Elections aux USA : carte, chiffres, infos... Où trouver les résultats fiables et à jour ?

RESULTATS USA. Les élections américaines 2024 s'annoncent tellement incertaines qu'il faut s'attendre à un feuilleton lors du dépouillement. Comment suivre l'évolution des résultats ?

Qui de Trump ou de Donald Trump dirigera le pays à partir du mois de janvier ? Les résultats de ces élections présidentielles 2024 sont très attendus, et compte tenu du caractère très serré du scrutin, il faut s'attendre à des heures et des heures de flottement. L'incertitude des résultats dans la nuit de mardi 5 novembre à mercredi 6 novembre, est considérable, l'évolution des résultats est donc à suivre heure par heure, voire minute par minute.

Pour suivre l'arrivée des résultats des élections aux USA il faudra donc s'armer de patience, consulter les meilleures sources et les bons médias pour bien profiter du spectacle. Linternaute.com vous propose toute la nuit une synthèse des informations et des chiffres, des premières estimations jusqu'aux résultats consolidés, via le décompte des grands électeurs et les victoires dans chaque Etat sur notre carte.

Le résultat des élections américaines pourrait se faire attendre et il ne faudra sans doute pas tomber dans le piège des déclarations souvent tonitruantes de Donald Trump qui pourrait donner des informations erronées sur le scrutin et les résultats, avant même leur proclamation. L'ampleur des votes par correspondance pourrait repousser la publication des résultats complets dans de nombreux Etats clés.

Même quand les bulletins anticipés et ceux du jour-J auront été comptés, un nombre important de votes pourrait encore être en suspens dans les 7 Swing States, dans lesquels les résultats de la présidentielle 2024 s'annoncent serrés. Parmi les bizarreries du système électoral américain, la règle dans de nombreux Etats permet aux électeurs dont le droit de vote est remis en question lors du scrutin (faute de document d'identité par exemple) de déposer un bulletin "provisoire" dans l'urne. Ce dernier sera mis de côté et comptabilisé lorsque leur légitimité sera confirmée par la suite. Le vote provisoire peut aussi ralentir les files d'attente aux bureaux de vote. Habituellement, le nombre de votes provisoires n'est pas assez important pour être significatif, indique le New York Times, mais on le sait : cette élection peut être très tendue.

Mais si on cherche à bien s'informer dans cette nuit indécise, difficile de ne pas citer les deux institutions de la côte Est des Etats-Unis que sont le New York Times donc, mais aussi le Washington Post. Le premier est accessible sur abonnement, mais certaines pages de résultats devraient être accessibles gratuitement cette nuit. Consultez la page consacrée aux élections américaine sur le New York Times. Chez le grand rival du Washington Post, une session gratuite peut aussi permettre de bien suivre cette nuit américaine. La page consacrée à ces élections regorge déjà d'informations.

Et comme il n'y a pas que New York et Washington aux Etats-Unis, citons aussi le Los Angeles Time, l'excellent Politico, le site de la chaîne CNN ou Bloomberg. Pour connaitre le verdict avant tout le monde dans certains états clés, les journaux locaux, foisonnants aux Etats-Unis, seront de bonne ressources. Parmi eux le Morning Call ou le Patriot News en Pennsylvannie, ou encore Advisor Source dans le Michigan.

Sites spécialisés, comptes Twitter et sources en Français

Au sujet des élections aux USA, difficile aussi de passer à côte du site Five Thirty Eight, oeuvre du désormais célèbre statisticien américain Nate Silver, qui a quitté le média pour créer Silver Bulletin, qui regorge d'informations sur cette élection 2024. Citons aussi, Real Clear Politics, l'agrégateur d'informations politiques et de sondages basé à Chicago et connu dans le monde entier.

Pour ceux qui préféreraient suivre les dernières informations sur ces élections américaines en Français, Le Monde et Le Figaro, en France, proposent bien évidement tout au long de la nuit lives, décryptages, infographies et données sur l'élection en temps réel. Pour ceux qui préféreraient suivre la nuit américaine sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes Twitter peuvent être recommandés. On pense aux compte de Politifact sur X (vous pouvez opter aussi pour le site Internet) ou au compte de Politico, qui permettent de suivre avec précision les avancées des résultats et les polémiques qui parsèment le scrutin.