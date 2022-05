"Sujet de Bac spécialité SI : les sujets tombent ce mercredi !"

EPREUVE SI. Les lycéens qui ont choisi l'épreuve de spécialité Sciences de l'ingénieur (SI) au bac 2022 sont convoqués le mercredi 11 mai ou le jeudi 12 mai 2022, de 14h à 18h. Linternaute revient pour vous sur les pistes et les sujets potentiels pour cette semaine.

C'est déjà l'heure des épreuves de spécialité du baccalauréat ! Celle de Sciences de l'ingénieur (couramment appelée SI) est annoncée pour le mercredi 11 mai ou jeudi 12 mai 2022, pendant la courte session des épreuves de spécialité. L'enseignement SI est, depuis la mise en place de la réforme du bac, une des douze matières de spécialité que les lycéens de première et de terminale choisissent de suivre ou non. Pour séduire les lycéens adeptes de la Physique-Chimie, cet enseignement explore les aspects novateurs des sciences et de la technologie, avec des cours à la fois théoriques et scientifiques, complétés par des cas expérimentaux.

Cette formation développe trois grands thèmes ; le premier étant les territoires et les produits intelligents, la mobilité des personnes et des biens ; le second étant l'homme assisté, réparé, augmenté et le troisième le design responsable et le prototypage de produits innovants. Plus précisément, le programme est structuré autour de cinq compétences à acquérir : Innover, Analyser, Modéliser et résoudre, Expérimenter et Simuler, Communiquer. L'épreuve de spécialité écrite reprend la diversité de cet enseignement en laissant le candidat libre dans ses choix le jour-J. En outre, puisqu'elle est organisée pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la réforme du bac, il est difficile de savoir à quoi s'attendre pour certains candidats. A quelques heures de l'épreuve, Linternaute revient pour vous sur tout ce qu'il faut savoir sur l'examen de spécialité de SI.

Les candidats de Polynésie française ont déjà passé l'épreuve de Sciences de l'ingénieur et leurs sujets, s'ils sont rendus publics, peuvent servir d'annales avant l'épreuve du bac. Bien sûr, les sujets qui seront proposés aux candidats métropolitains jeudi seront différents mais la structure et les ajustements de l'examens seront identiques. Si le contenu des exercices ont été publiés pour la plupart des autres épreuves de spécialité, les exercices de SI ne sont pour l'heure pas accessibles. En attendant, vous pouvez toujours vous entraîner en consultant les annales de l'épreuve 2021 juste ici.

L'épreuve de SI devait normalement avoir lieu comme tous les autres examens des enseignements de spécialité au mois de mars, mais le ministère de l'Education nationale a décidé de reporter la salve d'épreuves en mai pour éviter que certains candidats ne soient pénalisés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur le système scolaire. C'est donc entre le 11 et le 13 mai que se tiennent les épreuves, et celle de SI devrait plus précisément être organisée le mercredi 11 ou le jeudi 12 mai de 14 heures à 18 heures, selon les premières précisions de Studyrama.

La réponse à cette question est complexe. Il existe cinq grandes compétences dans le programme de SI : Innover, Analyser, Modéliser et résoudre, Expérimenter et simuler, Communiquer. Dans chaque compétence, on trouve une multitude de thématiques, près d'une cinquantaine au total. Heureusement pour vous qui révisez, le ministère de l'Education nationale a d'ores et déjà fait le tri entre ceux sur lesquels vous serez évalués le jour-J, et ce qui sont exclus des épreuves, et que vous pouvez donc écarter d'office (à noter toutefois qu'il est préférable de ne pas totalement les ignorer : les sujets pouvant être transversaux, certaines connaissances pouvant aider les candidats devant leur copie). Nous avons dressé pour vous une liste des thèmes sur lesquels vous pouvez tomber le jour de l'épreuve

Compétence I : Innover

Rompre avec l'existant – Améliorer l'existant

Élaborer une démarche globale d'innovation

Évaluer une solution

Compétence 2 : Analyser

Analyser le besoin, l'organisation matérielle et fonctionnelle d'un produit par une démarche d'ingénierie système

