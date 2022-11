Black Friday d'Amazon : TOP 50 des promos et TOP 5 du "fabriqué en France"

Amazon baisse le prix de milliers d'articles ce vendredi 25 novembre. Compliqué de s'y retrouver ? Voici notre sélection des bons plans du Black Friday d'Amazon 2022.

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 10h59] Le Black Friday est sur les rails, ce vendredi 25 novembre, Amazon propose des milliers de réductions. Voilà qui parait formidable, mais en s'y penchant, on se rend compte assez vite que tant de promotions peuvent créer une sensation de trop plein. Dans cette jungle de prix barrés, avec des catégories qui se chevauchent, comment trouver les perles rares de cette édition 2022 ?

Cet article, actualisé toute la journée ce vendredi 25 novembre, est là pour vous aider à identifier les véritables bons plans du site Amazon durant le Black Friday 2022. Nous vous proposons un top 15 des promos Amazon de ce vendredi 25 novembre ; un top 10 de sélections Amazon sur lesquelles il est bon de passer un peu de temps ; nos 35 coups de cœur de cette édition. Vous retrouverez sur cette liste un comparatif des prix opérés par Amazon et par ses principaux concurrents. Le but ? Que vous trouviez votre bonheur au tarif Black Friday le moins cher ! Et toujours sur Linternaute un direct des meilleures offres Black Friday.

Premier élément à avoir en tête : si vos recherchez des produits spécifiquement sur Amazon, ce n'est pas mal vu : le géant américain reste le principal acteur du Black Friday 20025, avec des promotions ciblées sur sa plateforme de vente en ligne depuis cette page. Ce vendredi 25 novembre, le géant américain propose de nouvelles offres, sur un catalogue très large de produits et force est de constater que les prix baissent significativement sur de nombreux articles.

Black Friday sur la gamme Amazon

Autre information pour ce Black Friday : Amazon promeut sa gamme de produits maison, appelée "Amazon Basics", qui devient très compétitive, à retrouver sur cette page. Nous avons sélection un top 5 de ces articles inédits, simples, mais utiles :

Amazon mais français quand même !

Pour ne pas prêter le flanc aux critiques (assez justifiées) sur le peu de bon sens écologique avec notamment des produits importés de Chine, Amazon propose aussi une sélection d'articles avec promos Black Friday 2022 qui sont fabriqués en France. Pour consommer mieux, nous vous encourageons à acheter plus responsable, en considérant ces articles en promotion made in France.

Les deux premières listes sont complétées ci-dessous par une sélection un peu plus suggestive de la rédaction, mais sur les produits les plus recherchés chaque année : smartphones, télévisions, tablettes, écouteurs, jouets, aspirateurs... avec comparatif des prix appliqués par Amazon et par la concurrence. Voici les articles que nous avons retenus et qui constituent de véritables bons plans Black Friday.

La Nintendo Switch à prix réduit

La console de salon incontournable est affichée à prix barré sur Amazon ! Ce pack comprend le cultissime Mario Kart 8 et trois mois d'abonnement en ligne : le tout pour 269,94 euros au lieu de 329,99 euros.

Pack Switch + Mario Kart 8 + 3 mois d'abonnement online 269,94€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Des PC portables en promo pour le Black Friday

Les ordinateurs font aussi partie des produits high tech qui profitent de réductions. C'est une catégorie importante pour les revendeurs, qui savent que les concurrents ciblent ce type d'articles pour faire des produits d'appel. Amazon propose des bons plans sur cette page avec une large sélection, voici ce que nous avons retenu :

Asus Vivobook 14" HD Neuf à partir de 209,99 € Occasion à partir de 195,29 € Amazon 319,99 € 209,99 € Voir

Fnac 268,93 € Voir

Darty 282,85 € Voir Amazon 319,99 € 195,29 € Voir

HUAWEI MateBook D 15 PC Portable 15.6'' Neuf à partir de 479,99 € Amazon 479,99 € Voir

Rakuten 529,97 € Voir

Electro Dépôt 529,97 € Voir

Rue du Commerce 574,23 € 551,26 € Voir

Cdiscount 558,59 € Voir

Fnac 609,90 € Voir

Darty 626,11 € Voir

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Neuf à partir de 199,99 € Occasion à partir de 299,00 € Amazon 299,00 € 199,99 € Voir

