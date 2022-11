Black Friday tablette : 200€ de réduction chez Samsung, dernières promos

BLACK FRIDAY TABLETTE. Après le Black Friday, des offres subsistent sur les tablettes tactiles. D'importantes réductions sont toujours appliquées. Notre sélection.

Vous avez raté le Black Friday et ses meilleures promotions sur les tablettes ? Pas de panique ! Il est toujours possible de faire des achats à prix réduits ce lundi 28 novembre 2022 à l'occasion du Cyber Monday. Toute la journée, les marchands effectuent encore des remises sur de nombreux produits, permettant, à moins d'un mois de Noël désormais, de faire quelques emplettes en dépensant un peu moins qu'à l'accoutumée. Car en cette fin de Black Friday, plusieurs tablettes stars sont toujours affichées à des prix inférieurs à ceux pratiqués le reste de l'année. C'est notamment le cas chez Apple, Samsung, Lenovo ou encore Huawei. Si les plus grosses réductions sont passées, il est toujours temps de réaliser des bons coups. Voici notre sélection des meilleures offres.

A lire également :

Le Black Friday est passé, mais des offres perdurent. Notamment chez Samsung qui casse le prix de sa Galaxy Tab S7 FE 5G. 200€ de remise sont appliquées chez Materiel.net avec une tablette qui passe donc de 599 à 399€ pour sa version en 64Go. Il est également à noter que Samsung propose directement sur son site, et au même prix, la version 128Go (Wifi).

Samsung Galaxy Tab S7FE SM-T733 (Noir) - WiFi - 64 Go - 4 Go Neuf à partir de 390,00 € Occasion à partir de 415,93 € Ubaldi 390,00 € Voir

Materiel.net 599,95 € 399,95 € Voir

Rakuten 449,00 € Voir

Fnac 468,00 € 451,00 € Voir

Darty 450,88 € Voir

Cdiscount 524,95 € Voir

Amazon 599,00 € 536,16 € Voir

LDLC.com 399,95 € 599,95 € Voir

La Redoute 607,64 € Voir Amazon 599,00 € 415,93 € Voir

Rakuten 449,00 € 491,00 € Voir

Autrement, des promotions sur les tablettes de Samsung subsistent toujours malgré la fin du Black Friday, notamment sur la S6 Lite 64Go avec une centaine d'euros de réduction et la A8.

Tablette tactile Samsung Tab S6 Lite 10.4'' WiFi 64 Go Gris Oxford 2022 Neuf à partir de 259,00 € Occasion à partir de 307,71 € Ubaldi 259,00 € Voir

Rakuten 269,00 € Voir

Darty 271,00 € Voir

Cdiscount 369,00 € 279,00 € Voir

Materiel.net 339,95 € 279,95 € Voir

Electro Dépôt 287,97 € Voir

Fnac 307,65 € 306,64 € Voir

Amazon 399,00 € 308,89 € Voir

LDLC.com 279,95 € 339,95 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir Amazon 399,00 € 307,71 € Voir

Rakuten 269,00 € 307,71 € Voir

Fnac 307,65 € 307,71 € Voir

Tablette tactile Samsung Tab S6 Lite 10.4'' WiFi 64 Go Bleu Angora 2022 Neuf à partir de 269,00 € Galeries Lafayette 399,00 € 269,00 € Voir

Cdiscount 399,00 € 278,50 € Voir

Fnac 344,67 € 308,69 € Voir

Darty 308,69 € Voir

Amazon 399,00 € 314,26 € Voir

Rakuten 368,99 € Voir

Leclerc 399,00 € Voir

Materiel.net 399,95 € Voir

LDLC.com 399,95 € Voir

Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab A8 10,5" Wifi 64 Go Gris anthracite Neuf à partir de 187,96 € Occasion à partir de 279,00 € Rakuten 187,96 € Voir

Electro Dépôt 187,96 € Voir

Ubaldi 197,00 € Voir

Materiel.net 279,95 € 199,95 € Voir

La Redoute 279,00 € 199,00 € Voir

Galeries Lafayette 279,00 € 199,00 € Voir

Cdiscount 279,00 € 219,00 € Voir

Fnac 234,44 € Voir

Amazon 279,00 € 242,88 € Voir

LDLC.com 199,95 € 279,95 € Voir Rakuten 187,96 € 279,00 € Voir

Fnac 234,44 € 281,00 € Voir

Si sur son site, Samsung affiche la Galaxy Tab S8 128Go Wifi autour de 590€ et indique 170€ de ristourne, le comparateur de prix Idealo permet de voir qu'il s'agit d'un prix d'origine gonflé puisque les prix depuis mi-novembre sont en-dessous des 600€. Attention, donc.

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique pendant le Black Friday : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposé comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté.

