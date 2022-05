"Sujet de SI au bac (spécialité) : exercices, corrigé des parties 1 et 2"

SUJETS SI DISPONIBLES. Les 11 et 12 mai, certains lycéens ont passé l'épreuve de spécialité de sciences de l'ingénieur. Il compte comme coefficient 16 dans la note finale du bac. Les sujets officiels et les corrigés sont disponibles.

Pour la session des épreuves de spécialité du bac 2022, les élèves ayant choisi les sciences de l'ingénieur ont passé leur épreuve écrite les mercredi 11 mai et jeudi 12 mai, avec des sujets différents par jour. De fait, l'examen s'est scindé en deux parties avec un écrit mercredi 11 mai 2022 pour la moitié des candidats et un autre jeudi 12 mai pour l'autre moitié. Compte tenu de la complexité de l'organisation de ces épreuves pour tous les candidats, la majorité des épreuves s'est tenue sur deux jours. Ce nouvel examen institué lors de la réforme du bac a ainsi une singularité : les épreuves nationales qui sont maintenues peuvent être différentes d'un candidat à l'autre.

Si le format du bac a été différent, sur les thématiques abordées en revanche, il n'y a pas eu de grande surprise. Pour les élèves de terminale qui ont opté pour les SI, les sujets des trois exercices ont été construits autour des enseignements prodigués durant cette année, sur les thématiques abordées. Pour cette grande première des écrits des épreuves de spécialité depuis la réforme du bac, les candidats ont eu la possibilité d'écarter une des deux sous-parties proposées dans la seconde partie, une manière pour le ministère de l'Education nationale d'assouplir les exigences de l'examen pour tenir compte du contexte sanitaire qui a pu perturber le suivi du programme au cours de l'année. En outre, pour aider le candidat dans son choix, des mots-clefs sont renseignés avant chaque exercice pour préciser les principaux thèmes abordés. Une décision qui a toute son importance car l'épreuve de spécialité sciences de l'ingénieur ompte comme coefficient 16 dans la note finale du baccalauréat.

Linternaute vous donne un accès direct à une proposition de corrigé. Un professeur agrégé s'est chargé de rédiger les réponses et les développement attendus lors de l'épreuve pour livrer un corrigé complet et détaillé de l'examen aux candidats du bac. Cela permet de jauger de la pertinence des réponses effectuées par les élèves de terminale ayant passé cette épreuve lors de la première comme lors de la seconde session.

Les corrigés des épreuves SI du mercredi 11 mai :

Les corrigés des épreuves SI du jeudi 12 mai :

Pas de surprise, les exercices étaient inscrits dans le programme. Les premiers candidats à passer l'épreuve ont notamment été interrogés sur les engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) comme les trottinettes, skateboards électriques, hoverboards, gyropodes, mono-roues... Avec des questions sur les calculs des angles, des grandeurs de commande, des courbes d'inclinaison. Les candidats ayant passé l'épreuve de science de l'ingénieur le 12 mai ont été interrogés pour leur part sur un sujet assez similaire, avec comme objet d'étude un "simulateur de pente pour home trainer" et comme problématique principale : "Le simulateur de pente permet-il de reproduire des variations de déclivité réalistes pour le cycliste à partir des informations envoyées par le home-trainer ?". Plus précisément, cette épreuve s'est présentée sous quatre exercice différents, lesquels doivent tous être traités, évoquant des thématiques diverses. L'épreuve était divisée en deux parties : sciences de l'ingénieur et sciences physiques. Si chacune compte pour 20 points, la première est coefficient 12, quand la seconde n'est que coefficient 4. Retrouvez l'intégralité des sujets et les détails des exercices soumis aux candidats du bac grâce à notre partenaire Studyrama.

Les sujets des épreuves SI du mercredi 11 mai :

Les sujets des épreuves SI du jeudi 12 mai :

Les résultats des l'épreuve de spécialité Sciences de l'ingénieur seront disponibles le 5 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats. Initialement, la note obtenue à cette épreuve aurait dû apparaître dans le dossier Parcoursup mais avec le report des dates, il est possible que l'annonce des résultats des candidats soit repoussée à la fin du baccalauréat.