Donald Trump visé par une tentative d'assassinat : Ryan Wesley Routh, un suspect au profil déroutant

Une fusillade a éclaté ce dimanche à proximité de Donald Trump. Une enquête pour "ce qui semble être une tentative d'assassinat" est en cours. Le profil du suspect, fervent partisan de l'Ukraine, interroge.

Ce dimanche 15 septembre, une nouvelle potentielle tentative d'assassinat contre Donald Trump a été déjouée par le Service Secret. Le candidat à la présidentielle américaine jouait alors au golf à West Palm Beach (Floride), proche de sa résidence de Mar-a-Lago. Vers 13h30, des coups de feu ont été entendus à proximité du magnat de l'immobilier. Un homme a été aperçu à l'extérieur du parcours de golf, tapis derrière un buisson et armé d'un fusil d'assaut de type AK 47. Une scène qui rappelle celle de la fin du mois de juillet : Donald Trump avait été la cible d'une tentative d'assassinat en Pennsylvanie pendant un meeting et avait échappé à la mort de peu, une balle avait touché son oreille devant la foule.

Ryan Wesley Routh, 58 ans, placé en garde à vue

"Le président Trump est en sécurité après des coups de feu à proximité. Aucun autre détail pour le moment ", a déclaré dimanche après-midi (soirée en France) le porte-parole de Trump, Steven Cheung, qui a précisé que Donald Trump était "sain et sauf". De son côté, le principal intéressé a tenu à rassurer ses électeurs à moins de deux mois du scrutin : "rien ne m'arrêtera, je ne me rendrai jamais". Dans le buisson proche du parcours de golf, deux sacs à dos et une caméra Go pro ont été retrouvés. Dans la foulée, une enquête a été ouverte pour "ce qui semble être une tentative d'assassinat", indique le FBI dans un communiqué.

Un agent du Service Secret a en réalité, "vu un bout du fusil dépasser du buisson et a immédiatement fait feu sur l'individu", à 300 ou 400 mètres de l'ex-président des Etats-Unis, indique Ric Bradshaw, shérif du comté de Palm Beach. L'homme de 58 ans, Ryan Wesley-Routh, n'a pas été touché et a pu prendre la fuite. Par la suite, un témoin a affirmé avoir repéré le fugitif et a immédiatement appelé les autorités : "Il a dit 'j'ai vu un gars s'échapper du buisson, il a sauté dans une Nissan noire, j'ai pris une photo de la voiture et de la plaque d'immatriculation'. Ce qui était super", précise le shérif. Le suspect a été arrêté une dizaine de kilomètres plus loin sur l'autoroute pour le faire identifier par le témoin, puis être placé en garde à vue.

Soutien à l'Ukraine, un profil psychologique instable

Selon plusieurs médias américains, le suspect pourrait s'appeler Ryan Wesley-Routh. Ce dernier, résidant à Hawaï selon les informations de CNN et du New York Times, avait notamment critiqué Donald Trump plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Il serait aussi un fervent partisan de l'Ukraine dans la guerre face à la Russie. Son casier judiciaire présente huit arrestations, majoritairement pour des délits mineurs. Ce dernier travaillerait dans la construction et, selon son profil Linkedin, serait diplômé en ingénierie mécanique de l'Université technique et agricole de Caroline du Nord.

Comme l'indique Le Monde dans ses colonnes ce lundi, Ryan Wesley-Routh "présente les caractéristiques d'un mythomane, d'un mégalomane et d'un velléitaire". Très actif sur X avant que son compte ne soit suspendu, il avait interpellé le dictateur nord-coréen Kim-Jong-un, le qualifiant de "très malin et instruit", puis avait donné ses coordonnées en proposant d'héberger des opposants pendant les manifestations à Hongkong. Au sujet de la guerre en Ukraine, il n'hésitait pas à proposer ses services, se disant prêt à "combattre et mourir" pour l'Ukraine. Il avait également expliqué que sa participation à la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'était pas possible en raison de son manque d'expérience militaire.