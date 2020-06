Annales du bac : les sujets déjà tombés en amont de la précédente édition sur table

Certains candidats au précédent bac avaient déjà passé les épreuves dans les lycées français de l'étranger avant la dernière session du bac sur table organisée dans l'Hexagone. Le récap'.

Chaque année, il peut être intéressant pour les candidats de s'interroger sur les sujets déjà tombés au baccalauréat de l'année précédente (2020 étant une année à part puisque le bac est cette fois passé 100% en contrôle continu pour s'adapter à la crise du Covid-19). S'il est assuré que les sujets concoctés par les professeurs pour les traditionnelles épreuves du bac ne contiennent pas de piège, puisque ces mêmes sujets sont construits pour que les candidats puissent démontrer qu'ils ont bien assimilé les grands savoirs dans chacune des disciplines, les élèves doivent tout de même s'être suffisamment exercés dans chaque matière pour ne pas avoir à s'en faire.

D'ailleurs, attention au stress, qui est sans doute le pire ennemi des candidats au baccalauréat : il n'est plus temps de paniquer si l'on est très en retard sur les révisions dans une ou plusieurs matières. Il vaut alors mieux, désormaisd se concentrer sur les points phares et effectuer quelques derniers exercices d'entraînement, mais sans en faire trop. Bien dormir et passer du temps au calme est aussi important pour passer les épreuves dans les meilleures conditions possibles.

Pour vérifier la teneur des sujets du précédent bac, Linternaute.com avait consulté ceux étant déjà tombés dans les lycées français de l'étranger. On découvrait alors des intitulés sans surprise pour la philosophie et l'histoire-géographie, et des exercices assez convenus dans les matières scientifiques. Et pour les épreuves de langue, les enseignants avaient élaboré des sujets qui intègrent les grandes consignes.

Voici les sujets du bac 2019 qui étaient déjà tombés par matière, avant cette édition-là du baccalauréat en France :