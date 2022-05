Annales du bac : quels sujets de philosophie tombés l'an dernier ?

Pour ce bac 2022, les révisions seront plus intenses qu'en 2021, en raison d'un contexte sanitaire moins contraignant. Les épreuves, mises en place avec la réforme du bac, débutent à la mi-mai. Si les épreuves seront plus complètes en 2022, jeter un œil sur les annales du bac de l'an passé peut toujours vous servir !

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 11h43] De quelles annales dispose-t-on pour cette édition du baccalauréat ? Le bac 2022 sera différent de celui de l'an dernier, lorsque le contrôle continu constituait la quasi-intégralité de la note finale pour décrocher le diplôme. En 2021, le baccalauréat n'avait en effet pas grand chose à voir avec un examen, puisque seulement deux épreuves finales étaient maintenues en Terminale : celle du grand oral et celle de philosophie. Mais en 2022, les mesures sanitaires étant pour la plupart levées, les épreuves pourront se dérouler relativement normalement, avec quelques aménagements. Les épreuves de spécialité constituent l'élément de nouveauté : incluses dans la réforme du bac, elles se tiennent pour la première fois cette année. Quant à la philosophie et au grand oral, consulter les annales des sujets tombés par le passé peut se révéler très utile. Parcourez cet article pour vous entraîner à l'aide des sujets du bac 2021.

L'épreuve de Philosophie

Lors de la précédente édition du bac, les lycéens ont eu le choix entre une dissertation et une explication de texte. Parmi les dissertations, ils ont dû trancher entre trois choix différents :

Dissertation 1 : Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

Dissertation 2 : L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

Dissertation 3 : Sommes-nous responsables de l'avenir ?

Et ont disposé d'un seul choix pour l'explication de texte :

Explication de texte : Il s'agit d'un extrait de Durkheim, "De la Division du travail social" (1893). Ce texte évoque les notions philosophiques du travail, de la morale et de la société.

L'épreuve de Français

En métropole France 1 le 17 juin 2021, les élèves de Première ont eu le choix entre un commentaire de texte et une dissertation.

Option 1 : Commentaire de texte : Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle. Georges Perec, "Les Choses" (1965). Le début de ce roman évoque la situation d'un jeune couple, Sylvie et Jérôme, qui vit dans un appartement exigu à Paris, au début des années 60.

Option 2 : Dissertation : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle. Sujet A) Victor Hugo, Les Contemplations. Parcours : les mémoires d'une âme. Dans la préface des Contemplations, Victor Hugo décrit son recueil comme un miroir tendu aux lecteurs. En quoi cette image rend-elle compte de votre lecture des quatre premiers livres du recueil ? Sujet B) Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Parcours : alchimie poétique, la boue et l'or. On a reproché à Baudelaire de "tout peindre, de tout mettre à nu" dans son recueil Les Fleurs du Mal. Qu'en pensez-vous ? Sujet C) Guillaume Apollinaire, Alcools. Parcours : modernité poétique ? La poésie de Guillaume Apollinaire s'invente-t-elle en rejetant le passé ?



En métropole France 2 le 17 juin 2021, les élèves de Première ont eu le choix entre un commentaire de texte et une dissertation.

Option 1 : Commentaire de texte : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle. Valéry Larbaud, Les Poésies de A.O. Barnabooth, 1913.

Poète et voyageur du début du XXème siècle, Valéry Larbaud invente le personnage d'Archibald Olson Barnabooth, qui partage avec lui le goût des voyages. Option 2 : Dissertation : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Sujet A) Molière, Le Malade imaginaire. Parcours : spectacle et comédie. La comédie Le Malade imaginaire est-elle un spectacle de pure fantaisie ? Sujet B) Marivaux, Les Fausses confidences. Parcours : théâtre et stratagème. Dans Les Fausses Confidences de Marivaux, le stratagème théâtral n'est-il qu'un ressort comique ? Sujet C) Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Parcours : crise personnelle, crise familiale. Diriez-vous que la pièce de Jean-Luc Lagarce Juste la fin du monde est un drame intime ?



Après les enseignements de spécialité à la mi-mai, les Terminales passent leur grand oral. Mis en place de manière effective en 2021, il se tient cette année du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022. Cet oral vise à évaluer les compétences des élèves, en particulier leur maîtrise de la prise de parole et leur capacité à développer une réflexion. Il permet également au lycéen de mettre les savoirs acquis durant son cursus au service d'une argumentation, en particulier d'expliquer en quoi l'enseignement de spécialité choisi l'a orienté dans son projet de poursuite d'études. Cet oral, s'il consiste notamment en une présentation, est avant tout un échange avec le jury, qui va chercher à cerner le projet d'orientation du candidat, mais aussi de tester la solidité de ses connaissances. Il portera donc sur les enseignements de spécialité choisis et suivis toute l'année par le candidat, mais aussi sur son projet professionnel. Les questions du jury étant très personnalisées, il n'y a donc pas d'annales à proprement parler. Pour vous préparer au mieux, vous pouvez consulter notre papier dédié ci-dessus.

En France métropolitaine, la session des épreuves de spécialité se tient cette semaine, à partir du mercredi 11 mai. Elles se déroulent pour la première fois. Cette nouveauté de douze épreuves, une par enseignement de spécialité, a été introduite par la réforme du bac. Les candidats ne seront évalués que sur les deux matières qu'ils ont choisi d'étudier pendant leur année de terminale. Il en existe 12 en tout : Arts, Biologie-écologie, Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques, Humanité littérature et philosophie, Langues littératures et cultures étrangères et régionales, Littératures, langues, et cultures de l'Antiquité, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, SVT, Sciences de l'ingénieur, Sciences économiques et sociales. Chacune est évaluée de manière bien spécifique, en fonction du programme suivi par les élèves : si chaque spécialité est évaluée en partie avec une épreuve écrite, certaines donnent lieu à un oral, à de la pratique... Consultez notre page spéciale ci-dessus pour en savoir plus sur cette nouveauté de la réforme du bac ainsi que sur les sujets tombés en Polynésie en mai 2022.