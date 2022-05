"Sujet de Bac 2022 spécialité physique-chimie : les nouveaux sujets dévoilés dans la journée !"

BAC PHYSIQUE-CHIMIE. Le 11 mai, certains lycées ont passé leur épreuve de spécialité de physique-chimie. Nous avons dévoilé les sujets et les corrigés dans cet article. Nous ferons de même aujourd'hui pour ceux qui passent leur épreuve à partir de 14h !

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 12h28] C'est reparti pour la seconde session de l'épreuve de spécialité physique-chimie ! Hier, une partie des élèves de terminale ont bûché sur leur copie pendant 3h30. En sortant de la salle, ils ont pu trouver les bonnes réponses aux problèmes scientifiques grâce à notre corrigé mis en ligne. Même scénario pour ceux qui passent l'épreuve ce jeudi à partir de 14h ! Le sujet de l'épreuve et son corrigé seront rapidement disponibles dans cet article.

Après cette épreuve écrite, tous enchaineront dans quelques jours avec l'épreuve orale pratique. Une deuxième partie toute aussi importante pour cette matière, dont le coefficient s'élève à 16 dans la note finale du bac.

♦ Les sujets officiels de l'épreuve de spécialité physique-chimie du mercredi 11 mai

Le colorant E127, la physique du jonglage, le refroidissement d'un fer à cheval, ou encore le défibrillateur cardiaque... Voilà les thématiques des exercices proposés aux élèves de spécialité physique-chimie pour la première épreuve du bac 2022 le mercredi 12 mai. Des questions de connaissance étaient posées, mais aussi des calculs de dosages ou encore des explications scientifiques demandées. Pour rappel, les sujets de l'épreuve de physique-chimie proposent en tout quatre exercices, le premier est obligatoire pour tous les candidats mais pour le reste de l'épreuve les lycéens sont libres de choisir deux exercices à réaliser sur les trois présents. En partenariat avec Studyrama, découvrez ci-dessous le détail des sujets :

♦ Les sujets de l'épreuve de spécialité physique-chimie en Polynésie française

En physique-chimie, les candidats au bac 2022 ont été soumis à trois exercices : ils devaient obligatoirement répondre au premier mais avaient ensuite le choix de réaliser deux exercices sur les trois proposés.

Pour le sujet 1, celui di mercredi 4 mai, l'épreuve de physique-chimie abordait les thèmes suivant :

Exercice obligatoire : L'objectif était de déterminer le rendement de la synthèse en laboratoire du benzoate de méthyle par extraction de l'ester obtenu et par titrage de l'acide benzoïque restant.

Exercice A : "Un tracteur gravitationnel pour dévier un astéroïde". Cette méthode utilise l'attraction gravitationnelle mutuelle entre l'astéroïde et un engin spatial. Il fallait donc faire l'étude générale de la déviation d'une astéroïde, puis appliquer la déviation d'Apophis.

Exercice B : "Eclipse solaire du 10 juin 2021". Les lycées ont du déterminer le grossissement de la lunette astronomique utilisée par un amateur lors de l'observation de cette éclipse, et de déterminer le diamètre approximatif de la Lune.

Exercice C : "Acoustique d'une salle, les "places aveugles"". L'objectif a été d'étudier la diffraction des ondes lumineuses puis de montrer comment le phénomène de diffraction des ondes sonores permet de retrouver l'emplacement de l'élève dans la salle.

Le sujet 2, celui le jeudi 5 mai, présentait ces quatre autres exercices :

Exercice obligatoire : le sel d'oseille est une substance chimique présente sous forme d'un solide cristallin blanc, incolore et indolore. L'objectif est de déterminer le type d'acidité de l'acide oxalique, et de retrouver la formulation de cet acide dans un produit ménager.

Epreuve A : "Un capteur capacitif" : il s'agit d'une famille de capteurs utilisant l'effet capacitif pour détecter une variation de faibles distances. L'exercice se déroule en trois parties : d'abord, l'étude théorique de la charge d'un dipôle RC ; puis, l'étude expérimentale. Enfin, l'étude d'un condensateur à capacité variable.

Epreuve B : "La planète Mercure". Ils ont étudié le mouvement de Mercure autour du Soleil, et le mouvement de la sonde Messenger autour de Mercure.

Epreuve C : "Nos oreilles on y tient !" (5 points) : dans un guide d'information, les lycéens ont pu lire "vous êtes exposé à 85dB et plus si, dans une file de voiture, votre voisin entend votre autoradio toutes vitres fermées". L'objectif de l'exercice était de vérifier cette affirmation.

♦ Quels sont les sujets possibles pour l'épreuve de spécialité physique-chimie ?