Caractériser la puissance et l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un produit ou d'un système – Repérer les échanges d'énergie sur un diagramme structurel

Analyser la réversibilité d'un élément de la chaîne de puissance

Analyser le traitement de l'information

Analyser le comportement d'un objet à partir d'une description à événements discrets

Analyser et caractériser les échanges d'information d'un système avec un réseau de communication

Analyser les principes de modulation et démodulation numériques

Analyser les principaux protocoles pour un réseau de communication et les supports matériels

Analyser le comportement d'un système asservi

Analyser les charges appliquées à un ouvrage ou une structure

Analyser des résultats d'expérimentation et de simulation

Quantifier les écarts de performances entre les valeurs attendues, les valeurs mesurées et les valeurs obtenues par simulation

Rechercher et proposer des causes aux écarts de performances constatés

Valider les modèles établis pour décrire le comportement d'un objet

Compétence 3 : Modéliser et résoudre

Proposer et justifier des hypothèses ou simplification en vue d'une modélisation

Caractériser les grandeurs physiques en entrées/sorties d'un modèle multi-physique traduisant la transmission de puissance

Associer un modèle aux composants d'une chaîne de puissance

Traduire le comportement attendu ou observé d'un objet

Traduire un algorithme en un programme exécutable

Modéliser sous une forme graphique une structure, un mécanisme ou un circuit

Modéliser les mouvements – Modéliser les actions mécaniques

Caractériser les échanges d'informations

Associer un modèle à un système asservi

Utiliser les lois et relations entre les grandeurs effort et flux pour élaborer un modèle de connaissance

Déterminer les grandeurs flux (courant) et effort (tension) dans un circuit électrique

Déterminer les actions mécaniques (inconnues statiques de liaisons ou action mécanique extérieure) menant à l'équilibre statique d'un mécanisme, d'un ouvrage ou d'une structure

Déterminer les grandeurs géométriques et cinématiques d'un mécanisme

Déterminer la grandeur flux (vitesse linéaire ou angulaire) lorsque les actions mécaniques sont imposées

Déterminer la grandeur effort (force ou couple) lorsque le mouvement souhaité est imposé

Quantifier les performances d'un objet réel ou imaginé en résolvant les équations qui décrivent le fonctionnement théorique

Compétence 4 : Expérimenter et simuler

Proposer et justifier un protocole expérimental

Instrumenter tout ou partie d'un produit en vue de mesurer les performances

Mettre en œuvre une communication entre objets dits intelligents

Relever les grandeurs caractéristiques d'un protocole de communication

Modifier les paramètres influents et le programme de commande en vue d'optimiser les performances du produit

Valider un modèle numérique de l'objet simulé

Compétence 5 : Communiquer

Présenter un protocole, une démarche, une solution en réponse à un besoin – Présenter et formaliser une idée

Rendre compte de résultats

Collecter et extraire des données – Comparer, traiter, organiser et synthétiser les informations pertinentes

Documenter un programme informatique

Adapter sa communication au public visé et sélectionner les informations à transmettre – Scénariser un document suivant le public visé

Les sujets de l'épreuve de spécialité pour la partie "sciences de l'ingénieur" de la session 2022 permettront aux candidats de choisir une partie du questionnement. Chaque sujet se composera de plusieurs sous-parties indépendantes. Vous trouverez une première sous partie qui sera à traiter obligatoirement. Puis, d'autres sous-parties vous seront laissées au choix parmi plusieurs propositions. Toutes les sous-parties porteront sur des contenus différents du programme de Terminale : il est conseillé de consacrer autant de temps au traitement de chacune de ces parties. et seront équivalentes quant à la durée nécessaire pour les traiter.

La partie "sciences physiques" de l'épreuve de l'enseignement de spécialité "sciences de l'ingénieur " de la classe de terminale de la voie générale est également évaluée le jour du Bac. Comment se déroule cette partie "sciences physiques" ? Des mots-clés seront présents en introduction des exercices afin de vous informer sur les principaux domaines abordés. Là encore, le sujet sera construit de manière à ce que le choix soit le plus large possible. Vous aurez donc deux exercices sur dix points points à choisir sur trois exercices proposés.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité Sciences de l'ingénieur seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.