Samsung QE65Q800T8K 2020 Fnac 3984,00 € 2234,10 € Voir

Boulanger 3990,00 € 2390,00 € Voir

Amazon 3229,00 € Voir

TV Philips The One 50PUS8545 50’’ LED 4K UHD Smart TV Ambilight Argent 784,99 € 584,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

TV Philips The One 58PUS8545 58’’ LED 4K UHD Smart TV Ambilight Argent 984,99 € 684,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

TV OLED OLED55BX6 Fnac 1484,00 € 1154,10 € Voir

La Redoute 1290,00 € Voir

Boulanger 1490,00 € 1290,00 € Voir

Amazon 1599,00 € 1349,99 € Voir

Cdiscount 1627,11 € Voir

TV Sony KD55XH9096BAEP 55" LED Smart TV Noir 984,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 Android TV Fnac 3484,00 € 2484,00 € Voir

Boulanger 3490,00 € 2490,00 € Voir

Sony KD-43X7056 Fnac 534,99 € 534,95 € Voir

Amazon 549,00 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

La Redoute 549,00 € Voir

Boulanger 649,00 € 549,00 € Voir

TV OLED OLED KD55A8 Fnac 1784,00 € 1484,00 € Voir

La Redoute 1490,00 € Voir

Boulanger 2190,00 € 1490,00 € Voir

Amazon 1692,17 € Voir

TV LED KD55XH9005 Android TV La Redoute 999,00 € Voir

Boulanger 1290,00 € 999,00 € Voir

Amazon 1099,00 € Voir

Fnac 1499,00 € Voir

Vidéoprojecteur, WiMiUS 7000 Lumens Vidéo Projecteur Full HD 1920x1080P Natif Rétroprojecteur Supporte 4K Audio AC3 avec Réglage Digital 90,000 Heures Projecteur LED Home Cinéma & Présentation PPT 529,00 € 271,02 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV LED UE55TU7125 2020 Fnac 584,99 € 484,99 € Voir

Boulanger 599,00 € 499,99 € Voir

La Redoute 599,00 € Voir

Samsung TV 24 Smart TV VESA 75X75 Cdiscount 176,70 € Voir

Amazon 185,00 € Voir

Fnac 195,00 € Voir

TV LED 65TU6905 2020 Fnac 784,99 € 584,99 € Voir

Electro Dépôt 599,00 € Voir

La Redoute 599,00 € Voir

Boulanger 799,00 € 599,00 € Voir

Amazon 612,00 € Voir

Cdiscount 612,00 € Voir

TV LED UE65TU8005 2020 La Redoute 899,00 € Voir

Boulanger 1190,00 € 899,00 € Voir

Amazon 948,85 € Voir

Fnac 1767,92 € Voir

TV QLED QE55Q80T 2020 La Redoute 913,00 € Voir

Boulanger 1490,00 € 913,00 € Voir

Fnac 1057,00 € Voir

Amazon 1674,90 € Voir

TV LED UE43TU7125 2020 Fnac 389,99 € Voir

Cdiscount 489,49 € 399,99 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

TV LED 43A7500F La Redoute 349,00 € Voir

Boulanger 449,00 € 349,00 € Voir

Amazon 469,80 € Voir

LG 32LM550BPLB Cdiscount 180,13 € Voir

La Redoute 207,99 € Voir

Fnac 227,28 € Voir

Amazon 232,43 € Voir

Xiaomi MI TV 4S 43 Pouces 379,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Kiano Slim TV 22" Pouces [55 cm, Full HD] (Triple Tuner, DVB-T2, CI, CI+) Lecteur Multimédia Via Port USB Téléviseur 22 Pouces (PVR, Dolby Audio, HDMI, LED, Direct LED, FHD) Classe énergétique A 169,99 € 119,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Caixun EC24Z2, 24 Pouces LED HD Téléviseur (Triple Tuner(DVB-T/ T2 / S / S2),HDMI, USB,VGA, Connexion Moniteur PC, Noir, [Classe énergétique A+] 119,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV JVC LT-32FD100 31.5" HD Noir 144,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac