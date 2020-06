Préparation des examens : les conseils d'un spécialiste pour être au top au rattrapage

Dans la dernière ligne droite de la préparation des épreuves du rattrapage, comment rester le plus serein possible ? Stress, concentration, sommeil, mémoire... Linternaute.com a posé la question à un spécialiste, Frédéric Chapelle.

Comment ne pas craquer à l'heure de la préparation des examens ? En plus des révisions express que certains élèves devront réaliser à l'approche du rattrapage, il faut savoir gérer le stress, la fatigue, le sommeil et la concentration, quatre éléments de plus en plus cruciaux à mesure que le jour-J approche. Pour Frédéric Chapelle, psychiatre au Centre de Thérapie Comportementale et Cognitive de Toulouse, il faut savoir gérer ces sensations, y compris les plus négatives, pour en faire des alliées en vue des résultats du baccalauréat. Ce spécialiste du stress et de la préparation aux examens de fin d'année a accepté de nous répondre. Il est notamment l'auteur de "Traiter l'anxiété - 11 cas pratiques enfants et adultes en TCC" (ed. Dunod). Voici comment mettre toutes les chances de son côté pour réviser plus sereinement.

Frédéric Chapelle, psychiatre - "Se sentir un peu tendu, inquiet, anxieux par rapport à un examen est en fait un phénomène normal, et qu'on va considérer en tant que spécialiste comme quelque chose d'adaptatif. Toute personne, lycéenne ou adulte, quand elle est confrontée à une situation à enjeu particulier, va avoir une réaction de stress. A la base, cette réaction de stress permet de mettre en place des comportements, raisonnements ou émotions qui doivent nous aider à affronter la situation rencontrée".

Que faire ? "L'idée, avant tout, c'est de se dire que si on est stressé, ça peut avoir un certain côté bénéfique, mais qu'il faut arriver à l'utiliser, et pas à le subir. Le stress va en effet être problématique quand il devient trop intense, quand la personne devient par exemple trop anxieuse pour se concentrer. A ce moment-là, il faut pouvoir gérer d'une manière ou d'une autre l'émotion qui monte. Il y a plusieurs façons de le faire. Parfois, il vaut mieux s'arrêter, car de toute façon ce qu'on est en train de faire est inefficace, prendre une paire de tennis et aller courir pendant une demi-heure ; ou faire une pause, appeler une copine, se défouler un peu, bref se décharger l'esprit... et seulement après, revenir sur le travail qu'on est en train de faire".

"Il faut vraiment voir le stress comme quelque chose qui nous entraîne, une décharge d'énergie, mais qui doit nous aider à nous motiver. Il ne faut pas non plus que l'enjeu de passer son bac entraîne trop d'angoisse. C'est vrai que beaucoup de choses vont se jouer le jour du bac, mais il faut que les jeunes se souviennent que tout ce qu'ils ont acquis auparavant leur permet d'arriver au jour du bac dans de bonnes conditions. Autrement dit, tout ne se fait pas au dernier moment, l'année scolaire leur a permis de toute façon d'acquérir des compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser. Il est évident que si l'on est en terminale et qu'on n'a rien fait de toute l'année, c'est plus compliqué que pour l'étudiant qui a travaillé de manière plus régulière. Mais dans l'enjeu qu'il y a, il faut pouvoir redescendre la pression en ayant conscience qu'on a déjà fait la plus grosse partie du travail. Cela permet de se rassurer et de revenir dans la réalité. Il faut se dire : 'Ce que je suis en train de faire dans mes révisions, c'est que je viens conforter mes acquis'".

Frédéric Chapelle, psychiatre - "Le sommeil est très important pour les adolescents. Il va être facilement perturbé si l'on est stressé. Il peut se mettre en place une sorte de cercle vicieux qui fait qu'on dort mal, dans la journée on a l'impression qu'on est fatigué et qu'on ne va pas réussir à récupérer donc on se sent stressé... et quand on se sent stressé, on dort mal !

Que faire ? "Déjà, il faut garder à l'esprit que l'on a eu pendant toute l'année un certain rythme et que ça n'a pas de sens de se lever à 10h dans le cadre des révisions alors qu'on se lève à 7h le matin pour aller en cours : notre organisme est habitué à avoir des horaires et on a besoin d'une certaine régularité, y compris le week-end. Si par exemple, on est habitué à se coucher à 22h et à se lever à 7h, on continue (éventuellement, on peut se lever à 8h, mais sans décaler plus son heure de lever). De plus, on sait que pendant le sommeil il y a des moments où le cerveau continue à travailler de toute façon. Donc se dire 'Je ne vais dormir que 6 heures par nuit', c'est une aberration la plus totale".

" Des conseils simples d'hygiène de vie sont à respecter pour être en forme, notamment le soir. Faire des repas légers ; éviter de prendre des stimulants avant de se coucher (tabac, café) ; ne pas faire d'activités sportives cardio après 18h (footing, tennis, football) car le sport entraîne une élévation de la température corporelle qui fait qu'on a du mal à dormir. La marche est en revanche possible si l'on s'arrête trois heures avant de dormir. Il vaut mieux que la température de la chambre soit entre 19°C et 20°C, éviter d'avoir du bruit. Chose importante aussi, c'est préférable de dormir sans le chien ou le chat, qui risquent de perturber la nuit des ados".

Frédéric Chapelle, psychiatre -"La mémoire, ça se travaille. Donc, pour pouvoir enregistrer ses cours, c'est comme pour apprendre un mouvement ou faire un travail manuel : le cerveau enregistre des notions. L'apprentissage, c'est la répétition. Notre mémoire fonctionnera d'autant plus facilement que l'on répète".

Que faire ? "Lire un cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, va entretenir le processus de la mémoire. On peut réciter son cours par coeur, se faire des fiches, le réécrire. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est 'J'apprends un cours, je ferme les pages, puis je remets sur une fiche à côté tout ce que j'ai retenu'".

"Sur le plan technique, il y aussi quelque chose de très intéressant que les jeunes qui préparent leur bac peuvent faire, et qui peut avoir un côté ludique, c'est de s'entraîner par petits groupes ou en binôme à expliquer à l'autre le cours. Cela nous oblige à la fois à acquérir la connaissance, et à l'organiser dans notre esprit pour pouvoir la recracher. Cette forme de répétition active renforce notre mémoire du cours. Et puis la personne en face va pouvoir poser des questions, et donc renforcer encore plus ce qu'on est en train d'expliquer. Concrètement, cette mise en situation se passe comme cela : on est en train de bosser un cours, je t'explique ce que j'ai compris du cours. Et puis tu m'expliques ce que tu as compris d'un autre cours. Et ainsi de suite. C'est une forme d'apprentissage différente, qui permet aussi de casser le rythme de la journée de révision passée à réviser ses cours tout seul".

Frédéric Chapelle, psychiatre -"Se concentrer, c'est pareil que pour la mémoire, c'est un entraînement. Le but, c'est d'arriver progressivement à rester focalisé un certain temps sur son cours. On peut avoir besoin de faire des pauses. Dès qu'on se rend compte qu'on a l'esprit qui vagabonde un peu (cela arrive à tout le monde), hop, on revient à ce qu'on est en train de faire dans l'instant présent, en se disant : 'Je suis sur la préparation du bac, je me refocalise sur ça'. L'idée est aussi de se rassurer en se disant 'Ok, c'est un temps qui n'est pas définitif, je sais que ça va durer quinze jours et qu'après, je pourrais faire autre chose. Ce n'est pas comme quand on se dit 'Ah, ça va tout le temps être comme ça...'".

Que faire (d'autre) ? "Quand on se concentre, on maintient son attention, et il y a un moment donné où le cerveau, de toute façon, a besoin de se poser. Il faut utiliser ces moments-là pour se reposer et pour faire des choses qu'on aime. Je peux bouquiner, je peux appeler des copains ou aller sur Facebook, je peux regarder un épisode de série américaine. Il faut trouver le juste équilibre, et que le temps de pause soit un peu la récompense du temps de travail. Toute notre vie on va fonctionner comme ça, de toute façon.