Apple iPad Air 10,9" Puce Apple M1 64 Go Wifi 5ème génération 2022 Gris sidéral Neuf à partir de 739,00 € Occasion à partir de 641,69 € Rakuten 739,00 € Voir

Amazon 789,00 € 740,00 € Voir

Cdiscount 699,99 € 789,00 € Voir

Materiel.net 789,00 € Voir

LDLC.com 789,00 € Voir

Galeries Lafayette 789,00 € Voir Amazon 789,00 € 641,69 € Voir

Cdiscount 699,99 € Voir

Rakuten 739,00 € 700,00 € Voir

Apple iPad Air 10,9" Puce Apple M1 64 Go 5G 5ème génération 2022 Neuf à partir de 872,42 € Occasion à partir de 798,87 € Amazon 989,00 € 872,42 € Voir

Fnac 988,98 € 888,98 € Voir

Darty 889,99 € Voir

Rakuten 938,99 € Voir

Cdiscount 989,00 € Voir

Materiel.net 989,00 € Voir

LDLC.com 989,00 € Voir

Galeries Lafayette 989,00 € Voir Amazon 989,00 € 798,87 € Voir

Fnac 988,98 € 889,99 € Voir

Apple iPad Air 10,9" Puce Apple M1 256 Go Wifi 5ème génération 2022 Neuf à partir de 989,00 € Occasion à partir de 881,09 € Amazon 989,00 € Voir

Rakuten 989,00 € Voir

Materiel.net 989,00 € Voir

LDLC.com 989,00 € Voir

Galeries Lafayette 989,99 € Voir Amazon 989,00 € 881,09 € Voir

Apple iPad Air 10,9" Puce Apple M1 256 Go 5G 5ème génération 2022 Neuf à partir de 1189,00 € Amazon 1189,00 € Voir

Cdiscount 1189,99 € Voir

Rakuten 1189,00 € Voir

Materiel.net 1189,00 € Voir

LDLC.com 1189,00 € Voir

Apple iPad 10,2" 64 Go Argent Wifi 9 ème génération 2021 Neuf à partir de 359,00 € Occasion à partir de 369,00 € Rakuten 359,00 € Voir

Leclerc 369,00 € Voir

Rue du Commerce 389,00 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir

Fnac 438,98 € Voir

Cdiscount 439,00 € Voir

Materiel.net 439,00 € Voir

LDLC.com 439,00 € Voir

Darty 439,99 € Voir Rakuten 359,00 € 369,00 € Voir

Amazon 439,00 € 380,71 € Voir

Apple iPad 10,2" 64 Go Gris sidéral Wifi 9ème génération 2021 Neuf à partir de 369,00 € Occasion à partir de 345,00 € Leclerc 369,00 € Voir

Rakuten 375,62 € Voir

Ubaldi 379,00 € Voir

Cdiscount 389,00 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,00 € Voir

Materiel.net 439,00 € Voir

LDLC.com 439,00 € Voir Rakuten 375,62 € 345,00 € Voir

Quelle est la meilleure promotion chez Huawei ?

Pour ce Cyber Monday, une tablette Huawei est proposée à prix cassé. Il s'agit de la tablette T10 Bleu 9,7" 32Go affichée chez Rakuten à 118€ contre autour de 180€ en temps normal. Un véritable bonne affaire financière.

Tablette Huawei T10 Bleu 9,7" 32 GO Neuf à partir de 117,88 € Rakuten 117,88 € Voir

Cdiscount 121,52 € Voir

Darty 125,91 € Voir

En matière de tablettes tactiles, la marque Lenovo rivalise d'ingéniosité pour proposer des objets qui séduisent par leurs design et leurs courbes. Mais quel est le meilleur modèle ? Voici notre sélection :

Lenovo Tab P11 Plus 64Go Neuf à partir de 199,00 € Amazon 257,34 € 199,00 € Voir

Rakuten 199,90 € Voir

Fnac 329,69 € 249,69 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Cdiscount 265,00 € Voir

Rue du Commerce 294,90 € Voir

Tablette Android Lenovo Pack P11 Plus 128Go+Coque+Stylet+Station Neuf à partir de 299,00 € Occasion à partir de 279,00 € Rakuten 299,00 € Voir

La Redoute 399,99 € 299,00 € Voir

Boulanger 399,99 € 299,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,99 € 299,00 € Voir Rakuten 299,00 € 279,00 € Voir

Tablette Android Lenovo Pack P11 Plus 128Go+Coque+Stylet+Station Neuf à partir de 299,00 € Occasion à partir de 279,00 € Rakuten 299,00 € Voir

La Redoute 399,99 € 299,00 € Voir

Boulanger 399,99 € 299,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,99 € 299,00 € Voir Rakuten 299,00 € 279,00 € Voir

Tablette Android Lenovo YOGA TAB11 256Go Neuf à partir de 349,00 € Rakuten 349,00 € Voir

Fnac 449,69 € 349,69 € Voir

La Redoute 399,99 € 349,00 € Voir

Darty 349,99 € Voir

Boulanger 399,99 € 349,00 € Voir

Galeries Lafayette 399,99 € 349,00 € Voir

Amazon 459,47 € Voir

Honor propose également une tablette tactile 12 pouce avec écran 2K et 128Go de mémoire : la Honor Pad 8. Un produit affiché avec une remise de 20% chez Amazon, avec un prix à 279,99€ contre 349,90€ habituellement en magasin.

Honor Pad 8 Tablette Tactile 12 Pouces Ecran 2k, 6+128 Go Neuf à partir de 279,99 € Amazon 349,90 € 279,99 € Voir

Cdiscount 299,00 € Voir

Rakuten 299,90 € Voir

Fnac 377,13 € Voir

Les tablettes sont des produits souvent concernés par des promotions du Black Friday. Méfiez vous tout de même des fausses baisses de prix qui sont parfois pratiquées par certains revendeurs peu scrupuleux. Tâchez de comparer les différents prix et remises pratiqués pour ne pas manquer les véritables bonnes affaires. Nous nous efforcerons de maintenir cet article à jour pendant toute la durée du Black Friday.