Fnac 251,98 € Voir

Rakuten 279,98 € Voir Rakuten 279,98 € 299,00 € Voir

Pixel 6A, Galaxy... Des smartphones moins chers

Les téléphones portables sont également très prisés durant le Black Friday. Force est de constater qu'Amazon n'est pas le meilleur site de vente en ligne pour trouver des iPhones d'Apple au tout meilleur prix, mais en revanche, le géant américain est très compétitif sur plusieurs smartphones :

Smartphone Android 5G Google Pixel 6a Neuf à partir de 334,01 € Occasion à partir de 307,29 € Amazon 343,00 € 334,01 € Voir

Rakuten 346,00 € Voir

Fnac 458,98 € 348,98 € Voir

Cdiscount 454,20 € 349,90 € Voir

Darty 349,00 € Voir

Boulanger 459,00 € 349,00 € Voir

Galeries Lafayette 459,00 € 349,00 € Voir Amazon 343,00 € 307,29 € Voir

Rakuten 346,00 € 345,00 € Voir

Xiaomi Redmi Note 11-4+128GB Neuf à partir de 182,00 € Occasion à partir de 190,00 € Amazon 182,00 € Voir

Rakuten 186,00 € Voir

Cdiscount 188,90 € Voir

Ubaldi 194,00 € Voir

Leclerc 218,00 € Voir

La Redoute 229,00 € Voir

Darty 229,00 € Voir

Boulanger 229,00 € Voir

Galeries Lafayette 229,00 € Voir

Materiel.net 249,95 € Voir

LDLC.com 249,95 € Voir

Red by SFR 249,00 € Voir Rakuten 186,00 € 190,00 € Voir

Samsung Galaxy S22, 5G 128Go Noir Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 485,49 € Rakuten 519,99 € Voir

Amazon 859,00 € 599,00 € Voir

Darty 667,00 € Voir Rakuten 519,99 € 485,49 € Voir

Amazon 859,00 € 576,73 € Voir

Les objets de la vie quotidienne en promo

Amazon est réputé pour la diversité des objets proposés sur son site internet. Parmi cette sélection vous pourrez retrouver des objets pratiques pour la vie de tous les jours, de la machine à café à l'aspirateur, en passant par les rasoirs et les montres... Et tout ca en promotion.

Moulinex Robot Pâtissier Masterchef Neuf à partir de 289,99 € Occasion à partir de 241,37 € Amazon 385,11 € 289,99 € Voir

Cdiscount 399,99 € 289,99 € Voir

Rakuten 289,99 € Voir

Darty 360,11 € Voir Amazon 385,11 € 241,37 € Voir

Rakuten 289,99 € 299,00 € Voir

STARBUCKS Toffee Nut Latte par Nescafé Dolce Gusto, En Édition Limitée. Torréfaction ambrée, 6 x 12 Capsules Neuf à partir de 20,99 € Amazon 25,14 € 20,99 € Voir

Siemens EQ.300 s100 - TI351209RW Neuf à partir de 319,99 € Occasion à partir de 240,97 € Amazon 407,98 € 319,99 € Voir

Fnac 344,85 € Voir

Cdiscount 363,15 € Voir

Rue du Commerce 416,65 € 378,77 € Voir

Rakuten 431,06 € Voir

La Redoute 438,11 € Voir Amazon 407,98 € 240,97 € Voir

Rakuten 431,06 € 399,00 € Voir

BRITA, Carafe Filtrante, Marella, 2.4L, 12 Cartouches Filtrantes MAXTRA+ incluses - Blanc Neuf à partir de 56,99 € Amazon 70,90 € 56,99 € Voir

Fnac 109,98 € Voir

Rasoir Électrique Braun Series 7 Neuf à partir de 189,47 € Amazon 250,00 € 189,47 € Voir

Montre BERING Femmes Analogique "Classic Collection" Neuf à partir de 78,99 € Amazon 158,61 € 78,99 € Voir

Darty 97,56 € Voir

Cdiscount 104,77 € Voir

Fnac 112,38 € Voir

Rakuten 172,62 € Voir

C'est bien le vendredi 25 novembre qui a été choisi pour le Black Friday cette année. Mais les promotions estampillées "vendredi noir" durent jusqu'au lundi 28 novembre. Sur certains sites de vente en ligne, le tout dernier jour du Black Friday est appelé "Cyber Monday".