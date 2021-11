Black Friday Amazon : découvrez notre liste unique de bons plans !

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Nous avons établi une sélection inédite des meilleurs deals Amazon pour cette Black Friday Week. Smartphones, PC portables, tablettes, univers gaming, aspirateurs, TV, cuisine, équipement de la maison, jouets... Voici une liste unique pour vous y retrouver.

[Mis à jour le 20 novembre 2021 à 9h06] On ne va pas vous mentir : le Black Friday chez Amazon est toujours un grand moment quand il s'agit de se plonger dans l'océan de promotions proposées par le géant du commerce en ligne. Alors qu'Amazon a lancé sa Black Friday Week ce vendredi, il a fallu en éplucher des pages pour dégoter le bon plan qui fera la différence. Mais ça y est ! Nous avons listé ci-dessous tous les liens qui permettent de réaliser de solides économies dans les catégories de produits les plus recherchées chaque année lors du Black Friday.

Smartphones, PC portables, tablettes, univers gaming, aspirateurs, TV, cuisine, équipement de la maison, jouets... Vous découvrirez ci-dessous les meilleures promotions du moment chez Amazon pour le Black Friday. Utilisez le sommaire ci-contre pour vous diriger directement vers l'univers souhaité. Des promos choc vous seront parfois immédiatement proposées quand nous avons jugé qu'elles valaient le détour. Vous trouverez surtout dans chaque catégorie la liste des "deals" qu'Amazon met en avant. Nous indiquons en outre quand une offre est nouvelle dans notre liste mais aussi quand le rabais affiché est en hausse ou en baisse par rapport à la veille.

Offres Amazon smartphones et objets connectées

Vous cherchez un smarphone pour ce Black Friday 2021 ? Amazon en propose toute une sélection pour le lancement de la Black Week. Citons notamment des offres sur la gamme Samsung, à l'exemple du S21 + 5G ou du S20 FE. Xiaomi n'est pas en reste avec notamment une très belle offre que nous avons repéré sur le Poco F3, un smartphone qui a convaincu de nombreux testeurs ces derniers mois.

Vous pouvez aussi retrouver notre sélection des offres Amazon sur les smartphones en cliquant directement sur la liste disponible ci-dessous :

Offres Amazon PC, ordinateurs, tablettes

Les PC sont aussi concernés par ces premières offres de la Black Week. Citons notamment de jolis deals sur les PC HP ou Asus, par exemple sur la gamme Vivobook, connue pour offrir un bon rapport qualité perçue-prix-performances pour ceux cherchant un compromis entre bureautique et activités privées (photos, vidéos...). Pour ceux cherchant des PC ultraportables et destinés à une utilisation bureautique, nous ne pouvons que conseiller les offres actuellement valables sur les PC HP Pavillon et Ultraportable.

Offres Amazon sur l'univers gaming

Pas de PS5 au rendez-vous pour l'heure chez Amazon. En revanche, on peut dénicher des PC gamer en promotion ou une sélection de jeux PS4.

Offres Amazon sur les aspirateurs

Chaque année Amazon profite de la Black Friday Week pour multiplier les offres sur les aspirateur. Et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Le tout est de savoir si vous préférez le traditionnel aspirateur traîneau, un aspirateur balais dont Dyson est devenu la marque repère ou un aspirateur robot qui fait le travail sans même que vous ayez besoin de lever le petit doigt :

Offres Amazon TV, électroménager, maison

Offres Amazon sur l'univers cuisine

Offres Amazon jouets, enfants

Offres Amazon sur l'univers beauté

Le Black Friday s'applique aussi à Amazon Prime Ligue 1 !

Pour profiter du Black Friday d'Amazon, un premier conseil : commencez par vous rendre sur la page spéciale de la Black Friday Week, disponible ici. Vous pourrez ensuite sélectionner la catégorie qui vous intéresse le plus, par exemple les smartphones ou l'électroménager. Bonne nouvelle, Amazon a en plus fait évoluer ses conditions de retour de produits. La possibilité de retour jusqu'au 31 janvier, qui était déjà en vigueur ces derniers jours est maintenue, comme l'offre de financement 4x sans frais pour tous les clients et tous les produits éligibles.

Amazon propose aussi depuis minuit ce vendredi l'abonnement à sa chaine Ligue 1 à 9,99€ (au lieu de 12,99€) pendant les 3 premiers mois, pour tout nouvel abonnement souscrit du 19 au 29 novembre (voir l'offre) ! L'abonnement à la chaîne OCS tombe pour sa part à 0,99€ le 1er mois (voir l'offre) tandis qu'Audible, le service de livres audio et de podcasts d'Amazon, est disponible pendant 3 mois pour 0,99 € (puis 9,95 €/mois, résiliable à tout moment) (voir l'offre).

Quelles sont les dates du Black Friday chez Amazon ?

De très nombreuses offres seront disponibles pendant toute la Black Friday Week d'Amazon. D'autres offres seront mises en ligne chaque jour pendant toute la semaine de promos. Le "vrai" Black Friday aura lieu quant à lui le vendredi 26 novembre. On peut miser sur un pic de promotions le "vendredi noir", pour une fin des hostilités le lundi suivant, qui correspond généralement au "Cyber Monday", un dernier jour de "deals" et autres prix cassés. En 2021, le Cyber Monday devrait ainsi avoir lieu le lundi 29 novembre et marquer la fin de cette grande semaine de réductions.