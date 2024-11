Michigan : quels sont les résultats des sondages pour la présidentielle américaine ?

Le Michigan est un Etat convoité en vue de la présidentielle américaine avec ses 15 grands électeurs, mais si Harris dispose d'un léger avantage dans les résultats des sondages, elle ne s'impose pas franchement face à Trump. Retour sur les habitudes électorales de ce swing state.

Retrouvez les dernières tendances et les sondages sur l'élection américaine

Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump remportera l'élection présidentielle américaine dans le Michigan ? Difficile de répondre à cette question avant la tenue du scrutin et le dépouillement tellement les résultats des sondages sont serrés. Jusqu'au dernier jour avant l'élection, aucune tendance donnant l'avantage à l'un ou à l'autre des candidats ne s'est imposée durablement. A la veille du scrutin, ce lundi 4 novembre, plusieurs agrégateurs de sondages s'accordent pour conférer une très légère avance à Kamala Harris dans le Michigan.

Une surprise est encore possible dans le Michigan qui n'est pas un "swing state" - ou État clés - pour rien. Donald Trump espère conquérir les 15 grands électeurs de cet État comme il l'avait fait, de justesse, en 2016, tandis que Kamala Harris mise sur les électeurs qui avaient soutenu son prédécesseur démocrate en 2020. Dans cet Etat, le vote de la communauté arabo-musulmane s'annonce décisif. Cet électorat habituellement acquis au camp démocrate pourrait faire faux bond à Kamala Harris pour "punir" l'administration démocrate de Joe Biden pour ses positions en rapport avec Israël et la guerre au Proche-Orient.

Que disent les sondages entre Harris et Trump dans le Michigan ?

Les sondages sur l'élection présidentielle américaine n'ont pas mis en avant de tendances claires et durables dans le Michigan : Donald Trump et Kamala Harris ont tour à tour été placés en tête des sondages. La candidate démocrate est toutefois arrivée plus souvent en première place que son rival depuis la fin du mois de juillet - période à laquelle Joe Biden a renoncé à sa candidature et soutenu sa vice-présidente pour le remplacer. D'après la compilation de sondages réalisée par 270towin, à la date du 4 novembre, Kamala Harris est créditée de 1,5 point d'avance sur le candidat républicain : 48,4% des intentions de vote contre 46,9%. Une avance confirmée, mais minimisée par l'agrégateur RealClear qui annonce une avant de 0,9 point : 48,6% contre 47,7%.

Le Michigan penche-t-il plus vers les démocrates ou les républicains ?

Le Michigan est le dixième État le plus peuplé des États-Unis d'Amérique avec plus de 10,8 millions d'habitants, dont 73,7% d'Américains blancs, 14% d'Afro-américains et 6% de Latino-américains. Il représente 15 grands électeurs sur les 538 répartis à travers tout le pays. Cet État industriel du Midwest, situé au nord-est à la frontière avec le Canada et dans la région des grands lacs, est très souvent cité parmi les "swing states", ces États qui, d'une élection à une autre, peuvent plébisciter un camp différent entre les démocrates et les républicains. Le Michigan s'inscrit toutefois dans une tradition progressiste, surtout ces dernières décennies.

Les résultats des élections, notamment présidentielles, dans le Michigan permettent de distinguer plusieurs périodes : l'État penchait surtout vers le camp républicain de la deuxième moitié du XIXème siècle et jusqu'en 1960 avec la victoire du démocrate John Kennedy. Les démocrates remportent alors trois élections de suite avant de voir le Michigan donner à nouveau l'avantage à la droite américaine pendant une vingtaine d'années, des élections de 1972 à 1988. Mais depuis la présidentielle de 1992, le Michigan a toujours accordé ses 15 grands électeurs au camp démocrate, à une exception près : l'élection de Donald Trump en 2016.