Sur quels sujets les candidats qui passent l'épreuve de spécialité de physique-chimie du bac vont-ils être évalués ce jeudi 12 mai? La réponse tombera peu après 14 heures, heure du début de l'examen. Si quelques candidats prennent les paris et choisissent de privilégier les révisions sur certains sujets plutôt que d'autres, la pratique comporte des risques. Mais il est effectivement possible de faire l'impasse sur certains thèmes sur les conseils du ministère de l'Education nationale ! Pour la session du bac 2022, le ministère a décidé de faire une distinction entre les thèmes du programme selon trois catégories : ceux évaluables lors des années paires, ceux pendant les années impaires et enfin ceux pouvant tomber au bac chaque année. Selon cette nouvelle classification, retrouvez la liste des thèmes susceptibles d'être au cœur d'un exercice de l'épreuve de physique-chimie :

Thème "Constitution et transformations de la matière"

Déterminer la composition d'un système par des méthodes physiques et chimiques Modéliser des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogène H+ Analyser un système chimique par des méthodes physiques Analyser un système par des méthodes chimiques

Modéliser l'évolution temporelle d'un système, siège d'une transformation

Suivre et modéliser l'évolution temporelle d'un système siège d'une transformation chimique

Prévoir l'état final d'un système, siège d'une transformation chimique Prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système chimique Comparer la force des acides et des bases

Elaborer des stratégies en synthèse organique Structure et propriétés Optimisation d'une étape de synthèse



Thème "Mouvement et interactions"

Décrire un mouvement

Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

Thème "L'énergie : conversions et transferts"

Décrire un système thermodynamique : exemple du modèle du gaz parfait

Effectuer des bilans d'énergie sur un système : le premier principe de la thermodynamique

Thème "Ondes et signaux"

Caractériser les phénomènes ondulatoires (exceptés l'effet Dopplet et le décalage Doppler)

Former des images, décrire la lumière par un flux de photons

Former des images

Étudier la dynamique d'un système électrique

Pour l'épreuve pratique aussi appelée évaluation de compétences expérimentales, le ministère exclut également certaines compétences de la liste des potentiels sujets d'examen. A noter que les thèmes du programme non évalués à l'épreuve écrite ne le sont pas non plus lors de l'examen pratique mais les candidats ayant suivi la spécialité physique-chimie peuvent aussi exclure d'autres manipulations de leurs révisions :

Réaliser une pile et un circuit électrique intégrant un électrolyseur

Utiliser un dispositif permettant d'étudier la poussée d'Archimède

Mesurer une pression et une vitesse d'écoulement dans un gaz et dans un liquide

Utiliser une cellule photovoltaïque

Hier, les premières corrections des exercices de l'épreuve de physique-chimie au bac sont tombées au moment où l'épreuve se terminait, à 17h30. Un professeur agrégé s'est chargé de rédiger les réponses et les développement attendus lors de l'épreuve pour livrer un corrigé complet et détaillé de l'examen aux candidats du bac. Même procédé pour ce jeudi 12 mai : Linternaute, avec son partenaire Studyrama, vous propose de découvrir les réponses aux diverses questions de l'épreuve de physique-chimie. Ces corrigés seront disponibles dans la journée. En attendant, vous pouvez redécouvrir ceux du mercredi 11 mai :

Quand est prévue l'épreuve de bac de physique-chimie ?

Après un report décidé par le ministère de l'Education nationale en raison des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire, les épreuves de spécialité pour le bac 2022 sont organisées entre le mercredi 11 et le vendredi 13 mai en France métropolitaine. Une partie des candidats à l'examen de physique-chimie a été convoquée le mercredi 11 mai. Pour d'autres, l'examen se déroule ce jeudi 12 mai. Quel que soit le jour de l'épreuve, les candidats plancheront de 14 heures à 17 heures 30.

Le jour de l'épreuve écrite de physique-chimie les candidats ont 3h30 pour composer. L'examen est divisé en deux parties : la première est un exercice obligatoire et commun à tous les candidats, pour la seconde partie les lycéens doivent réaliser deux exercices aux choix sur trois proposés. Coté répartition des points, la première moitié de l'épreuve est évaluée sur dix points et les deux derniers exercices sont notés sur cinq points chacun. Pour aider le candidat dans son choix, des mots-clefs sont renseignés avant chaque exercice pour préciser les principaux thèmes abordés.

L'épreuve pratique, elle, dure une heure. Côté sujet, chaque académie retient un certain nombre de situations d'évaluation parmi celles disponibles sur une banque nationale de sujets. Au moment de l'examen, le candidat tire au sort une situation d'évaluation "parmi un sous-ensemble, renouvelé par demi-journée, d'au moins deux situations d'évaluation à dominante physique et deux situations d'évaluation à dominante chimie", indique le ministère de l'Education. Le candidat a ensuite une heure pour réaliser les manipulations demandées.

Quand le résultat de l'épreuve de physique-chimie est-il publié ?

Les résultats de l'épreuve de spécialité physique-chimie doit être publié, comme les résultats des autres épreuves du bac, le 5 juillet 2022. Composé de deux examens la note finale de physique-chimie est obtenue en multipliant par 0,8 le note de la partie écrite et par 0,2 celle de la partie pratique.